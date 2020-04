TOMME PULTER: Klasserommene på Bygdøy skole i Oslo har stått tomme i seks uker. Foto: Fredrik Varfjell, NTB Scanpix

Forbereder seg på ny skolehverdag: - Rommene er desinfisert og rengjort

Når barneskolene åpner igjen for de minste barna mandag, sitter elever over hele Norge fortsatt og venter på svar på når de kan få komme tilbake på skolen igjen.

Tidlig i april bestemte regjeringen at barnehagene og småskolene gradvis skal åpnes opp igjen etter virusutbruddet som har holdt Norge i stillstand i seks uker.

– Vår ambisjon er at alle elever på en eller annen måte skal få komme tilbake til skolen før sommeren, sa statsminister Erna Solberg (H) under en pressekonferanse 7. april.

Mandag åpner skolene og SFO for 1.-4. trinn, samt for elever på yrkesfag ved de siste to årstrinnene på VGS.

Ved Hagaløkka barneskole i Asker gleder de ansatte seg til å få liv i skolebygningen igjen.

Den siste uken har de jobbet for at de 160 1.–4.-klassingene som kommer etter helgen, skal få en trygg skolehverdag. Klasserommene er endret slik at barna holder nødvendig avstand, garderobene er omorganisert, leker som ikke kan vaskes på 60 grader er ryddet vekk og skolegården er delt opp i ulike soner.

– Vi fikk Veilederen for smittevern på mandag og den har vi fulgt nøye, forteller rektor Birgitte Vedeler til VG.

Den største utfordringen blir å få elevene til å holde seg innenfor de markerte områdene i skolegården, påpeker hun.

– Elevene er vant til å bevege seg fritt. Vi har en stor og variert skolegård, så vi må være mange ansatte ute for å hjelpe dem til å holde seg der de skal, samt hjelpe dem med håndvasken, sier Vedeler.

For at kabalen skal gå opp, har enkelte ansatte på småtrinnet som tidligere hadde en deltidsstilling, gått opp i stillingsprosent igjen frem til sommeren. Slik kan lærerne på 5.-7. trinn fortsatt gi digital fjernundervisning til sine elever.

– Jeg tror dette kommer til å gå veldig fint. Vi føler oss godt forberedt, sier rektoren.

POSITIV: Rektor ved Hagaløkka barneskole i Asker, Birgitte Vedeler, gleder seg til 1.-4. trinn kommer tilbake igjen på skolen. Foto: Privat

– Vurderer situasjonen fortløpende

Med bare åtte uker til siste skoledag på landsbasis i juni er det fortsatt tusenvis av elever som lurer på om de vil få muligheten til å komme tilbake til skolen før sommerferien.

Over helgen skal 45 elever på VG2 Teknikk og industriell produksjon (TIP) ved Jessheim videregående skole tilbake på skolebenken. Flere tiltak er iverksatt for å forhindre smittespredning, forteller rektor Christian Andresen til VG.

Elevene vil ikke være på skolen hver dag, og undervisningen vil skje på et fåtall avgrensede klasserom.

– Rommene er desinfisert og rengjort i forkant. Det er i tillegg satt av et eget spiserom til dem, og de får kun bruke noen få toaletter. De får heller ikke lov til å gå på butikken i løpet av skoledagen, forteller han.

Skolen i Ullensaker kommune har 1500 elever totalt. Rektoren tviler på at statsminister Solbergs mål om at alle elever på en eller annen måte skal få komme tilbake igjen før sommeren blir oppfylt.

– Hvis skolen skal gjenåpnes ytterligere, må situasjonen gå tilbake til slik den var før virusutbruddet:

– Selv om skolebygget er stort, vil det være vanskelig å overholde kravet om én meters avstand i hovedinngangen, kantinearealene og gangene hvis mange elever skal tilbake, men vi følger rådene fra helsemyndighetene og vurderer situasjonen fortløpende, sier Andresen.

ELEVER HAR FÅTT JOBBE PÅ SKOLEN: Rektor ved Jessheim VGS, Christian Andresen, forteller at noen elever har fått jobbe på skolen, men at mange av dem har gått tilbake til digital undervisning etter litt veiledning og støtte. Foto: Jessheim videregående skole

Mener åpning vil kreve mye logistikk

Andresen får støtte av Atle Solberg Berland, rektor ved Mailand videregående skole i Lørenskog.

– Å få alle elevene inn fem dager i uken, er ikke en mulighet. Vår skole er bygget for cirka 700 elever, og i dag har vi over 900 elever, det vil være helt umulig, sier Solberg Berland til VG.

Skolen i Lørenskog har 120 elever innenfor utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag, Informasjonsteknologi og medieproduksjon og Salg, service og reiseliv. Mandag vil samtlige av dem fortsette å få undervisning hjemmefra, da undervisningen ikke krever bruk av utstyr som gjør at elevene må komme på skolen, forteller rektoren.

– Hvordan tror du det vil påvirke elevene om de ikke får komme på skolen, selv under spesielle smitteverntiltak, før sommeren?

– Smittevern er det mest avgjørende nå. Mange elever savner venner og klassekamerater. Kanskje blir det mulig å møtes i en kort periode i små grupper før sommerferien:

– Men, det vil i så fall kreve ganske mye logistikk fra skolens side, sier rektoren.

– Noen føler seg veldig alene nå

Så langt er ikke ungdomsskolene nevnt under regjeringens jevnlige pressekonferanser. Ved Fagerborg ungdomsskole i Oslo har de fleste elevene reagert positivt på den digitale helomvendingen, forteller utviklingsleder Frode Hilleren til VG.

– Elevene skjønner at det er sånn det må være. Men vi er en ungdomsskole, og noe av det viktigste for ungdommer er vennene deres, sier han.

Savnet etter en normal hverdag og et sosialt liv er derfor noe av det som plager elevene mest, forteller Hilleren.

– Hvilke utfordringer har dere hvis skolene ikke åpner igjen før sommeren?

– Det er utfordringer knyttet til formaliteter, som hvordan 10. trinn skal få en god standpunktvurdering nå som eksamen er avlyst, og hvordan 9. trinn skal få gjennomført Mat og helse-undervisning, som er et avgangsfag:

– Den største utfordringen er jo at noen føler seg veldig alene nå, og har hjemmeforhold som er utfordrende, sier rektor Elin Brandsæter til VG.

Hvis en eventuell gjenåpning likevel skulle skje før sommeren, tror de nok plass til å holde avstand vil være en utfordring, samt en kombinert læringssituasjon der lærere må undervise både på skolen og over digitale plattformer.

HÅPER PÅ ÅPNING: Rektor Elin Brandsæter og utviklingsleder Frode Hylleren ved Fagerborg skole i Oslo håper de slipper å ta imot et nytt 8. trinn digitalt til høsten. Foto: Privat

