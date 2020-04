IDRETTSFAMILIE: F.v. Randi (10), Haakon (7,5) og foreldrene Nils Aamand og Astrid Fugleneb Aamand med Karen Johanne (3,5) i pulken. Sigrid (12) er ikke med på bildet. Foto: Gøran Bohlin

Har påskefjellet for seg selv: – Ikke med glede at vi går her alene

RAULAND (VG) Påskesolen steker over det postkortaktige hyttelandskapet og de snødekte fjelltoppene. Men skiløypene er nesten helt tomme.

Det er langfredag, og trolig feriens fineste dag, ifølge lokale innbyggere VG snakker med på Rauland. Likevel er oppkjørslene til hyttene nedsnødd. Vinduslemmer er lukket.

Man kan knapt se et menneske i skiløypene, men ved høyfjellshotellet står en familie på seks og spenner på seg skiene.

– Mamma, kan jeg holde stavene mine?, spør Karen Johanne (3,5).

– Hun skal i pulken, men insisterer litt på ski, dessverre, sier moren Astrid Fugleneb Aamand.

PÅSKE I HJEMBYGDA: Familien hadde bestilt første utenlandstur på 13 år, til et orienteringsløp i Riga i Latvia. Den ble avlyst på grunn av krisen. Foto: Gøran Bohlin

Familien fra Rauland er blant de få som kan nyte drømmeforholdene her denne påsken. Hytteforbud og stengte alpinbakker holder påsketuristene unna.

– Det er jo helt spesielt. Egentlig er det så mye folk her, at vi pleier å rømme et annet sted i påsken, sier Fugleneb Aamand.

– Bare sørgelig det

Selv om de ser behovet for det nasjonale hytteforbudet, synes foreldrene det er trist å se hvilke lokale konsekvenser det får.

– Det er dyrt for kommunen og næringslivet. Det er bare sørgelig det, Nils Aamand.

– Det er ikke med glede at vi går her alene, sier Fugleneb Aamand.

Hun innrømmer at de er heldige som bor et sted der familien har kort vei til naturen, samtidig som det er lett å holde god avstand til folk.

FAMILIEPÅSKE: F.v. Marianne Tveito, Inger Damberg, Elisa Damberg og Fredrik Damberg. Foto: GORAN BOHLIN

– Ikke slik det skal være

En annen lokal familie har rigget seg til med kaffe og appelsiner i solveggen på hytta. Fra 810-meters høyde er utsikten uforstyrret.

Familien fra det nærliggende tettstedet Åmot har hatt hytte i Rauland i 16 år, men det har aldri vært så stille i påsken.

– Det er litt stusselig egentlig. Vi passerer jo alle de tomme og mørke hyttene. Man går skitur uten å se folk, det er ikke slik det skal være. Det er helt uproblematisk å dele, sier Marianne Tveito (45).

LYKKE: Inger Damberg med hunden Teo (4,5). Foto: Gøran Bohlin

Døtrene Elisa (17) og Inger Damberg (15) har hatt hjemmeskole siden 12. mars.

– Det er veldig rart, men jeg synes at lærerne har gjort en god jobb med å tilpasse seg. Men det blir ikke like effektivt i det hele tatt, sier Elisa.

Hun synes også det er rart å måtte holde avstand til folk, og gleder seg til ting går tilbake til normalen.

– Når jeg møter familien, har jeg egentlig veldig lyst til å gi dem en klem. Men vi kan jo ikke det, sier 17-åringen.

DIGITAL KOMMUNIKASJON: Fordi må begrense fysisk kontakt, bruker familien digitale medier til å holde kontakten med den øvrige familien. Foto: Gøran Bohlin

Avhengige av påsketuristene

Foreldrene Marianne Tveito og Fredrik Damberg driver Fristadsenteret i Åmot. På grunn av situasjonen, har de måttet permittere 19 av 23 ansatte.

– Det er noe dritt, enkelt og greit. Du føler jo at du sender folk litt i økonomisk uvissthet, sier Tveito.

Selv opplever de også uvissthet knyttet til bedriftens økonomiske situasjon. Påsketurister som kjøper hvitevarer og sportsutstyr er viktig for omsetningen.

Fredrik Damberg har samtidig troen på at hyttefolket vil returnere når det nasjonale forbudet oppheves 20. april.

– Jeg tror veldig mange har abstinenser etter å komme opp. Det kommer nok til å bli folksomt hvis været fortsetter, sannsynligvis en litt forsinket påske for mange. Så kommer det an på de lokale restriksjonene, sier han.

HAR OMRÅDET FOR SEG SELV: Alex Johansen (37) og samboeren Guri Nystog (36) synes det er rart med en påske uten trøkk i alpinbakken og løypene. – Vi er isolerte som alle andre, men heldige som kan bruke naturen. Vi har jo hele området for oss selv, sier Nystog.

Publisert: 10.04.20 kl. 21:18

