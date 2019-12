LO-LEDER: Hans-Christian Gabrielsen, her på besøk på Kværner Verdal under høstens valgkamp. Foto: Gisle Oddstad, VG

LO-sjefen vil bla opp for blakke innleiearbeidere

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen ble så sint da han fikk høre om hva de innleide arbeiderne i Fagarbeideren AS er utsatt for, at han har åpnet et pengefullt LO-fond.

De innleide arbeiderne i Fagarbeideren AS får hjelp:

– Vi bruker nå av vårt solidaritetsfond for å hjelpe ofrene med mat og husvære og for å få dem hjem til jul. Og vi støtter ofrene juridisk slik at de får etterbetalt lønn og reiseutgifter som de har krav på, sier LO-lederen.

VG har de siste dagene skrevet om Fagarbeideren AS, som fikk jobb ved Politiets nye beredskapsenter, tiltross for at han som driver selskapet er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet, for resten av livet.

– Moderne slaveri

Tirsdag skrev VG at 35 arbeidere ikke har fått lønn fra selskapet. Vi møtte fortvilte arbeidere fra Bulgaria, Polen, Afghanistan og Norge, som ikke har fått lønn på to måneder. Fair Play Bygg, Oslo og omegn anslår at de har utestående lønn for over to millioner kroner.

Hope for Justice-sjef Sondre K. Høysæter sier de har vært utsatt for menneskehandel, eller «moderne slaveri».

– Her har Fair Play Bygg Oslo og omegn gjort en veldig viktig jobb og avdekket grotesk sosial dumping, og slavelignende forhold i byggebransjen, sier LO-lederen.

Han sier dette er en prinsipielt svært viktig sak for fagbevegelsen.

– Vi støtter Fair Play Bygg i at dette må prøves som en sak om menneskehandel. Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping utgjør den største trusselen mot et anstendig arbeidsliv og den norske velferdsstaten.

Her forteller den bulgarske arbeideren Hrabrin F. Haralanov hvordan han har opplevd å arbeide for firmaet Fagarbeideren AS:

Krever handling

LO-lederen krever handling:

– Nå må myndighetene på banen og sørge for at bakmennene blir tatt. Det denne regjeringen har gjort i stedet for, er å påføre tilsyns-etatene blinde ostehøvelkutt i den såkalte avbyråkratiseringsreformen. Det har svekket Arbeidstilsynet, politiets etterforskningskapasitet og det har skapt lange køer i domstolene, hevder LO-lederen.

– Både vi og andre har i lang tid påpekt hvordan det nærmest er fritt fram for konkursryttere, og tatt til orde for strengere straffer og mer innsyn. Saken viser også hvor ille det kan gå når arbeidskraft blir en vare man leier inn og ut, og understreker behovet for en langt strengere regulering av innleie, sier han.

LO-lederen sier at saken viser at entreprenørene i byggebransjen må undersøke grundigere arbeidsforholdene hos bemanningsbyråene og underentreprenørene som benyttes.

– Vi kan ikke godta at entreprenørene kjøper inn tjenester av kriminelle aktører. Både bransjen og myndighetene må i større grad bidra til å rydde opp den useriøse og kriminelle aktiviteten i byggebransjen, sier LO-lederen.

