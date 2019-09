MANIPULERTE SKOLEELEVER: Programmet Folkeopplysningen testet hva som skjer når man leverer falske nyheter til elever over tid. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Fagforeningsleder i NRK: – «Folkeopplysningen» bør klages inn til PFU

Fagforeningsleder i NRK sier kringkastingssjefen burde vært involvert tidligere og kritiserer Høyrestatsråd for å blande seg i styringen av NRK.

Nå nettopp







I går skrev VG og en rekke andre medier om hvordan NRK-programmet «Folkeopplysningen» i et halvt år har jobbet for å manipulere elevene ved Lillestrøm videregående til å stemme Senterpartiet ved årets skolen. Metodene har blant annet vært falske nyheter og profiler i sosiale medier som hyller Senterpartiet og lyver negativt om andre politiske partier.

– Som gammel nyhetsjournalist og vaktsjef i NRK radio, reagerte jeg først på at vi blir en aktør. Men når jeg ser hvordan debatten utvikler seg, og hvordan elevene på skolen selv har opplevd det «Folkeopplysningen» har gjort, så klarer jeg heller ikke å konkludere med at det NRK har gjort er galt, sier Rolf Johansen, leder i NRK-journalistenes fagforening, til VG.

Johansen representerer 1750 fagforeningsmedlemmer i Norsk Journalistlag hos NRK. Han understreker at forsøket på å manipulere skolevalget ikke har vært oppe til debatt i fagforeningens organer.

I en video på 1 time og 47 minutter som VG har sett, presenterer programleder Andreas Wahl i Folkeopplysningen hvordan de skjulte identiteten sin for elevene underveis i arbeidet.

– Bør til PFU

Pressens eget regelverk, Vær Varsom-plakaten, stiller strenge krav til når journalister kan bruke skjult identitet: «Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.», heter det.

– Om vi er innenfor eller utenfor Vær varsom-plakaten når det gjelder bruk av skjult identitet vet jeg ikke, sier Johansen og legger til:

Mulige brudd kan klages inn til pressens selvdømmeordning, kalt Pressens Faglige Utvalg (PFU) for vurdering.

– Jeg håper selv at Folkeopplysningen-programmet blir klagd inn til PFU. Programmet bør klages inn slik at vi får en grundig behandling av flere spørsmål som reiser seg, sier Johansen.

FAGFORENINGSLEDER: Rolf Johansen, leder i NRK-journalistenes fagforening NJ med 1750 medlemmer. Foto: NRK

24 stemmer til Senterpartiet

I et svar til VG rundt de juridiske vurderingene som er gjort underveis i produksjonen, skriver NRKs advokat Kari Anne Lang-Ree følgende:

«Mulig jeg avslører Folkeopplysningen nå, men resultatet av skolevalget viste at SP fikk 24 stemmer i år, og det er omtrent samme fremgang som landssnittet. Så mye tyder på at ingen av elevene på Lillestrøm lot seg påvirke.»

– Har man faktisk avdekket noe dersom elevene ikke har latt seg påvirke?

– Det vet vi ikke før vi har sett programmet. Det vi forsøkte å gjøre var å vise hvordan vi kan påvirke et demokrati. Det er i alle fall udiskutabelt at programmet får satt en vesentlig debatt på dagsorden. Her beveger man seg i alle fall på grensen av 3.10 i Vær varsom-plakaten, sier Johansen.

Kritiserer statsråd

Fagforeningslederen reagerer på kommunalminister Monica Mælands krav til NRK om å «rydde opp».

– Jeg blir veldig overrasket når jeg ser at Mæland, en statsråd, går ut og krever at redaktørene rydder opp. En statsråd som griper inn overfor en mediebedrift slik er spesielt, sier Johansen.

I regjeringen utgjør kulturminister Trine Skei Grande (V) generalforsamling for NRK og har ansvar for budsjettpostene til statskanalen.

– Om det var kulturministeren som uttalte seg slik, ville jeg krevd at hun gikk av, sier Johansen.

– Burde informert sjefen

Bergens Tidende har skrevet på lederplass at kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen må vurdere sin stilling.

– Det er å dra saken helt ut av proporsjoner. Men det er udiskutabelt at kringkastingssjefen burde vært informert på et tidligere tidspunkt, sier Johansen.

Det siste året har NRK vakt oppsikt med en «Satiriks»’ sterkt kritisert sketsj som brukte ordet «jødesvin» og humorprogrammets

– Er etikk-diskusjonene i NRK gode nok i forkant av publiseringer?

– På generelt nivå, ja. Og en enorm bedring etter rom-kvinne saken for noe år tilbake. Etter at vi fikk en etikk-redaktør er også diskusjonene på et annet nivå og på daglig basis, særlig i nyhetslinjen, sier Johansen og legger til:

– Men jeg er usikker på om diskusjonene er gode nok når det gjelder eksterne produksjoner som vi kjøper og til slutt sender på NRK, sier Johansen.

Publisert: 06.09.19 kl. 12:16







Mer om