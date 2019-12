Støre om Listhaug: – Hun er medlem av regjeringens vikarbyrå

På Arbeiderpartiets halvårige pressekonferanse svarte partileder Jonas Gahr Støre på spørsmål om sviktende oppslutning, Sylvi Listhaug og Trond Giske.

Partilederen har fått både kritikk og ros for etter et NTB-intervju denne uken, der han sa at han ikke ville blande seg hvis Trøndelag Ap ønsker Trond Giske som fylkesleder.

– Hva skal til for at du blander deg opp i hvem som blir fylkesleder?

– Det har jeg ikke tenkt i å spekulere i. Når det gjelder Trøndelag har de hatt et styre med en del nye folk jeg mener har gjort god jobb i en vanskelig situasjon. Nå skal de ta stilling til valg av nytt styre, og jeg er sikker på at de med sin valgkomité og sine prosesser gjør på en god måte, svarer Støre på torsdagens pressekonferanse.

På spørsmål om det er en lettelse at den kontroversielle Frp-nestlederen Sylvi Listhaug får mer ansvar i regjeringen, er Støre klar:

– Det er en grov feilvurdering av ordet «lettelse». Hun er medlem av denne regjeringens ambulerende vikarbyrå, og går nå på sin fjerde jobb.

Jobben som olje- og energiminister er den femte statsrådposten Listhaug har bekledd i Erna Solbergs regjering.

IKKE TILFREDS: Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke binde seg til tall, men trives ikke på 20-tallet. Foto: Ola Vatn / VG

Under 30 prosent i to år

I februar 2018 ble partisekretær Kjersti Stenseng spurt om det går en grense på 30 prosent oppslutning for Arbeiderpartiet (Ap).

– Ja, det går en grense på 30 prosent: Vi skal over tid ikke være under 30 prosent, det går ikke, sa Stenseng til VG.

Nå har Ap ligget under 30 prosent på meningsmålingene siden stortingsvalget 2017, og havnet på kriselave 24,8 prosent i kommunevalget i høst.

– Hva skal til for at dere gjør store endringer for eksempel i ledelsen?

– For det første glad for at partisekretæren har de ambisjonene. Jeg har sagt jeg ikke skal binde meg til tall, men de skal høyere. Arbeiderpartiets landsmøte velger ledelse. Og mellom det har vi handlekraftige organer som kan vurdere jobben vi gjør, sier Støre.

– Jeg opplever at vi har bred tillit til å jobbe videre med partiet. Vårt fall kom i 2017, og jeg har tro på at vi kan samle oss og komme opp igjen. VI har ligget mellom 19 prosent og 41 prosent i min tid som partileder. Det er ikke et spesielt tyngdepunkt, men de velgerne er der, og det er vår jobb å få tilliten deres.

Publisert: 19.12.19 kl. 10:38

