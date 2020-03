STYRER STUDIEN: John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet, koordinerer den globale studien. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Forskningsdirektør: Opptil 1000 norske pasienter kan bli med i ny coronastudie

22 norske sykehus skal delta i en internasjonal studie av legemidler som de håper kan behandle covid-19. Opptil 1000 pasienter kan bli med på utprøvingen, ifølge forskningsdirektøren.

Oppdatert nå nettopp

Verdens helseorganisasjon (WHO) har tatt initiativ til en internasjonal forskningsstudie for å vurdere lovende behandlinger for covid-19. Norge er første land ut.

Fredag fikk en pasient ved Oslo universitetssykehus den første eksperimentelle behandlingen mot covid-19.

Minst 22 sykehus over hele Norge skal delta i legemiddelstudien som har som mål å avdekke om det er eksisterende legemidler som har effekt. Studien ledes av professor Pål Aukrust ved OUS.

Direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen, koordinerer WHO-studien.

– Norske sykehus har god kompetanse og forskningskapasitet. Vi opplever stor interesse fra norske leger og norske sykehus, sier han til VG.

Se WHO fortelle om studien på en pressekonferanse fredag:

«Opp mot 1000 norske pasienter»

Alle pasientene som deltar i studien vil samtidig få tradisjonell behandling. En tredjedel vil få malariamedisinen hydroksyklorokin og en tredjedel vil få ebolamedisinen Remdesivir.

– De tre ulike behandlingene som prøves ut er vurdert til å være lovende, ut ifra klinisk erfaring og laboratorieforsøk, sier Røttingen til VG.

– Corona-pasienter over store deler av Norge kan bli bedt om å delta i utprøvingen. Hvor mange norske pasienter kan det bli snakk om totalt?

– Det blir en løpende vurdering, og avhenger av hvor lenge studien pågår. Men opp mot 1000 pasienter i Norge, litt avhengig av andre land og hvor raskt vi får informasjon, sier Røttingen.

les også Satellittbilder viser hvordan verden påvirkes av coronaviruset

– Historisk studie

WHO-leder Tedros Adhanom Ghebreyesus trekker frem coronastudien og Norge i sin pressekonferanse fredag.

– Jeg er glad for at Norge og Spania vil delta i Solidarity-prosjektet. Dette er en historisk studie, sier han.

Mer enn 45 land deltar, og flere har vist interesse, ifølge Ghebreyesus.

les også Han er lege i «dødens by»: Advarer mot ny smittebølge

– Aldri hastet mer

Når sykehus og leger over hele verden tester de samme medisinene og bruker de samme fremgangsmåtene er det mulig å sammenligne resultater og få et raskt svar.

– Målet er at vi raskest mulig kan avklare om og eventuelt hvilket medikament som sikkert kan forebygge død eller mildne sykdomsforløpet, skriver overlege Andreas Barrat-Due til VG.

Les også: Viruset må angripes på den riktige måten

– Medisinsk forskning har aldri hastet mer enn nå. Det er viktig at så mange sykehus, pasienter, leger og land som mulig er med på disse studiene, sier lege og ass. professor Marius Trøseid til VG.

Men vet du hvordan coronaviruset egentlig ser ut:

Tester to legemidler

Legene som skal lede studien i Norge understreker at det hittil er snakk om eksperimentell behandling. Det finnes i dag ingen legemidler som har solid vitenskapelig dokumentasjon på at de kurerer covid-19.

Det første legemiddelet som vil bli testet er klorokin eller hydroksyklorokin. Det er en eldre malariamedisin og brukes i dag mot revmatisme, systemisk lupus og Sjøgrens syndrom.

Ahus er allerede i gang med en selvstendig studie av dette legemiddelet.

Det andre legemiddelet som skal testes i Norge er Remdesivir. Det ble opprinnelig utviklet for å behandle ebola, og WHO omtaler det som det «mest lovende» for å behandle covid-19.

– Så snart vi skulle se at et legemiddel har god effekt, vil det bli en del av retningslinjene for alle pasienter, sier Trøseid.

Studien vil foregå på pasienter som allerede er innlagt på sykehus med covid-19. Det vil si at de kan være til dels svært syke. Les mer om hvordan de sykeste pasientene behandles her.

les også Forskere i Bergen jakter corona-svar

De to medikamentene som skal testes i Norge er testet på mennesker i andre sammenhenger, og at man derfor kjenner og følger med på bivirkningene. Trøseid håper mange ønsker å bidra til studien.

– Vi håper at pasienter som har mulighet til å bli med, forstår hvor viktig det kan være i denne situasjonen, sier han til VG.

OUS-legene Andreas Barrat-Due og Marius Trøseid sitter begge i styringsgruppa som koordinerer WHO-studien i Norge sammen med overlege Trine Kåsine, farmasøyt Katerina Nezvalova-Henriksen og professor Anne Margarita Dyrhol-Riise. Studien ledes av professor Pål Aukrust.

PROFESSOR: Pål Aukrust skal lede den norske legemiddelstudien ved Oslo universitetssykehus. Foto: Terje Pedersen

Hele verden bidrar

Forskere fra hele verden skal gjennom studien samle informasjon om hvordan disse behandlingene påvirker overlevelsen til pasientene, og hvor lenge de trenger intensivbehandling og innleggelse.

– Forsøket vil gi oss enkle prosedyrer som gjør at selv de overbelastede sykehusene kan delta. Mange land fra alle verdenshjørner har allerede bekreftet sin deltagelse, sier WHO-talsperson Tarik Jasarevic til VG.

Disse er ifølge Jasarevic Argentina, Bahrain, Canada, Frankrike, Iran, Sør-Afrika, Spania, Sveits, Thailand og Norge.

Han legger til at jo flere land som deltar, desto raskere vil man se resultater.

les også Norske kommuner trenger 1,8 millioner munnbind

– Stor anerkjennelse

Helseregionene i Norge bidrar med 20 millioner kroner til denne studien, ifølge pressemeldingen fra Helsedepartementet fredag.

– Det er en stor anerkjennelse for norsk forskning og norsk helsetjeneste at vi er med på denne globale og viktige studien fra starten av, og at John-Arne Røttingen skal koordinere studien globalt. Jeg vil berømme alle de gode fagmiljøene våre som har fått til dette på kort tid, sier statsminister Erna Solberg.

Publisert: 27.03.20 kl. 16:37 Oppdatert: 27.03.20 kl. 17:52

Les også

Fra andre aviser