PÅ STEMMEJAKT: Rødt-leder Bjørnar Moxnes jakter velgere i Bergens gater sammen med Rødts toppkandidat Sofie Marhaug i Bergen. Foto: Martha Holmes, VG

Rødt kniver med Frp om storbyene

BERGEN (VG) I Oslo gjør Rødt det bedre enn Frp på meningsmålingene, og i Bergen ligger de like bak. På mandag er målet deres å slå Frp i flere av de store byene. – Bryr oss ikke, svarer Frp.

Nå nettopp







– Vi ser at hver eneste stemme kan avgjøre. Det veksler annenhver dag hvem som er størst av Rødt og Frp i Bergen, så nå skal vi stå på helt til valglokalene stenger, sier Bjørnar Moxnes til VG.

Han og toppkandidat Sofie Marhaug er på stemmejakt i Bergens gater, og deler ut løpesedler til de som ikke har trukket inn på grunn av de mørke skyene på himmelen.

I Oslo har Rødt gjort det bedre enn Frp med god margin på de siste målingene. I Bergen er det mindre marginer som skiller de to partiene på hver sin ytterkant.

Snittet av de tre siste målingene hos Pollofpolls gir Frp 5,5 prosent oppslutning, og Rødt 5,1 prosent oppslutning. På de to siste målingene i begynnelsen av september, var det Frp som hadde størst oppslutning. Men på de to forrige målingene helt i slutten av august, var det Rødt som ledet.

VG-spesial: Kampen om storbyene

les også Nord og ned for Jonas: – Kan gjøre sitt dårligste valg noensinne

VÅTT: Rødt-toppene leter etter potensielle velgere som ikke har søkt ly for regnet. Foto: Martha Holmes

Det er bompenger og bygging av ny bybane som har blitt det store stridsspørsmålet i Bergen, etter at bompenge-partiet på kort tid ble et av byens største partier.

Både Rødt og Frp er mot den ytre bomringen som bidrar til å finansiere bypakken som bybane-utbyggingen er en del av. Men Marhaug sier bybanen likevel må bygges. Hun vil heller innføre rushtidsavgift på indre bomring rundt sentrum. På Stortinget har Bjørnar Moxnes argumentert for at staten skal finansiere hele bybanen.

– Den er litt dyr, men ikke dyrere enn E18 inn til Oslo, sier Marhaug.

les også Nedtur for bompengepartiet – synker som en stein på fersk måling

Her vil de trekke mot venstre

I Stavanger har Frp doblet oppslutningen på VGs siste måling, og ligger langt foran Rødt. Men partiene ligger ikke langt fra hverandre hverken på målingene Trondheim, der Rødt er ett prosentpoeng foran, eller i Tromsø, der Frp er ett prosentpoeng foran.

Moxnes sier det er er en ekstra motivasjon å puste Frp i nakken.

– Det er jo gøy å notere seg det. Et Rødt som er større enn Frp er viktig for å hindre at velferdsprofitørene får flere sugerør ned i kommunekassen. Men det viktigste for oss er at vi blir så store at vi får mer gjennomslag for vår politikk.

Men det er ikke Frp Rødt stjeler velgere fra. Det er i stor grad Arbeiderpartiet, som sliter på meningsmålingene. I både Tromsø, Trondheim og Oslo lekker de til sine egne samarbeidspartier på venstresiden.

les også Sjokkmåling: MDG er nesten like store som Ap i Oslo

MØTER KJENTE: På turen rundt i Bergen, møter Moxnes flere partifeller som jobber med å dele ut valgmateriale i innspurten. Foto: Martha Holmes, VG

– Bryr oss lite om hva Rødt holder på med

Frp-nestleder Terje Søviknes, som også er ordfører i Os kommune like utenfor Bergen, sier han ser frem til valget på mandag. Han kaller siste VG-måling i Bergen der Frp fikk 7,5 prosent oppslutning en vitamininnsprøytning.

– Nå kjemper alle partier om å skaffe seg velgere i siste innspurten her. Vi får avvente valgresultatet og se hvordan det blir, sier han.

Han kommer samtidig med et stikk til Rødt og Moxnes.

– Bjørnar Moxnes har jo valgt en utrolig forenklet tilnærming til det meste, og kjører en populistisk tilnærming til spørsmål som er langt mer kompliserte. Så ser vi at en del faller for det. Men vi slåss nok uansett ikke om de samme velgerne, det er mer en strategi for å ta velgere fra Ap.

FRP-NESTLEDER: Terje Søviknes. Foto: Frode Hansen, VG

– Hvordan reagerer du om Rødt slår Frp i Bergen?

– Fra vårt ståsted er det viktig å fronte vår politikk. Vi bryr oss lite med hva Rødt holder på med. Vi vil fjerne eiendomsskatten, styrke kvaliteten i eldreomsorgen, og legge til rette for at vi får en positiv ja- holdning i plan og byggesaker. Vi står for det motsatte av Rødt.

les også Vibeke-Emilie (34) ble kastet ut av Frp – nå blir hun tøff konkurrent

Moxnes trekker frem tre saker der Rødt vil dra de andre partiene lenger til venstre, om de får et godt valgresultat. De vil jobbe mot profitt i velferden, øke barnetrygden og «gå til krig» mot høye politikerlønninger.

– Det er avgjørende å sikre at innbyggernes skattepenger bevilget til velferd blir i velferden og sikrer bestemor best mulig eldreomsorg og smårollingene i barnehagen best mulig tilbud. Både for kvaliteten på tilbudet og skatteviljen, som svekkes når folk flest ser at skattepengene deres tas ut i profitt og fyller opp noen kontoer på Caymanøyene.

Publisert: 08.09.19 kl. 23:15







Mer om