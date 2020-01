MINNEMARKERING: Anjum Warriach har lørdag kveld møtt opp til minnemarkering for den 21 år gamle mannen som ble skutt og drept i Prinsdal fredag kveld. Foto: Solberg, Trond

Nærmiljøet står sammen etter Prinsdal-drapet: – Kan kjenne det på hele kroppen

MORTENSRUD (VG) Flere steder i bydel Søndre Nordstrand, minnes folk den drepte 21-åringen. – Det tristeste som kan skje en familie, sier Anjum Warriach (47).

Nå nettopp

Han er lørdag kveld tilstede i fjellhallen under Senter Syd på Mortensrud i Oslo.

De holder åpent hver kveld, men denne lørdagen har de sendt ut en påminnelse etter at den 21 år gamle mannen ble skutt utenfor et gatekjøkken i Prinsdal like før midnatt fredag.

Politiet kaller det et tilsynelatende målrettet drap, men har fortsatt ikke pågrepet noen etter hendelsen.

Warriach fikk vite om det som hadde skjedd gjennom sosiale medier.

– Det er en tragisk hendelse. Man tenker på familien, de involverte og han som har gått bort i den alderen – det er veldig trist, sier han.

47-åringen har selv en sønn som går på barneskolen der den avdøde 21-åringen var ringevikar. Lørdag mottok han en tekstmelding fra skolen med beskjed om at den drepte var ansatt hos dem.

Gatekjøkken-eier om drapsofferet: Spiste her like før han ble skutt.

– Viser samholdet

Ungdommer og familier har lørdag samlet seg i fjellhallen, og en rekke andre møteplasser i bydelen.

Warriach mener det viser samholdet i nærmiljøet.

– I slike hendelser blir mange veldig fortvilet og vet ikke hva de skal gjøre. Så det er veldig fint at de har et sted å gå for å få utløp for følelsene sine.

Han kjenner ikke den avdøde mannen personlig, men forteller at han likevel kjente et behov for å møte opp.

Warriach beskriver det som fint å være en del av minnemarkeringen.

– Det er som sagt veldig trist. Jeg har barn selv, og det tristeste som kan skje en familie er når en ungdom blir revet bort.

Venn av avdøde: – Et sjokk

Tidligere lørdag snakket VG med flere i nærmiljøet – blant annet Enis Kastrati, som er en venn av avdøde.

– Jeg la meg ganske tidlig i går, så da jeg våknet opp i dag hadde jeg fått melding om at han hadde blitt skutt og drept i natt. Det var et sjokk. Jeg ringte rundt til kompisene, og de sa at ja, dessverre, sa Kastrati.

Han beskriver avdøde som en veldig rolig og snill person, som alle var glad i.

Rektoren på en skole der 21-åringen jobbet som ringevikar, sendte lørdag ut en SMS til alle foreldre som har barn ved skolen.

Der skriver rektor at det er med sorg nyheten meddeles om at det er en av deres ansatte som ble skutt og drept i Prinsdal.

«Det var flere av våre assistenter som kjente ham, og mine tanker går til dem i dag», skriver rektor, som opplyser at skolen på mandag vil få hjelp av osloskolens kriseteam, slik at vi kan ta hånd om barn og voksne på best mulig måte.

MINTES AVDØDE: Mange ungdommer samlet seg på Søndre Nordstrand Muslimske Senter lørdag ettermiddag. Foto: Solberg, Trond

Publisert: 11.01.20 kl. 20:36

Mer om

Flere artikler