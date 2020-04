HARDT RAMMET: Smittevernoverlege Therese Renaa i Sel tester for corona. Kommunen satte I Sel 1000 av sine 6000 innbyggere i karantene etter at flere smittet. Siden har de ledet an i smittesporing. Foto: Geir Olsen

Over 1000 er smittet i Norge med ukjent smittekilde

Kommunene varsler at smittesporing er krevende og vil bli uoverkommelig. FHI og Helsedirektoratet foreslår å sette inn sivilforsvaret i coronatestingen.

Da regjeringen mente at smitten var ukontrollert og innførte tiltakene 12. mars, var det bare noen få personer man ikke fant ut hvor hadde fått smitten fra. Det var nok til å utløse alarmen.

Nå har over 1000 blitt smittet hjemme i Norge uten at kommunene og sykehusene, som gjør oppsporingen, har funnet kilden. Det er nesten nøyaktig like mange som man har lykkes med å finne en sannsynlig kilde til.

Det viser et notat fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet som VG har fått innsyn i. De fikk et hasteoppdrag fra regjeringen – finne løsninger for hvordan Norge skal erstatte de strenge tiltakene mot corona med mer aggressiv testing, smitteoppsporing og isolering.

– Identifisering og isolering av nærkontakter og smittede er en bærebjelke for å stanse videre smitte, skriver FHI og Helsedirektoratet.

Framover må de med symptomer på luftveisinfeksjoner testes, mener de. Det har man sålangt ikke gjort, fordi det er mangel på utstyr og personell. Bare syke, de mest sårbare og helsepersonell testes.

Øker presse på kommunene

Nå skal barnehager og barneskoler åpnes, 20. april, og Helsedirektoratet tror at de skal ha kapasitet til å teste langt flere innen den tid.

– En slik endring vil kreve forsterket testing og smitteoppsporing og et godt system for å kunne følge med på smitteutviklingen, slik at vi raskt kan oppdage utbrudd og iverksette nødvendige tiltak, skriver Helsedirektoratet til regjeringen.

Det øker presset på kommunene til å finne smittekilde og nærkontakter til de som tester positivt. En kapasitet som allerede er sprengt, ifølge notatet.

«Kommunene rapporterer at dette tar mye ressurser. Ved økt antall smittede i samfunnet vil denne typen smitteoppsporing være uoverkommelig for de fleste kommuner» skriver FHI.

De kommer med flere forslag til løsning for å øke antallet tester og gjøre sporingen proffere. Blant forslagene er å la Sivilforsvaret og Forsvaret bidra.

«HOLD AVSTAND»: Statsråder, helsetopper og journalister holdt god avstand under pressekonferansen tirsdag. Da la regjeringen fram endringer i tiltak etter påske. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Sporingen: fant 37 smittede i én klynge

Sporingen i dag er et nitidig arbeid, der ansatte i kommuner og ved sykehus intervjuer de smittede og oppsøker de personene de har hatt nær kontakt med.

Allerede har de vansker med å komme til bunns i de over 4000 bekreftede tilfellene, der 2600 fikk smitten i Norge. For nærmere 600 leter kommunene fortsatt etter kilde og nye smittede, men for 2000 er jakten avsluttet.

Resultatet er at halvparten har man ikke funnet kilden til. For de andre 1000 er flertallet sporet tilbake til en klynge.

– Tallene viser at ikke alle nærkontakter er blitt identifisert under smitteoppsporingen. Noen vil ha blitt smittet av personer uten symptomer, og vil derfor aldri ha blitt identifisert, står det i notatet.

Det er i dag funnet minst 250 klynger med smitte i Norge, der to eller flere er smittet. I den største klyngen fikk 37 personer smitten med utgangspunkt i samme kilde.

I de fleste tilfellene fant de at smitten ble spredt i samme husholdning, kilden var en nærkontakt i personens eget hjem. FHI har ingen oversikt over hvor mange som er satt i karantene etter smitteoppsporing.

Foreslår hjelp utenfra

FHI har sendt en uformell spørreundersøkelse til mange andre europeiske land, og fikk svar fra 18 av dem.

Land som Danmark, Sverige, Frankrike, Spania og Belgia har allerede stoppet sin sporing av smittekontakter, fordi mengden er for stor til å håndtere. Mange av landene sier de har hentet inn ressurser utenfra, som medisinstudenter, frivillige, politi, sivilforsvar og ungdomsarbeidere.

Nå foreslår FHI og Helsedirektoratet å la for eksempel Sivilforsvaret og Forsvaret utføre tester, uten at de trenger opplæring som helsepersonell. De foreslår å omdisponere ansatte i kommunen, eller hente inn folk utenfra, til å spore opp smittekontakter.

I tillegg bør store deler av arbeidet gjøres gjennom dataprogram og mobilapper, sånn at det blir mindre krevende.

Gruppen foreslår:

Egne sentere for coronatesting, flere steder gjøres det gjennom bilvinduet i en «drive-through» teststasjon

Et eget team som jobber med testing av sårbare grupper, som hjemløse og narkomane

Større bruk av selvtester og hjemmetester kan få flere ut av karantene raskere

La norske produsenter lage testutstyr det er mangel på

La kommunene hente inn ressurser utenfra til sporing av kontakter

Bruke en mobilapp til å kartlegge nærkontakter og følge dem opp

Åpne for at smittede kan flyttes ut av sitt eget hjem, og for eksempel bo på hotell eller egne smittemottak. Vurderes særlig for de som bor sammen med noen i risikogruppe

