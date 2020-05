VIRUSKART: De gule feltene i kartet viser kommuner som anses å være frie for viruset. Foto: SKJERMDUMP/FHIS RAPPORT

Disse kommunene regnes som helt smittefrie

Fra og med 15. mai har Folkehelseinstituttet anledning til å benytte nye, norske tall i sine modeller. Det har bidratt til lavere smittetall enn tidligere antatt.

I Folkehelseinstituttet har en modelleringsgruppe satt sammen av flere personer jobbet lenge for å etablere et norsk beredskapsregister. Det har de nå kommet i mål med. Tidligere har flere tall som FHI har lagt til grunn i sine prognoser kommet fra utenlandske studier.

De nye norske tallene viser et klarere bilde på flere områder. Sykehustall er slått sammen av Norsk Pasientregister og tall fra FHIs meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Grunnlaget kommer fra om lag tusen norske pasienter som har vært smittet med coronaviruset.

I gruppens siste rapport ligger det også et kart som viser antatt smittefrie kommuner i Norge.

Arnoldo Frigessi er en av dem som sitter i modelleringsgruppen til FHI. Han forteller at det nå er antatt langt færre smittede enn tidligere antatt.

– Nå tror vi det er et sted mellom 32.000–40.000 som har vært smittet. Tidligere var det tallet 70.000. Dette tror vi nå fordi vi kan bruke de norske tallene, og ikke estimerte tall fra utenlandske studier, sier Frigessi til VG.

De gule feltene på kartet forteller Frigessi er kommuner som de nå antar er helt smittefrie.

– Vi tror det er store deler av Norge som ikke har viruset. Vi er litt tilbake til begynnelsen igjen. Eneste måten de nå kan få virus på, er om personer fra andre kommuner tar det med seg om de reiser dit.

Dra i håndtaket under for å se hvordan antagelsene i modellen har endret seg den siste måneden:

Så lenge ligger pasienter på sykehus

Rapporten viser at om lag 15 prosent av de pasientene som blir lagt inn på sykehus må ha intensivbehandling. Altså er det om lag 85 prosent av pasientene som blir innlagt på sykehus med covid-19 som slipper intensivbehandling.

Det kommer også frem en modell som viser hvor lenge en gjennomsnittlig pasient er syk. Der viser det at det tar omtrent ni dager fra en pasient merker symptomer til de blir lagt inn på sykehus. En pasient som ikke trenger intensivbehandling er så omsider på sykehus i seks dager, mens en pasient som trenger intensivbehandling er i snitt innlagt på intensivavdelingen i 17 dager, deretter i en ukes tid før en blir skrevet ut.

De tallene viser også at personer som har vært i respirator ligger i snitt 27.24 dager på sykehus.

Her er en figur som viser hvor lenge en pasient i snitt ligger på sykehus. Foto: SKJERMDUMP/FHIS RAPPORT

R-tallet litt høyere

En ting med rapporten som kan se litt skremmende ut, er at R-tallet er høyere enn tidligere. Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittsom person i gjennomsnitt smitter videre. Den er nå mellom 0,44 og 1,09. Frigessi mener det har en naturlig forklaring.

– Det er viktig å huske at når vi har så få smittede som nå, er ikke små variasjoner i R-tallet spesielt viktige. Vi kalibrerer nå vår modell mot antall nye sykehusinnleggelser per dag (insidens) i stedet for antall innlagte (prevalens). Da har vi mer kontroll på når de har vært smittet. Dette er fordi antall innlagte til enhver tid avhenger av hvor lenge enkeltpasienter blir liggende på sykehus, forteller Frigessi.

Han er veldig glad for at det nå finnes norske tall. Om en lignende krise skulle ramme Norge ved en senere anledning, vil de nå ha større kontroll på hvordan helsevesenet skal kunne takle en slik krise.

– Vi er veldig glade for at vi nå kan bruke norske data om hospitalisering. Det betyr at fremskrivingene våre blir mer korrekte, sammenlignet med da vi brukte parametere estimert fra kinesiske data.

