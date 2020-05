Se den store forskjellen: Så annerledes er årets feiring

På 17. mai pleier Karl Johans gate å være fylt til randen. I år er det nærmest folketomt.

Karl Johans gate fylt opp av barn og unge, med flagg, jubel og musikk er et velkjent syn på nasjonaldagen. Men årets feiring har blitt helt spesiell.

Barnetoget er avlyst. Befolkningen oppfordres til å unngå bysentrum, og heller gjennomføre feiringen hjemme.

FOLKETOMT: Anne Beate Karlsen ser ut over Karl Johans gate. Foto: Odin Jæger, VG

Anne Beate Karlsen (80) fra Oslo var en av dem som passerte gjennom Oslos hovedgate i dag.

– Det er vemodig å se synet av Karl Johan i dag, men siden vi er så flinke i år, kan jeg heller glede meg til neste år, sier Karlsen

For et år siden var Karl Johans gate som vanlig overfylt til randen, og knapt en meter var ledig.

Barn gikk i tog, mens familie og venner jublet dem frem fra siden. Ljan skole ledet toget inn på Slottsplassen for å hilse på kongefamilien.

2019: Slik så 17.mai-feiringen ut i fjor. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

I dag dro VG tilbake til Slottsplassen for å knipse et bilde av denne historiske nasjonaldagen, på omtrent samme tidspunkt som fjoråret, klokken kvart over elleve.

Ute i paradegaten var det betraktelig færre folk, og de som var på plass i hovedstadens hovedgate gikk i små grupper.







2020: Så tomt var det på Slottsplassen i år.

Sist gang det ikke gikk barnetog gjennom Oslo på nasjonaldagen, var under andre verdenskrig. Statsminister Erna Solberg tror barnetoget vil returnere neste år.

– Jeg tror det blir barnetog neste år, og jeg tror vi kommer til å ta igjen alt det tapte med vanlig feiring slik vi er vant til. Det blir sikkert enda flere som går i toget neste år, som har savnet å gå i toget i år, har hun tidligere sagt til VG.

Det tror også Arnold Schwarzenegger:

Over hele landet har folk funnet andre måter å feire 17. mai på. Oslofjorden skal det gå et båttog. Det vil også være veteranbiler som popper opp rundt omkring i Oslo.

I Trondheim arrangeres det digitalt barnetog. Andre byer sender taler, kransenedleggelse og markeringer live på nett-TV.

Klokken 13.00 oppfordres hele landet til å åpne vinduene og dørene, og synge nasjonalsangen sammen.

