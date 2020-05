PÅ VEI TILBAKE: Norge har sakte, men sikkert begynt en gjenåpning av landet, og selv om tallene går nedover er det ingen garanti for at det fortsetter, sier FHI-overlege Siri Helene Hauge. Bildet er tatt på Aker Brygge i Oslo 17. mai i år. Foto: Odin Jæger, VG

Tilbakegang for coronaviruset i Norge: – Ingen garanti for at det fortsetter

I mer enn ni av ti kommuner var det ingen nye smittetilfeller siste uke. FHI-overlege Siri Helene Hauge sier vi må belage oss på mindre, lokale smittebølger fremover.

– Tallene viser at vi har vært flinke, konstaterer Siri Helene Hauge, overlege og spesialist i samfunnsmedisin ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Det er nå en måned siden regjeringen startet en gradvis gjenåpning av Norge, etter de mest inngripende tiltakene i fredstid.

20. april kunne blant annet barnehager, frisører og psykologer gjenåpne, og en uke senere kunne elever på 1.–4. trinn møte opp på skolen.

Samtidig har det vært en nedgang i flere nøkkeltall for Norge: Innlagte på sykehus har fortsatt å gå nedover siden gjenåpningen, og det samme gjelder antallet pasienter på intensiv og til respiratorbehandling.

Dødsfall og registrerte smittede har gått noe opp i samme periode, men begge disse grafene ser nå ut til å flate seg ut:

Avstand og hygiene har hatt effekt

FHIs ukerapport onsdag viser også at det fortsatt er lav spredning av coronaviruset i Norge: Mer enn 9 av 10 kommuner hadde ingen nye tilfeller siste uke, og bare 9 personer ble lagt inn i sykehus på grunn av covid-19.

– Vi er veldig fornøyd med at tallene går ned etter åpningen, men vi kan ikke hvile på laurbærene, det er ingen garanti for at det fortsetter, sier FHI-overlege Hauge.

Hun sier at samtlige tiltak som ble iverksatt i mars, har hatt stor påvirkningen på epidemien, men at det samtidig er usikkert hva som har hatt mest effekt.

– Men det er både dette med at folk har holdt seg hjemme og at folk har vært flinke til å holde avstand og ha god hygiene, som har hatt god effekt, og som fortsatt pågår i dag. Om disse tiltakene er tilstrekkelige til å dempe smittespredningen fremover, får vi se, sier Hauge.

Følger med på barna

Det har vært omdiskutert hvor stor effekt det har hatt å stenge skoler og barnehager. 12 milliarder kostet det Norge, og avdelingsdirektør Line Vold i FHI har sagt til NRK at tiltakene trolig har hatt «liten effekt på å stoppe smittespredning».

– Vi har fra FHI sagt at vi tror små barn i liten grad sprer covid-19, derfor følger vi nøye med nå om det medfører stor økning i smitte, sier Hauge og legger til:

– Vi kan ikke konkludere at stenging av barnehager og skoler var ineffektivt, men foreløpig ser det lovende ut å åpne disse.

Hun påpeker samtidig at det er enkelt å være etterpåklok.

– Vi var noe tilbakeholdne med skoler, barnehager og grenser, men jeg har forståelse for at det ble gjort. Ut over det var det en situasjon med mye usikkerhet, og det er vanskelig å si noe bastant. Det må vi overlate til historien, når vi har mer kunnskap.

FHI: Siri Helene Hauge, overlege og spesialist i samfunnsmedisin ved FHI, snakker med pressen under en statusoppdatering om smitten av coronaviruset i Norge. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Forventer lokale, mindre bølger

I rapporten for uke 20 vurderer FHI at «med en gradvis gjenåpning av ulike funksjoner i samfunnet samt økt tilgang til testing for alle som har symptomer, vil vi kunne se en økning i antall meldte tilfeller med covid-19 fremover».

Hauge forteller at utbruddene fremover vil bli lokale, mindre bølger som vi vil klare å stanse.

– Vi vil få oppblussinger med utbrudd med innleggelser og dødsfall rundt omkring – mindre bølger – men nå har vi nok kunnskap og tiltak som kan iverksettes for å stanse smitten. Dette må vi bruke aktivt og målrettet for at det ikke skal bli så store utbrudd at helsekapasiteten overskrides.

– Vi skal lage oss en plan for hvordan kommuner kan respondere på lokale utbrudd fremover. Mange kommuner har ikke noe smitte nå. De kan leve normalt, men må teste mye, og hvis de finner noe, spore opp lokalt og sette folk i isolasjon, forteller Hauge.

Hun forteller at en slik situasjonen er noe vi kan belage oss på i lang tid fremover, og avslutter med å si at det viktigste fremover er at folk overholder hygiene-anbefalinger og avstandsregler:

– Jo flinkere folk er til å hindre videre smitte, jo mindre tiltak vil det bli fremover. Den dugnaden vi har gjort må vi bare opprettholde, for å slippe de store tunge tiltakene, sier Hauge.

Publisert: 21.05.20 kl. 06:40

