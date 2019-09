Frode Myrhol i FNB. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Frode Myrhols valg-appell: Sett innbyggernes interesser først

Vi i FNB lover å alltid sette de gode løsningene foran egne posisjoner.

Hvert fjerde år får du muligheten til å være med å bestemme hvem som skal være med å ta de viktigste beslutningene i din kommune og ditt fylke.

Om du ønsker folkevalgte som lytter til innbyggerne og som setter innbyggerne og fellesskapets interesser foran sine egne, da må du stemme på oss i Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

Den tradisjonelle blokktenkingen i norsk politikk er en av årsakene til at vi alt for ofte ender opp med løsninger som ikke er gode nok. De tradisjonelle partiene er ofte mer opptatt av hvem som kommer med et forslag enn selve forslaget, dette fører til at gode forslag veldig ofte blir stemt ned.

Vi i FNB lover å alltid sette de gode løsningene foran egne posisjoner.

Alt for mange politikere er kun opptatt av innbyggerne hvert fjerde år, bompengeforliket i regjeringen er et godt eksempel på dette.

Den sittende regjeringen har hatt seks år på seg til å gjøre noe for å redusere de skyhøye bompengene vi har i Norge. Først når posisjonene deres ble truet av oss i FNB har de forsøkt å gjøre endringer. Alle forstår at det ikke hadde skjedd noen endringer om ikke det var for oss i FNB, og det faktum at vi har blitt en trussel i de store norske byene.

Dette er ikke å ha innbyggerne og felleskapets interesser i fokus, dette er å holde innbyggerne for narr.

Det er på tide med nye tanker og ideer. Det er på tide å gi sjansen til et parti som setter innbyggerne og fellesskapets interesser først. Gi oss i FNB din stemme på valgdagen.

Godt valg.

