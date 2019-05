Stakk fra politiet – kjørt inn i et tre og omkom

En mann i 30-årene omkom da han kjørte inn i et tre etter å ha unndratt seg kontroll fra politiet.

VG / NTB

Knut Arne Hansen

Klokken 23.50 ønsket en patrulje å stoppe en bil i Sarpsborg. Føreren nektet imidlertid å stoppe, og valgte å stikke fra politiet .

– Kort tid etter vi fikk melding om at en sjåfør hadde unndratt seg kontroll, fikk vi melding om at bilen hadde kjørt inn i et tre, forteller operasjonsleder Gisle Sveen til VG.

Første patrulje på stedet satte i gang livreddende førstehjelp frem til ambulansepersonell ankom stedet. Livet sto ikke til å redde, og mannen ble erklært død på stedet.

– Bilen kjørte fra patruljen i stor hastighet. Og patruljene kjørte etter. Men jeg kan ikke si så mye om detaljene rundt hvordan dette foregikk. Det jeg kan si er at det er snakk om svært korte tidsintervaller fra vi fikk melding om at bilen hadde unndratt seg kontroll til vi fikk melding om ulykken, fortsetter Sveen.

Han opplyser at bilen ble forsøkt stanset til en rutinemessig kontroll på grunn av kjøreatferd, og at Spesialenheten for politisaker rutinemessig er varslet og vil etterforske saken.

Trafikkulykken blir også etterforsket av Øst politidistrikt. Operasjonslederen sier kriminalteknikere skal undersøke åstedet. I tillegg skal de avhøre eventuelle vitner av hendelsen.

Publisert: 17.05.19 kl. 01:40