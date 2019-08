BIL OG BOM: Ap-leder Jonas Gahr Støre var i Trondheim fredag. Han fikk glade tilrop fra en gjeng som hadde kommet godt i gang med fredagsfeiringen.

Støre krever bomsvar fra regjeringen

TRONDHEIM (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre krever å få vite hva bompengepakken til regjeringen virkelig inneholder.

– Så mange dager etter den ble lagt frem, får vi helt ulike svar fra Venstre og Frp, om hva bompakken inneholder. Nå må statsminister Erna Solberg rydde opp, sier han.

– Jeg ville verken kjøpt bil eller bom av denne regjeringen. Det er umulig å vite hva du får. De har lagt frem en bompakke, som det fortsatt er store spørsmålstegn ved hva virkelig inneholder, sier Støre til VG:

– Det er uklart hva byene kan regne med å få og hvor mye kommunene får i ekstra kostnader. Det nytter ikke å vente til statsbudsjettet med å fortelle om det: Dette er spørsmål velgerne har krav på å få vite før de skal stemme 9. september.

– Bomsperre

– Det hjelper heller ikke at de ulike regjeringspartiene tolker de ulike punktene ulikt - hvor signalene fra Venstre og Frp spriker i alle retninger.

Han gir Solberg og samferdselsminister Jon Georg Dale en rekke ufordringer og spørsmål som han krever svar på.

– Regjeringen må fjerne bomtåka. Erna Solberg er rammet av bomsperre. Det ser ut som om de vil overlate regningen til kommunene for «nye» bypakker. Men hva regnes som en ny bypakke? Vil Oslos bypakke regnes som «ny» når det etter hvert inngås en ny byvekstavtale som inkluderer statlig delfinansiering av den nye t-banetunnelen?Er den vedtatte delen av Bybanen i Bergen en ny pakke? Har regjeringen nok penger til pakka? Hvordan kan 8 milliarder kroner være nok?

Spør og spør

Han spør videre:

– Hva skal bilistene betale? Hvis halvparten av åtte milliarder går til lavere bomtakster, hvor mye lavere?

– Er det engangspenger eller faste tilskudd? For eksempel skal det bevilges 300 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de økte byene, er det en engangssum eller faste tilskudd?

– Når fjernes bommene for de veistrekningene som er foreslått for reduserte priser?

– Hva skjer med nullvekstmålet? Det kommer svært ulike signaler fra regjeringen. Venstre sier forliket garanterer mot vekst i antall biler, mens Frp sier de vil over på utslippsbasert nullvekstmål.

– Jeg har mange flere spørsmål, men dette er noen. Problemet er at Erna Solberg har måtte sy sammen et lappeteppe for å binde sammen en regjering som sprekker opp i limingen.

Dale slår tilbake

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) svarer på vegne av regjeringen. Han sier det ikke er regjeringståke som er problemet.

– Det er ikke første gang Støre sliter med å holde oversikten. Tallene er veldig greie å forstå. Det gis fire milliarder kroner i bompengerefusjon til de fire største byene og tilsvarende fire milliarder kroner til kollektivtrafikken. I tillegg gis det 14 milliarder i kutt i bompenger i distriktene, samt årlige tilskudd til kollektivtilbudet utover det.

– Det ikke til å komme fra at Venste og Frp har tolket i hver sin retning?

– Tallene ligger der. De er det ingen uenighet om.

– Det er uklarheter for eksempel knyttet til Fornebubanen?

– Nei, vi opererer med de siste godkjente anslagene i vedtatte utbygginger. Jeg tror det kan være mangel på vilje det skorter på, sier Dale.

