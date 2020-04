STILLE: Til tross for strålende påskevær var det ikke et menneske å se på hyttene i Geilo fjellandsby fredag ettermiddag. Foto: Gisle Oddstad

Påskestille i hytteparadiset: - Påsken blir tragisk

GEILO (VG) Folketomme gater og skodder foran hyttevinduene markerer starten på påskeferien på Geilo.

Solen skinner fra en nesten skyfri himmel, og bakken er dekket av kritthvit puddersnø i Geilo fjellandsby på Kikut.

Men parkeringsplassene er tomme. Ingen har måket seg frem til ytterdørene, og hyttevinduene er dekket med skodder eller gardiner.

Det er ikke et menneske å se når VG tar turen oppom Kikut fredag kveld. De eneste bilene langs veien er to personbiler som står parkert ved noen brakker ved skallet av en ny hytte.

Eduard Makcimovich stikker hodet ut av brakkedøren når VG banker på klokken 18.45.

Makcimovich, som er fra Litauen, forteller at han bor i Geilo, og begynte å jobbe med hyttebyggingen klokken 07.00 fredag morgen sammen med fem kolleger.

Når VG spør hvor mange andre mennesker bortsett fra arbeidskollegene han har sett i dag, sier han:

– Du er den første.

GOD PLASS: Normalt ville det vært mange tilreisende på Geilo stasjon. Det var ikke tilfellet fredag. Foto: Gisle Oddstad

Ifølge politiet virker det også som om de fleste hyttegjestene i de største hyttekommunene holder seg hjemme i påsken etter at regjeringen gjorde det forbudt med hytteopphold utenfor hjemkommunen.

– Jeg kan ikke se at det har vært noen varslinger om hytteeiere som har tatt

tilhold i løpet av kvelden, sier operasjonsleder Inge Landsrød i Sør Øst

Politidistrikt som dekker Viken fylke, tidligere Søndre Buskerud, Nordre Buskerud, Vestfold og Telemark til VG.

Foto: Gisle Oddstad

Ole Erik Skogheim ved Politiet Innlandet opplyser til VG at de ikke har

fått noen meldinger om trafikk opp til hytteområdene i Innlandet.

– Men vi er obs på problematikken og kommer til å følge med utover helgen.

Dersom vi finner hytteeiere på hyttene som ikke har noe der å gjøre vil

anmode dem om å reise hjem innen rimelig tid. De har jo tross alt

anledning til å være der på dagstur, men er de der dagen etter også, vil

de få et forelegg på 15.000 kroner, sier Ole Erik Skogheim.

– Det er helt stille på Sjusjøen, sier daglig leder for Visit Sjusjøen, Tone Alterskjær til VG.

Det samme bekrefter ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen:

– Det er helt stille på veien oppover mot Sjusjøen. Jeg får rapporter om at

det er skummelt stille, sier Steen til VG.

STILLE I GATENE: Også i Geilo sentrum var det nesten folketomt klokken 19.25 fredag kveld. Foto: Gisle Oddstad

– Normalt ville vi hatt et gigantvolum

I lokalene til Peppes Pizza i sentrum av Geilo pleier det å være stinn brakke med spisegjester den første fredagen i påsken. I kveld står alle bordene tomme. Den eneste personen i restauranten står bak disken.

– Bare kom inn! Men vi har veldig redusert meny, og bare takeaway, sier Per Olav Ogner.

Ogner har drevet pizzarestauranten her i hytteparadiset Geilo i 18 år. Den 13. mars påla Hol kommune ved kommuneoverlegen turistnæringen å stenge spisesteder, hoteller, overnattingssteder og skianlegg.

De siste ukene har Ogner permittert alle sine 12 ansatte. Medarbeideren som står på kjøkkenet i kveld er også delvis permittert, men hjelper ham de fire timene han holder åpent.

– Påsken blir tragisk. Jeg tror vi får en veldig redusert åpningstid og en veldig redusert omsetning. Påsken er vanligvis den absolutt beste omsetningsuken i året vi har, sier han.

Ogner forteller at konsekvensene av Corona-krisen er svært alvorlige for både restaurantbransjen og turistnæringen i Geilo.

– Dette er den største krisen restauranten har vært i. Vi ble gjeldfri etter 18 år nå i januar. Nå går vi mot en lånefinansiering igjen, kombinert med svakere markedsutsikter. Vi som holder åpent hele året holder åpent også i lavsesongen når vi taper penger, fordi vi tjener så godt i høysesongen. Normalt ville vi nå hatt et gigantvolum, sier han.

TOMME BORD: Per Olav Ogner på Peppes Pizza på Geilo har vanligvis fullt hus den første fredagen i påsken. I år var det ingen gjester rundt bordene. Foto: Gisle Oddstad

– Rammer oss veldig hardt

– En del i restaurantbransjen her i Geilo står nå i fare for å gå konkurs på grunn av bortgang av likviditet. Jeg vil nok ikke gå konkurs for jeg kan låne meg penger for å holde meg oppe.

Alle medarbeiderne ved Peppes-restauranten på Geilo er enten svenske, danske eller østeuropeiske. På grunn av corona-krisen og permitteringene har alle nå dratt hjem.

– Det betyr at når de kommer tilbake, må alle i 14 dagers karantene. I tillegg til karantenetiden medfører det høye kostnader for dem å komme tilbake til et lukket Geilo. Mange av de nordiske ansatte jobber her for å finansiere studier, som de heller ikke får gjennomført. Og det er heller ikke noe gøy med sesongkort på ski når man ikke får bruke det.

ØDE: Hyttefeltet Vestlia i Geilo fredag ettermiddag. Foto: Gisle Oddstad

Ogner mener Geilo trenger å få tilbake hyttefolket.

– Jeg vet ikke hva som er medisinsk riktig, men jeg synes hytteforbudet rammer oss veldig hardt. Jeg forstår at det er kapasitetsproblemer i helsevesenet ved en pandemi, men kanskje burde man tatt høyde for en litt større kapasitet i helsevesenet når man har såpass mange fritidsboliger i kommunen.

– Vi håper ting stabiliserer seg ganske raskt. Det er en frykt for at dette tar for lang tid økonomisk. Vi håper at nordmenn legger sommerferien til Norge i år.

VG tar kontakt igjen med Ogner etter stengetid fredag kveld.

– I løpet av de fire timene vi har holdt åpent mellom 15.00 og 19.00 i dag har vi hatt femten kunder. Det betyr at vi har hatt rundt fem prosent av inntjeningen vi skulle ha hatt fredagen før palmehelgen.

