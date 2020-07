VIL I REGJERING: Audun Lysbakken har lyst til å sitte i en ny, rød-grønn regjering. Han tar med seg tre krav inn i forhandlingene. Foto: Tore Kristiansen

SV stiller tre krav til ny, rød-grønn regjering

OSLO BØRS (VG) SV-leder Audun Lysbakken vil ha partiet tilbake i en rød-grønn regjering i 2021. Men han stiller tre konkrete krav for et regjeringssamarbeid.

Det er snart gått åtte år siden Audun Lysbakken sist var med et regjeringsparti. Nå setter han alle krefter inn på å få realisert drømmen om en ny rød-grønn regjering.

– Hovedårsaken til at forskjellene i Norge øker, er at de rike får mer og drar ifra. Vi setter stadig nye rekorder i antallet milliardærer samtidig som mange sliter med å få endene til å møtes, sier Lysbakken.

SV lederen er sommerlig antrukket i skjorte og jeans da VG treffer ham utenfor børsbygningen i Oslo sentrum. Skjorten er naturligvis rød, for det er rød politikk Lysbakken lover om han får plass rundt kongens bord i 2021.

TILBAKE I TUBEN: Audun Lysbakken vil reversere flere av kuttene den sittende regjeringen har gjort. Han kaller det å ta tannkremen tilbake i tuben. Foto: Tore Kristiansen

Tre regjerings-krav

Arbeiderpartileder Jonas Ghar Støre har tidligere varslet at han ønsker å innlemme SV i en regjering med Senterpartiet i 2021. SV-lederen lukker ikke dørene for en slik koalisjon, men tar med seg tre klare krav til Støre.

Lysbakken vil:

Rigge om skattesystemet så de rikeste betaler mer. SV vil blant annet øke formuesskatten, fjerne aksjerabatten og øke skatten på arv.

Reversere flere av kuttene den sittende regjeringen har gjort. De vil blant annet reversere kuttene i arbeidsavklaringspengene og øke barnetillegget for uføre tilbake til 2014-nivå. SV lederen kaller dette «å få tannkremen tilbake i tuben».

Nekte profitt til private leverandører av velferdstjenester som barnevern og barnehage.

SV-lederen mener det er for tidlig å tallfeste konkret hvor mange milliarder ekstra skatt de vil kreve. Partiets alternative statsbudsjett for 2020 kan likevel gi en pekepinn. SV går her inn for 11 milliarder i økt formuesskatt.

– Disse kravene har til felles at de bygger på en ulikhet som har fått utvikle seg under den sittende regjeringen. Ingen av ordningene er skrevet i stein, alle disse tingene kan gjøres om på, sier Lysbakken.

KLAR FOR FORHANDLING: AP-leder Jonas Gahr Støre sier han er klar til å forhandle med SV om kravene de setter frem. Han mener de kjemper mange av de samme kampene. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Gøran Bohlin

Vil ikke lukke noen dører

På en oversikt over meningsmålinger for juli, levert av poll of polls, får den rødgrønne siden – med MDG – et flertall av mandatene. Med et svakt Arbeiderparti på 20,8 prosent er det oppslutningen til SV og MDG på henholdsvis 8,1 og 5,2 som redder i land flertallet.

Mens Støre i juni lukket døren til de mulige regjeringskontorene for MDG og Rødt, ønsker Lysbakken å holde døren åpen for alle partiene i opposisjon på rød-grønn side.

– Det klokeste er å la politikken avgjøre i forhandlingene hvilken regjering det er grunnlag for. Mitt mål er en regjering hvor SV deltar. Dette handler ikke bare om posisjon i seg selv, men jeg tror det øker innflytelsen vår.

Ikke lang tid etter at Støre lukket dørene for MDG og SV, valgte Trygve Slagsvold Vedum å lukke dem enda litt til. Han sa på partiets sommerpressekonferanse at han ønsket en regjering med Ap og Sp.

– Kan du støtte en regjering bestående av kun Arbeiderpartiet og Senterpartiet?

– Jeg har respekt for at Trygve har sin mening, men det er valgresultatet som avgjør. Man må kunne telle til 85 kandidater på valgnatten, og da er jeg er sikker på at man ikke kommer utenom SV.

SELVSIKKER: SV-lederen har stor tro på at den rød-grønne opposisjonen skal kunne velte Erna Solbergs regjeringsprosjekt i 2021. Foto: Tore Kristiansen

Har tro på Solberg-exit

Selv om forhandlinger om et rød-grønt alternativ kan bli harde, har Lysbakken god tro på at han kan lykkes med å felle Erna Solbergs regjering.

– Om vi klarer å få valgkampen til å handle om tydelige alternativer kan vi vinne.

– Men sånn som det ser ut nå, har vel ikke noen av partiene på venstresiden gitt et klart regjeringsalternativ?

– En ting er i alle fall tydelig, med et rød-grønt flertall, så får du en helt annen politikk mot ulikhet og sentralisering enn i dag.

Støre er åpen for å diskutere

– Dette er alle punkter vi er åpne for å diskutere for å bidra til et mer rettferdig Norge, skriver Jonas Gahr Støre i en SMS til VG.

Arbeiderpartilederen mener hans parti og SV kjemper mot mange av de samme målene.

– Flere av kuttene fra Høyre og Frp bør reverseres, men enda viktigere er å jobbe for nye ordninger som kan bidra til rettferdighet og muligheter til flere. Velferd og omsorg bør være fellesskapets ansvar, velferden bør være profittfri, avslutter Støre.

Publisert: 08.07.20 kl. 05:54 Oppdatert: 08.07.20 kl. 06:16

