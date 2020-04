UNDER HAVOVERFLATEN: Fem meter under havet på Båløy i Lindesnes kommune, ligger en av verdens tre undervannsrestauranter. Foto: Gøran Bohlin

Fikk Michelin-stjerne og var fullbooket ut året – nå taper de penger hver dag

LINDESNES (VG) Restauranten Under hadde rundt 900 reservasjoner hver måned ut året. Krisen har tvunget dem til å tenke nytt.

Det er noe utenomjordisk ved de glassaktige miniatyrmanetene som skyver seg oppover i vannmassene bak panoramavinduet.

Vi befinner oss fem meter under havet. En fisk av typen bunnulke fyker opp fra en skog av alger, bestående av sukkertare, søl og grisetangdokke.

Havbunnen avslører hvilken sesong det er.

– Tangen har begynt å gro, masse alger i vannet. Nå er det vår, sier restauranteier Gaute Ubostad.

Det har gått ett år siden han og broren åpnet Under, den tredje restauranten i verden av sitt slag. Siden har de jobbet dedikert for å skape unike restaurantopplevelser.

SATT PÅ VENT: Restauranteier Gaute Ubostad vet ikke når de kan åpne igjen, men håper at de senest kan åpne for bestillinger etter Sankthans. Foto: Gøran Bohlin

Var fullbooket

I februar ble de belønnet med en Michelinstjerne. Restauranten med 900 bordsettinger i måneden og 2250-kroners meny, var så godt som fullbooket ut året da krisen inntraff.

– Jeg tok det med fatning og tenkte at vi har hatt utfordringer før. Men det er klart, dette er den største utfordringen moderne reiseliv har stått overfor. Så det blir krevende, men vi er nokså godt rustet, sier restauranteieren.

– Hvor mye taper dere på dette?

– Vi vet ikke helt hvordan tiltaksordningene fra regjeringen slår inn, men vi taper jo penger hver dag. Det er ikke til å legge skjul på.

Reiser jorden rundt for å spise her

16 lyspunkter er plassert på utsiden av vinduet, slik at restaurantgjestene skal få med seg alt som skjer.

Ubostad viser frem videoer fra tidligere kvelder; en fugl som dukker ned i en fiskestrøm, en nysgjerrig sel som titter inn i restauranten. Av og til stopper klirringen fra bestikket helt opp.

– Noen kommer fra Shanghai, Bangkok, fra hele verden, nesten utelukkende for å spise her, sier han.

Vanligvis er rommet fylt med runde trebord og stoler som står vendt mot liveshowet som utspiller seg over havbunnen. Nå er de byttet ut med monitorer, keyboard og kameraer.











I HAVGAPET: Prislappen på restauranten var 75 millioner kroner. Ubostad sier at den ikke hadde blitt bygget, hvis de visste det på forhånd.

Tvunget til å tenke nytt

Da restauranteieren avlyste bordbestillingene, innså han at de måtte tenke nytt. Denne kvelden er det duket for direktesendt konsert.

– Jeg forbereder meg på at vi skal være rustet og klare, og tenker samtidig ut nye forretningsideer. Vi skal opp og stå igjen, sier Ubostad, som også ser for seg å digitalisere kokkekunsten.

Til tross for optimismen, erkjenner han at det var en nedtur å måtte sette sesongen på vent. Han er bekymret for hvordan krisen vil påvirke fremtiden til bransjen.

– Det kan godt hende at det endrer hvordan folk reiser, ferierer og går på restaurant. Men vi skal gjøre så godt vi kan.

– Dette handler ikke bare om oss

På grusplassen utenfor restauranten, henger fire permitterte kokker som har byttet ut den hvite signaturdrakten med caps og hettegenser.

De har kommet fra hele verden for å stå på kjøkkenet i Under. Flere har vært med siden oppstart.

– Det er tøft, men når vi vet hva som skjer her og i resten av verden, synes vi dette var det riktige å gjøre. Men det er selvfølgelig trist å ikke kunne ha folk i restauranten og gjøre det vi elsker, sier italienske Paolo Bini (21).







PERMITTERTE KOKKER: Fra venstre: Maciej Kubala, Paolo Bini, Nicolas Domergue og Floyd Lyttle.

– Dette handler ikke bare om oss, men om hele verden, innskyter belgiske Nicolas Domergue (23).

Polske Maciej Kubala (26) sier at de prøver å fylle fritiden med aktiviteter.

– Det er en rar følelse når du er vant til å jobbe fra morgen til kveld, og plutselig en dag har du ikke lenger mål i hverdagen.

Risikerer massekonkurser i bransjen

Ifølge NHO har ni av ti reiselivsbedrifter permittert ansatte.

NHO Reiselivs oppdaterte medlemsundersøkelse viser at 78 prosent har permittert mellom 76 og 100 prosent av sine ansatte.

Nå er det reell mulighet for massekonkurser, mener organisasjonen:

7 av 10 bedrifter innenfor servering og uteliv vurderer at det er reell risiko for at bedriften går konkurs som følge av coronasituasjonen.

NAV bekrefter at reiseliv er den bransjen som er verst stilt nå. Her er 26,9 prosent av arbeidsstyrken registrert som helt ledige.

– Tallene er nok mye høyere

Ifølge leder Børge Ånesen i Fellesforbundets avdeling for Hotell, restaurant og reiseliv, har 49 prosent av arbeidsstyrken i reiselivet i Norge søkt om dagpenger, ifølge NAV.

– Disse tallene er nok mye høyere. Det jobber mange tilkallingsvakter og studenter i bransjen og disse blir jo ikke registrert. Jeg vil tippe at tallet ligger nærmere 80 prosent, sier Ånesen til VG.

Han mener det ikke er noen utsikter til at situasjonen for reiselivsbransjen kommer til å endre seg før etter sommeren.

– Turistsesongen er i realiteten over for dette året, sier han.









SUKSESSHISTORIE: Restauranteier Gaute Ubostad er enig i at man kan kalle restauranten for en suksess.

Publisert: 09.04.20 kl. 20:56

