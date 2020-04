TOMME GATER: Det har vært stille i hovedstadens paradegate Karl Johan de siste ukene. Foto: Mattis Sandblad

FHI i fersk rapport: Oslo er nærmere fase tre av corona-epidemien

I en ny analyse av corona-utbruddet skriver Folkehelseinstituttet at forskjellige regioner i Norge er i ulike faser av utbruddet. Oslo og omegn nærmer seg fase tre – og toppen av utbruddet.

I rapporten, som ble sendt fra Folkehelseinstituttet (FH) til Helse- og omsorgsdepartementet søndag 5. april, deler FHI corona-utbruddet inn i fem faser.

Det er ingen tydelig overgang mellom fasene, men epidemien starter for alvor i fase tre – og når toppen i fase fire.

Ifølge Folkehelseinstituttet nærmer Oslo og omegn seg nå fase tre. Til sammenligning er Møre og Romsdal og Nord-Norge fremdeles i fase en.

«Ulike deler av landet ser ut til å være i ulike faser av epidemien,» står det i rapporten.

Ifølge FHI-rapporten er fase tre selve hovedbølgen av epidemien, med utstrakt spredning i samfunnet. Neste fase, som er fase fire, er full epidemi med stor belastning på helsesektoren.

I faktaboksen under kan du se de ulike fasene:

CORONA-EPIDEMIENS FASER: Utbruddet av covid-19 i Norge utvikler seg gjennom ulike faser: Sykdommen påvises hos enkelte personer etter reise i utbruddsområder Antall utenlandssmittede personer øker, det oppstår klynger av personer smittet i Norge, og det er flere personer der smitteveien ikke kan spores Utbruddet er i gang, med utstrakt smitte blant personer i Norge Utbruddet når en topp, der smitten er utbredt i Norge med et stort antall smittede Utbruddet avtar, og det blir færre nye smittede, og en stor del av befolkningen har gjennomgått sykdommen

Kilde: FHI Vis mer

Legger frem tiltak onsdag

Tirsdag ble det kjent at regjeringen vil starte en gradvis gjenåpning av blant annet skoler og barnehager fra 20. april.

Samme kveld får VG opplyst at byrådet i Oslo kommune sitter i møte for å diskutere hvordan hovedstaden skal forholde seg til de nye corona-tiltakene fra regjeringen.

På en pressekonferanse tirsdag sa Bent Høie (H) at dersom Oslo kommune hadde behov for å gjøre egne vurderinger knyttet til tiltakene, så ville regjeringen lytte til dette.

– Vi kommer til å legge frem våre tiltak på en pressekonferanse i morgen klokken 14.00, sier pressekontakt for byråd Inga Marte Thorkildsen, Karin Steenstrup, til VG.

I en rapport fra Helsedirektoratet, som ble publisert 4. april, står det at direktoratet ikke anbefaler gjenåpning av barnehager, barneskoler og fritidsordninger i områder med stor smitte.

Direktoratet skriver videre at Folkehelseinstituttet bør utarbeide veileder som kommunene kan benytte når de skal ta stilling til om disse institusjonene skal holde åpent eller stenge.

BYRÅD: Inga Marte Thorkildsen er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune. Foto: Frode Hansen

Beskriver Oslo som episenteret

Det er dermed uklart hvordan Oslo kommune vil forholde seg til de syv konkrete coronatiltakene som statsminister Erna gjennomgikk på dagens pressekonferanse.

For en uke siden sa byrådsleder Raymond Johansen til DN at hovedstaden må forberede seg på strengere tiltak enn resten av landet, fordi Oslo er episenteret for smitten.

Johansen varslet da at det ikke var sikkert alle barnehager og skoler åpnet umiddelbart igjen i Oslo selv om regjeringen Solberg gjør det i resten av landet. Dette forklarte han med en økende smitte i befolkningstette bydeler.

– I veldig mange land er det tøffere tiltak i byene og særlig hovedstedene enn resten av landet på grunn av befolkningstettheten. Jeg oppfatter at det er stor forståelse for tiltakene nå, en stor grad av kriseforståelse i byen og resten av landet og en stor grad av tillit til myndighetene. Men det må vi gjøre oss fortjent til hver dag, sier Johansen til DN.

Stenging av skoler og barnehager: Størst effekt i fase 3

I rapporten fra FHI står det at stenging av skoler og barnehager har størst effekt i fase tre og fire av epidemien. Tiltak som gjenåpning av skoler, kontakt med risikogrupper og forbud mot store forsamlinger er også aller mest nødvendig i fase tre og fire av utbruddet.

Ifølge rapporten er smittetallet i Norge – det vil si hvor mange personer en corona-smittet fører sykdommen videre til – 0,7 i dag. Tidligere i utbruddet ble den anslått å være 2,54.

På en pressekonferanse mandag sa helseminister Bent Høie (H) at Norge er i ferd med å få kontroll på epidemien. Ifølge rapporten fra FHI har man ikke kontroll over spredningen i fase tre av epidemien.

Publisert: 07.04.20 kl. 18:31 Oppdatert: 07.04.20 kl. 18:47

