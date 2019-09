SPRIK-SKRIK: Ap-nestleder Hadia Tajik sier regjering spriker fullstendig og går i hver sin retning i sentrale saker. Foto: Frode Hansen, VG

Ap-Tajik: – Aldri opplevd maken til kaos-regjering

Ap-nestleder Hadia Tajik har laget liste over åpne konflikter i regjeringen. – Mandagen tok kaka. Da smalt statsministeren og statsråder hverandre i hodet fire ganger, sier hun.

De to styringspartiene Ap og Høyre sliter på meningsmålingene i innspurten av valgkampen.

I den siste målingen for Aftenposten/NRK ramlet Høyre under den magiske 20 prosentgrensen og fikk bare 18,4 prosent, mens Ap var nede i 22,3.

Tajik erkjenner at de sliter, men at de skal kjempe frem til siste stemme.

– Vi har hatt målinger vi ikke er fornøyde, men for regjeringspartiene ser det ut til at utfordringene oppleves som verre: De har blitt så desperate i sin kamp om velgerne, at den ene statsråden etter den andre står frem med enkeltsaker som blir slått ned av statsministeren eller andre i regjeringen. Vi har laget en oversikt og den viser en del av styringsproblemene som statsministeren og Høyre har, sier hun:

Kaos-mandagen

– Det begynte med at eldre- omsorgsminister Sylvi Listhaug sa til NRK at det er urealistisk å opprettholde målet om at det bare skal selges 0-utslippsbiler om seks år. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen svarte at statsrådskollega Listhaug tar feil.

– Så fortsatte det med at statsministeren samlet pressen i Tromsø og gikk hardt ut mot egen finansminister fordi hun, i en kronikk i VG, advarte mot noe som ikke finnes, snikislamifisering, sier Tajik.

– Der tok hun også et nytt oppgjør med eldreminister Listhaug, som på Facebook gjorde det klart at «Norge ikke skal ta imot båtmigranter». Listhaug hørte hva sjefen sa og talte henne midt imot.

– Så avsluttet statsministeren mandagen med å slå fast at klimaminister Ola Elvestuen ikke står for regjeringens politikk når han vil verne Barentshavet nord for oljeleting, sier Tajik.

– Og det sluttet ikke med mandagen, sier hun:

– Tirsdag rykket statsministeren kraftig ut mot Elvestuens flørting med å legalisere fri hasj. Hun sa at det ikke vil skje så lenge hun er statsminister, sier Tajik.

– Kaos

– Vi snakker altså om klimakaos om 0-utslippsbiler, innvandringskaos om migrasjon, verdikaos om snikislamifisering, oljekaos og hasjkaos. Og det kommer på toppen av det lange bompengekaoset om bompengekompromisset i regjeringen, hvor Frp sier det vil bety flere biler og Venstre sier det vil gi færre. Jeg har aldri opplevd maken til kaos-regjering.

– Du er klar over at det er valgkamp, hvor partiene profilerer egne saker?

– Ja, jeg vet det, men det er helt nytt at statsråder krangler åpenlyst i det offentlige rom, og hvor statsministeren gjentatte ganger må ut og si ifra at det ikke er regjeringens politikk hennes statsråder gir uttrykk for. Det bare illustrerer at vi har en regjering som spriker fullstendig og går i hver sin retning i sentrale saker. Og at de ikke klarer å la være og krangle offentlig, i siste forsøk på å kapre velgere i innspurten.

– Venstresiden fremstår ikke akkurat som enige de heller, hvor mulige samarbeidspartnere som De Grønne og Rødt står ganske langt unna dere?

– Det er ikke mulig å sammenligne et faktisk regjeringssamarbeid, med partier som ikke er i regjering med hverandre. Ap har erfaring med å samarbeide med SV og Sp i regjering, og selv om vi kunne være uenige iblant, så ville vi grunnleggende i samme retning.

Statssekretær Rune Alstadsæter (H) svarer følgende på kritikken:

– Det må ikke overraske noen at vi har ulik politikk på ulike områder, og når det er valgkamp snakker selvfølgelig alle om sin politikk. Det gjør også partiene i regjering.

Han sier at noen av utspillene har norsk rikspresse spurt Erna Solberg om hva hun mener om, og hun har svart.

– Det var muligens lavt under taket i regjeringen Støre og Hadia satt i, men hos oss tåler vi en diskusjon uten å bli vondbråten og såre, sier han.

