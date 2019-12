Erna Solberg om Listhaug som olje- og energiminister: – Sylvi er ikke klimafornekter

Sylvi Listhaug (Frp) går fra å være eldre- og folkehelseminister – til olje- og energiminister. Statsminister Erna Solberg avviser at hun kan kalles klimafornekter.

– Det er fordi hun er en dyktig politiker som evner å sette seg godt og dypt inn i et saksområde. Jeg tror hun kan bli spennende på dette området, også fordi hun kommer uten å ha jobbet så veldig mye med dette på forhånd. Men hun har den generelle allmenne gode politiske sansen, sier Solberg til VG om valget av Listhaug som ny olje- og energiminister.

Solberg understreker at Listhaug skal fortsette å føre regjeringens felles politikk.

På en pressekonferanse etter statsrådet onsdag takket Solberg Kjell Børge Freiberg, som nå takkes av som olje- og energiminister. Han blir nå altså etterfulgt av Listhaug:

– Sylvi er en ambisiøs statsråd som har jobbet hardt for eldrereformen «Leve hele livet». Vi vet at det kommer mange flere i årene som kommer, og hun har stått i bresjen for å etablere et eldreombud. De eldre skal ikke bare leve, de skal leve godt, sa Solberg.

– Ikke klimafornekter

Solberg fikk spørsmål av pressen om Listhaug er et godt valg, når hun kan sies å være det nærmeste man kommer en klimafornekter i regjeringen?

– For det første, så er ikke Sylvi Listhaug en klimafornekter. Dette ble det svart godt på allerede da hun var landbruksminister i 2013. Hun har jobbet med en av de næringene som er viktige for å finne løsninger i forhold til klima, nemlig skogsnæringen. For dem som lyttet til valgkampen var hun klar og tydelig på at klimaendringer er menneskeskapte. Hun har hele tiden stilt seg bak regjeringens politikk på dette hele tiden, sa hun.

NYE STATSRÅDER: Sylvi Listhaug er ny olje- og energiminister, mens Terje Søviknes tar over som eldre- og folkehelseminister. Foto: Frode Hansen, VG

Solberg sa hun oppfatter Listhaug som en politiker som er opptatt av å gå i dybden og bredden i de feltene hun får ansvar for.

– Jeg synes det er viktig å få med seg det Sylvi faktisk har sagt om dette, sa Solberg.

Hun viste videre til at Listhaug tidligere har uttalt seg i Dagsnytt 18 om klimaendringer, og erkjent at klimaendringene er menneskeskapte.

Senest i høst uttalte Listhaug at det er et urealistisk mål at det om seks år bare skal selges nullutslippsbiler.

– Hvem sin politikk er det hun føre som statsråd for Olje- og energidepartementet?

– Regjeringens politikk. Nå ligger dette primært under Klima- og miljødepartementet, men det er regjeringens felles politikk som skal føres. Det har hun gjort hele tiden, sa Solberg.

Lysbakken reagerer

I en e-post til VG omtaler også SV-leder Audun Lysbakken Listhaug som «en av Norges mest kjente klimafornektere»:

– Erna Solberg utnevner en ny energiminister som har vært en av Norges mest kjente klimafornektere. Det første spørsmålet Sylvi Listhaug må svare på er hvor hun står i dag. Norge kan ikke ha en energiminister som ikke tar klart avstand fra løgnene som spres om klimaforskningen, skriver han.

Han viser til en uttalelse Listhaug ga til VG i 2011:

– I 2011 uttalte Listhaug til VG at «-Det er ikke bevist at menneskelige CO₂-utslipp fører til klimaendringer. Det er først og fremst en unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter». Spørsmålet er om hun tar avstand fra dette i dag, spør Lysbakken.

Andre endring i år

Solberg sa at regjeringsendringene ikke først og fremst skjer for å skape entusiasme.

– Bakgrunnen for dette skiftet er også et ønske fra Fremskrittspartiet om å ha to av sine nestledere i regjering for å sitte tett på, kunne følge med og være gode ambassadører for helheten i regjeringens politikk, sa hun.

Sist gang det var endringer i regjeringen var 3. mai i år.

Det var da Listhaug (Frp) kom inn igjen i regjeringen, denne gang som eldre- og folkehelseminister, og Åse Michaelsen trådte dermed ut av regjeringen.

Listhaug har tidligere også vært i regjering som justis- og beredskapsminister, fra 17 januar til 20 mars 2018. Hun gikk av etter at hun la ut et bilde på Facebook der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Hun har også vær landbruks- og matminister fra 2013 til 2015, og senere innvandrings- og integreringsminister i perioden 2015 til 2018

