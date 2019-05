KNIVSTIKKING: En mann er alvorlig skadet etter knivstikking i Oslo sentrum. Foto: Jarle Grivi Brenna, VG

Alvorlig skadet etter knivstikking i Oslo

Mannen skal ha sittet rolig på en koblingsboks utenfor 7–Eleven i Brugata i Oslo sentrum da han ble angrepet og knivstukket i ryggen.

Politiet fikk melding om hendelsen via akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) klokken 08.24 torsdag.

– Personen er alvorlig skadet og på vei til sykehus i ambulanse, opplyste operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG kort til senere.

Per Klarholm Næss, som var vitne til hendelsen, forteller til VG at angrepet skjedde helt uprovosert. Han fulgte etter gjerningsmannen en periode, men gjerningspersonen begynte å løpe da han så at noen fulgte etter ham.

Gjerningsmann pågrepet

Ifølge innsatsleder Rune Bjørsvik viser skadene at offeret ble knivstukket. Det er også funnet blod på åstedet som viser hvor det skjedde.

Klokken 13.40 melder politiet at én person er pågrepet og mistenkt for knivstikkingen. Mannen ble pågrepet uten dramatikk.

Politiet hadde sikret seg gode bilder av gjerningsmannen fra overvåkningskameraer som dekker åstedet.

– Vi har patruljer i området som har tilgang til bildet og leter etter gjerningsmannen, sa Bjørsvik tidligere torsdag.

Ifølge politiet er gjerningsmannen av afrikansk opprinnelse. Mannen som ble knivstukket er en del av rusmiljøet som ofte samler seg øverst i Brugata.

Ikke funnet kniven

Ifølge vitnet VG har snakket med ble mannen knivstukket i ryggen. Han skal ha blitt påført flere knivstikk.

Bjørsvik opplyser at politiet ikke kjenner foranledningen for knivstikkingen.

– Vi har tjenestemenn på Ullevål sykehus som er klare til å sikre spor fra klær og avhøre vedkommende. I tillegg har vi hatt vitneavhør på stedet her og vil sikre bilder fra enda flere overvåkningskameraer.

Politiet har foreløpig ikke funnet våpenet som ble brukt.

SIKRER SPOR: Ifølge øyenvitnet VG har snakket med skal offeret ha sittet på boksen i bildet da han ble angrepet. Foto: Jarle Grivi Brenna, VG

Publisert: 16.05.19 kl. 08:45 Oppdatert: 16.05.19 kl. 13:43