ÅSTED: Politiet kaller Sloraveien 4 et drapsåsted, noe Tom Hagens forsvarer raser mot. Foto: Jørgen Braastad, VG

Lørenskog-saken: Nye detaljer fra politiets tidslinje

En tekstmelding, telefonsamtaler og ubesvarte anrop. Her er de hittil ukjente detaljene fra formiddagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Selv om politiet har forsøkt å kartlegge 31. oktober 2018 ned på sekundet er det, etter det VG kjenner til, fortsatt uklart for politiet akkurat når hun skal ha blitt utsatt for en alvorlig kriminell handling.

Anne-Elisabeth Hagen sender en tekstmelding og er i telefonsamtaler frem til klokken 09.16 denne dagen. Klokken 09.48 ringer en elektriker, men han får ikke svar.

Hva skjedde i disse 32 minuttene, som politiet tidligere har pekt ut som sentrale?

Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap, men nekter straffskyld og er løslatt fra varetekt. En mann i 30-årene er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse, men også han er løslatt og kaller anklagene «absurde».

EKTEPAR: Tom Hagen giftet seg med Anne-Elisabeth som 19-åring. Nå er han siktet for å ha drept henne, men er løslatt av lagmannsretten. Her de to på hyttetur på 80-tallet. Foto: Privat

Underveis i etterforskningen har VG samlet kildeopplysninger og informasjon om de skjebnesvangre timene, som på et eller annet tidspunkt ender med at Anne-Elisabeth Hagen blir borte.

Morgenen

Klokken 08.56: Anne-Elisabeth Hagen og en person som jobber i ektemannens selskap avslutter en flere minutter lang telefonsamtale. Vedkommende er avhørt av politiet, og har ikke ønsket å snakke med VG.

Klokken 09.05: Ifølge Aftenposten rygger en bil opp gangveien like bak huset i Sloraveien 4. VG har tidligere omtalt den mystiske bilen som fanges opp av et videokamera. Ifølge VGs opplysninger skal ikke politiet ha kontroll på hvem som kjører den.

BIL PÅ GANGVEIEN: Et overvåkningskamera fanget opp bilen som angivelig rygget opp gangveien bak huset til ekteparet Hagen. Foto: VG

Formiddagen

Klokken 09.10–09.15: Tom Hagen drar på jobb i 09-tiden. Mellom klokken 09.10 og 09.15 fanges bilen hans opp av et overvåkningskamera ved arbeidsplassen Futurum, en cirka åtte minutters kjøretur fra huset.

Klokken 09.10: En tekstmelding blir sendt til et familiemedlem fra Anne-Elisabeth Hagens telefon.

Klokken 09.14: En utgående samtale fra Anne-Elisabeth Hagens telefon til et annet familiemedlem. Samtalen varer i omtrent to minutter, og er av politiet omtalt som det siste sikre livstegnet.

ARBEIDSPLASSEN: Tom Hagen jobber ved Futurum i Lørenskog, en kort kjøretur fra boligen i Sloraveien. Foto: Jørgen Braastad, VG

Frem til nå tyder digitale spor på at den 68 år gamle kvinnen er tilgjengelig – og i live. Men i løpet av den neste halvtimen blir det tilsynelatende stille:

Klokken 09.48: Elektriker Tommy Skansen ringer til Anne-Elisabeth Hagen. De hadde en avtale, men hun svarer ikke.

Minuttene går. Ifølge VGs opplysninger ringer et familiemedlem like etter klokken 10, men uten å få svar.

Har det på dette tidspunktet skjedd noe med Anne-Elisabeth Hagen?

Politiet har tidligere sagt at hun kan ha blitt utsatt for en alvorlig kriminell handling tidlig på formiddagen.

Ifølge VGs opplysninger har tidsrommet fra 09.14-samtalen og til rundt klokken 10 vært av særlig interesse for politiet.

ELEKTRIKEREN: Tommy Skansen ringte til Anne-Elisabeth uten å få svar. Foto: Helge Mikalsen, VG

Ettermiddagen

I løpet av dagen forsøker ektemannen Tom Hagen flere ganger å ringe kona, men uten å få svar. Han skal overfor en kollega også ha gitt uttrykk for at han var bekymret for henne, får VG opplyst.

Ved 13.30-tiden drar Tom Hagen hjem. Han har forklart at han leter etter Anne-Elisabeth og ringer henne, men uten å få svar. Han ringer også til familiemedlemmer, får VG opplyst.

Omtrent klokken 14.10 varsler han politiet om at kona er borte, og at det ligger igjen et trusselbrev som krever ham for millioner i kryptovaluta. Kort tid etter møter han en uniformert politipatrulje på en bensinstasjon i nærheten.

LØSLATT: Her spaserer Tom Hagen ut av Oslo fengsel, med en søppelsekk over skulderen. Foto: Gisle Oddstad

Forsvarer Svein Holden har vært tydelig på at Tom Hagen ikke er i huset når det er grunn til å anta at Anne-Elisabeth Hagen blir borte. På spørsmål fra VG om hva alibiet er, svarer han:

– Tom Hagen er på jobb fra rundt 09.15 til ca. 13.30.

Selv om Tom Hagen er løslatt, er han fortsatt siktet for drapet på kona. Han nekter enhver befatning med dette, og Eidsivating lagmannsrett konkluderte med at det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham for drap.

Politiet ønsket å pågripe ham på nytt etter løslatelsen, men dette ble stoppet av statsadvokaten.

Over 18 måneder etter forsvinningen, gikk politiet i helgen ut og sa at de mener huset er åsted for et drap.

Dette har fått forsvarer Svein Holden til å reagere. Han mener at politiet ikke har «bevismessig dekning» for dette, og hevder det er like sannsynlig at hun ble drept etter at hun ble bortført fra huset.

VG har vært i kontakt med politiet, som tirsdag kveld ikke har svart på kritikken fra Holden.

Publisert: 13.05.20 kl. 07:10

