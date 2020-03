STYRER STUDIEN: John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet, koordinerer den globale studien. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

WHO-studie i Norge: 22 norske sykehus skal teste corona-medisiner på pasienter

Corona-pasienter over store deler av Norge vil bli bedt om å delta i utprøving av legemidler mot covid-19. Den første pasienten i den internasjonale WHO-studien er en pasient ved Oslo universitetssykehus.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har tatt initiativ til en internasjonal forskningsstudie for å vurdere lovende behandlinger for covid-19.

Fredag fikk en pasient ved Oslo universitetssykehus den første eksperimentelle behandlingen mot covid-19.

Minst 22 norske sykehus over hele landet skal delta i legemiddelstudien som har som mål å avdekke om det er eksisterende legemidler som kan behandle covid-19.

– Målet er at vi raskest mulig kan avklare om og eventuelt hvilket medikament som sikkert kan forebygge død eller mildne sykdomsforløpet, skriver overlege Andreas Barrat-Due.

– Nettopp i en krisesituasjon er det avgjørende å avklare hva som virker og hva som ikke virker, slik at vi kan velge det riktige angrepsvåpenet mot coronavirus.

WHO-studien har fått navnet Solidarity og skal koordineres av John-Arne Røttingen, direktør i Norges forskningsråd.

– Vi trenger å forstå hvordan vi best bør behandle dem som blir syke. Vi er står nå midt i en global forskningsdugnad uten like for å få god og sikker kunnskap, og Norge er med, sier han i en pressemelding.

De behandlingene som skal prøves ut er malariamiddelet hydroxyklorokin/plaquenil, ebola-legemiddelet remdesivir og en HIV-behandling (lopinavir/ritonavir) alene eller sammen med et legemiddel mot hepatitt (interferon-β 1a).

Det er de to første legemidlene som skal prøves ut i Norge i første omgang. Etter planen skal studien gjennomføres ved 22 sykehus over hele landet.

– Stor anerkjennelse

Forskere fra hele verden skal gjennom studien samle informasjon om hvordan disse behandlingene påvirker overlevelsen til pasientene, og hvor lenge de trenger intensivbehandling og innleggelse.

Helseregionene bidrar ifølge pressemeldingen med 20 millioner kroner til denne studien.

– Det er en stor anerkjennelse for norsk forskning og norsk helsetjeneste at vi er med på denne globale og viktige studien fra starten av, og at John-Arne Røttingen skal koordinere studien globalt. Jeg vil berømme alle de gode fagmiljøene våre som har fått til dette på kort tid, sier statsminister Erna Solberg.

