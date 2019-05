BOMPENGE-KJØR: Frp-statsrådene Siv Jensen og Jon Georg Dale måtte forsvare seg mot harde angrep på Frps bompenge-politikk i Stortinget onsdag formiddag. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Bom-oppgjør i spørretimen: Kalte Siv Jensen «bompengedronningen»

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen fikk et knallhardt bompenge-angrep i 50-årshilsen fra Ap, Sp og SV i Stortinget onsdag formiddag. Arne Nævra (SV) kalte Jensen for «bompengedronningen» fra Stortingets talerstol.

Ifølge Ap-leder Jonas Gahr Støre setter regjeringen som Siv Jensen sitter i, stadig nye rekorder i bompengeinnkreving. Han viste til at Stortingets transportkomité tirsdag åpnet for nye bompengefinansierte prosjekter med over 15 milliarder i bilistbetaling, med Frps støtte:

– Er det aktuelt for regjeringen å følge Frps landsmøte og bruke betydelige penger fra våre barns pensjonsfond for å redusere bompenger? Er det aktuelt for regjeringen å endre elbil-fordelene nå, slik Frps finanspolitiske talsmann åpner for, spurte Støre.

Elbil-fordeler står fast

I svaret avklarte Siv Jensen at elbil-fordelene står fast fram til 2021. Hun tolket engasjementet rundt bompengene fra opposisjonen som en flukt fra deres egen politikk:

– Jeg registrerer at mange partier nå gjør opprør mot sin egen politikk, sa finansministeren.

Frp-lederen fyller 50 år kommende lørdag. Umiddelbart etter at hun sto i Stortingets spontanspørretime, hadde hun invitert politiske allierte og motstandere til 50-årsmottagelse noen kvartaler fra Stortinget.

Hun fremstilte seg som norsk politikks konsekvente forsvarer av bilistene, og sa at hun hadde skjermet bilistene for fire milliarder kroner mer i bilrelaterte avgifter, gjennom årene i regjering.

– Bilistene betaler nå mindre inn enn de får igjen, sa Jensen.

Uenige om veiprising

Jonas Gahr Støre ville også ha avklart om regjeringen vil utrede veiprising. Han viste til at de tre andre regjeringspartiene, i likhet med Ap, har anbefalt veiprising som en mulig avløsning av bompengeinnkreving.

– Jeg åpnet ikke for veiprising, Jeg sa at regjeringen vil gå gjennom hele bilavgiftssystemet, sa Jensen.

Hun la til at regjeringen vil utrede det Stortinget måtte be om. Men både Jensen og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) var klare på at veiprising ikke er Frps alternativ:

– Ap vil flytte bomstasjonene inn i privatbilen til folk. Jeg tror ikke det blir større aksept for bompenger om taksameteret står inne i bilen enn utenfor, sa Dale.

Da turen kom til Arne Nævra (SV) som ville spørre om regjeringens store satsing på motorveier, en plan som ifølge Nævra vil koste over 400 milliarder kroner, var Siv Jensen i ferd med å forlate talerstolen:

– Bompengedronningen kan bli stående, sa Nævra.

Publisert: 29.05.19 kl. 11:21 Oppdatert: 29.05.19 kl. 11:41