Gransker Fay-forlis – 12 reddet opp av havet

Havarikommisjonen har besluttet å iverksette en full undersøkelse av forliset til fiskebåten «Fay». Hele besetningen ble reddet før fartøyet sank nord for Honningsvåg.

Nå nettopp

Garn- og autolinebåten til 80 millioner kroner ble sjøsatt i november i fjor. Generatorstans kan forklare hvorfor «Fay» fikk problemer i to meter høye bølger i Barentshavet lørdag.

– Vi har gjort det vi kaller en forundersøkelse, og så går vi derfra til å gjøre litt mer. Vi gjennomfører det vi kaller sikkerhetsundersøkelser. Hovedmålet med undersøkelsen er å bedre sikkerheten og hindre gjentagelse, sier direktør William J. Bertheussen ved Statens havarikommisjon for transport til VG.

Han opplyser at det de undersøker er hva som skjedde, og hva man kan gjøre for å forhindre at det skjer igjen, uten å fordele skyld. Normalt gransker havarikommisjonen forlis med norskregistrerte yrkesfartøy.

Havarikommisjonen er i gang med å samle inn fakta om hendelsesforløpet.

Mistet styringen og tok inn vann

Skipper og eier Ken-Åke Grahn sier til Radio Nordkapp at generatoren på «Fay» stanset under setting av line på Nordkappbanken fjerde juledag.

– Blackout på hjelpemotoren førte til at vi mistet styringen. Båten begynte å krenge og det begynte å komme vann inn setteluken, forklarer Grahn.

Besetningen forsøkte å stenge luken på det innelukkede hoveddekket, men hadde ikke hydraulikk på grunn av strømbruddet.

– Da ble vi bare liggende og ta inn vann, sier skipper Ken-Åke Grahn til Radio Nordkapp.

Revolusjonerende fiskebåtprosjekt

Sjøfartsdirektoratet avventer rapporten fra rederiet Kenfish II AS på Averøy på Nordmøre.

– Vi sjekker at godkjenninger og sertifikater er i orden og at mannskapet hadde nødvendig kompetanse og rutiner, sier direktoratets kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus.

«Fay» er kalt et revolusjonerende fiskebåtprosjekt og har fått betydelig støtte fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Innovasjon Norge.

Fartøyet tok i bruk utstyr og teknologi som tidligere har vært brukt i lakseslakterier og større båter, for å kunne ta vare på fersk fisk av høy kvalitet.

REDDET: Mannskapet som ble reddet fra fiskeskøyten «FAY» ankommer Scandic hotell i Honningsvåg lørdag. Foto: Kjell Evensen / NTB scanpix

– Verdens største 21-metering

Avisa Tidens Krav kalte MS Fay for «verdens største 21-metering».

Lengden på 20,99 meter er på centimeteren innenfor maksimalgrensen for kvotegrunnlaget til « Fay», noe som gir slike fartøy tilnavnet «paragrafbåter».

Samtidig var «Fay» 10 meter bred og fem etasjer høy fra lasterom til rorhus. 432 bruttotonn er det dobbelte av andre nybygg med tilsvarende lengde.

Strenge sikkerhetskrav

De uvanlige målene har fått flere til å stille spørsmål ved stabiliteten. Sjøfartsdirektoratet har ikke grunnlag for å kommentere det, men uttaler på generelt grunnlag:

– Et fartøy blir ikke godkjent, om ikke stabiliteten er i orden. For å ivareta sikkerheten, har vi strenge regler for hva båter skal tåle av krengning.

– Fiskefartøyer skal klare uvær langs kysten?

– Selvfølgelig. Men det kan være naturkrefter som påvirker stabiliteten eller andre forhold som vi ikke kjenner til, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus.

Klikk for å aktivere kartet

Antall forlis av fiskefartøy viser en langsiktig nedadgående trend. Etter år 2000 har antallet ligget i underkant av 20 forlis i året, viser Sjøfartsdirektoratets statistikk.

12 fiskere berget av Sea King

«Fay» fisket torsk og hyse utenfor finnmarkskysten da fartøyet kom i havsnød i 11-tiden lørdag. Halvannen time senere var de 12 fiskerne berget av Sea King-helikopteret.

– Vi er svært glade og takknemlige for at redningsaksjonen gikk godt, skriver daglig leder i Kenfish II Rolf Olav Dyrnes i en pressemelding.

Rederiets eiere og selskapet som designet MS Fay besvarte ikke VGs henvendelser i kveld.

Ifølge verftet Stadyard, som bygget «Fay», har båten fungert tilfredsstillende og fisket godt.

– At båten ikke lot seg berge, er dessverre slikt som skjer. Der må vi respektere de vurderinger som ble foretatt av skipper der og da, sier daglig leder i Stadyard Agnar Lyng.

Publisert: 30.12.19 kl. 10:23

Mer om

Flere artikler