DREPT: Veronika Kocabkova ble angrepet med kniv på jobb på Frogner i Oslo 1. juli i fjor.

Veronika (27) blogget om trusler fra eksen – nå er hun drept

Åtte måneder før hun ble drept skrev Veronika Kocabkova et blogginnlegg der hun beskrev frykten hun følte da hun fikk vite at hennes tidligere kjæreste hadde sluppet ut fra fengsel.

27-åringen var nyansatt og på opplæring på Tiffani Café på Frogner i Oslo da hun ble brutalt angrepet 1. juli i fjor. Sjokkerte pubgjester ble vitne til at Veronika ble påført flere knivstikk i brystregionen.

Det ble målt over 25 grader i hovedstaden denne søndagskvelden og en dobbeltdør ved siden av den ordinære inngangen til baren sto åpen og sørget for gjennomtrekk.

Ifølge personer som var til stede var det denne døren gjerningsmannen kom inn gjennom. Det gjorde at han overrumplet de som var til stede.

Ifølge tiltalen, som ble kjent tirsdag, ble Veronika stukket med to kniver i overkroppen. Noen av stikkene traff hjertet og lunger slik at hun fikk indre og ytre blødninger, sirkulasjonskollaps og pustestans.

Ifølge VGs opplysninger konkluderte legene med at flere av stikkene var dødelige.

Veronika ble fraktet til sykehus. Der lå hun i koma til hun døde en uke senere etter oksygenmangel til hjernen.

«Mitt mareritt er blitt til virkelighet»

Nå er mannen (52), som også er tsjekkisk, tiltalt for drap.

Han ble først pågrepet og siktet for drapsforsøk, men siktelsen ble skjerpet da hans tidligere kjæreste døde. Han har sittet varetektsfengslet siden drapet skjedde.

Av fengslingskjennelser mot mannen går det frem at han tidligere har unndratt seg straff i Tsjekkia.

«For en måned siden ble jeg oppringt av et ukjent nummer, og jeg trodde det var politiet som skulle komme med ny informasjon ... Men sannheten viste seg å være annerledes ... Mitt mareritt er blitt til virkelighet!»

Slik starter innlegget «Han ble løslatt fra fengsel» som ble publisert på en blogg i Veronika Kocabkovas navn åtte måneder før hun ble drept.

BEGRAVELSEN: Veronika Kocabkova ble gravlagt i Praha på samme dag som hun skulle ha fylt 28 år. Foto: PRIVAT

Venner og familiemedlemmer av den avdøde kvinnen sier til VG at mannen hun skriver om er han som nå er tiltalt for å stukket henne i hjel.

Senere i innlegget, som VG har fått oversatt fra tsjekkisk, står det:

«Jeg var dypt fortvilet, fordi jeg visste at han nå kunne kidnappe datteren vår, slik han hadde truet med».

Veronika hadde ett barn – en datter sammen med den tiltalte mannen.

I blogginnlegget forklarer Veronika at ekskjæresten er løslatt fra fengsel før tiden, og at hun fikk vite det gjennom at han ringte henne. Hun forklarer at det skremte henne og skriver blant annet:

«Jeg visste virkelig ikke hva jeg skulle gjøre» og «Jeg klarte ikke å få frykten ut av hodet».

En annen ting hun trakk frem var at hun hadde ringt rundt til ulike myndigheter og funnet ut at ekskjæresten angivelig skal ha skaffet seg et pass – noe som gjorde han kunne reise fra Tsjekkia.

SAMTALE: Ifølge Anne Borgen sendte Veronika henne disse meldingene der hun fortalte at hun hadde blitt skremt av ekskjæresten, som nå er tiltalt for å ha drept henne. Foto: Skjermdump

Fikk nyheten på sydenferie

Ikke lenge etter at ambulansen hadde kjørt av gårde fra Tiffani Café med Veronika fikk Anne Borgen, som da befant seg på ferie i Hellas, en telefon.

«Hei, har du hørt hva som har skjedd?», var beskjeden.

Ferieturen ble raskt avbrutt, Anne måtte hjem til Norge. Veronika, som hadde bodd hos henne i flere perioder, som kalte henne «sin norske mamma» og som hun hadde skaffet jobb på Tiffani Café, var alvorlig skadet.

Historien om vennskapet starter tilbake i 2012. Anne Borgen var på jobbreise og spiste sammen med kollegene på en restaurant sentralt i Praha. Til tross for elendig service fra en ufordragelig servitør dagen i forveien, kom de tilbake.

Denne kvelden insisterte en ung kvinnelig ansatt på å få servere de norske gjestene.

– Det var Veronika. Hun kjente oss igjen fra kvelden i forveien og ville sørge for at vi ble godt ivaretatt, forteller Anne til VG.







TETT FORHOLD: Veronika Kocabkova kalte Anne Borgen «sin norske mamma». Gjennom flere år utviklet de et nært vennskap. De to jobbet sammen, dro på ferier og festligheter.

– En fantastisk dame

Det første møtet ble starten på et nært vennskap som raskt brakte den tsjekkiske kvinnen til Norge. Her fikk hun jobb i restaurant- og utelivsbransjen.

Med tiden traff hun også mannen som nå er tiltalt for å ha drept henne. Etter hvert ble Veronika gravid. Ifølge Anne Borgen tok forholdet raskt slutt, og Veronika skal ha begynt å bekymre seg for ekskjæresten.

– Hun var en fantastisk dame. Uansett hvor redd hun var for ham, så hadde hun et vanvittig sterkt forhold til familien sin og til datteren. Også skulle han komme å rive henne vekk?

Anne Borgen rister på hodet. Etter at Veronika døde har hun vært i Tsjekkia flere ganger for å besøke venninnens familie, og datteren som nå blir ivaretatt av sin tante.

Tidkrevende etterforskning

Bistandsadvokat for familien John Arild Aasen, har tidligere uttalt til VG at familien lenge hadde at fryktet at noe slikt kunne skje.

– Familien har ventet på at saken skal komme opp og de er opptatt av at tiltalte må dømmes. De mente allerede før dette skjedde at han var farlig, sier Aasen til VG.

Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt har vært politiadvokat på saken.

– I denne saken er det en forhistorie som strekker seg også til Tsjekkia som gjør at etterforskningen tar lengre tid. Vi har sendt rettsbegjæringer dit. Det har vært nødvendig, men samtidig også tidkrevende, sier Myrold til VG.

–Ser frem til å forklare seg

Statsadvokat Johan Øverberg har tatt ut tiltalen mot den tsjekkiske 52-åringen etter ordre fra Riksadvokaten.

Han sier at forhistorien for drapet og relasjonen mellom tiltalte og Veronika kommer til å bli et tema i retten.

– Det vil bli ført flere vitner og det er gjort undersøkelser i utlandet, sier Øverberg.

Mannens forsvarer Johnny Veum opplyser til VG at hans klient er gjort kjent med tiltalen.

– Den er som forventet. Han ser frem til å gi sin forklaring for retten, sier Veum til VG.

