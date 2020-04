RETUR: En rekke smitteverntiltak har brakt epidemien under kontroll i Norge, og den er nå på retur, skriver Folkehelseinstituttet. Foto: Krister Sørbø

FHI i ny rapport: En rekke smitteverntiltak har brakt epidemien under kontroll i Norge

I en ny rapport fra Folkehelseinstituttet tirsdag skriver de at en rekke smitteverntiltak har brakt epidemien under kontroll i Norge, og at den nå er på retur.

En rekke smitteverntiltak har brakt epidemien under kontroll i Norge; den er nå på retur, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en fersk rapport tirsdag.

De mener det overordnede målet for det neste året bør være at sykdomsbyrden av epidemien skal forbli lav, samtidig som uheldige kostnader av smitteverntiltakene minimaliseres.

I rapporten skriver FHI at reproduksjonstallet (smittetallet) er godt under 1, noe som betyr at det ikke er økende smitte i befolkningen per dags dato.

– Selv om den første bølgen i Norge er på retur så herjer epidemien videre i verden, og den norske befolkningen er ikke immun. Det er nødvendig å finne en farbar vei videre for befolkningen, helsetjenesten og samfunnet. Smitteverntiltakene må fremover justeres kontinuerlig etter utvikling av epidemien og kunnskapen som blir tilgjengelig, sier områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet.

Han understreker at det kun er immunitet i befolkningen, naturlig eller etter vaksinasjon, som vil være slutten på epidemien som folkehelseproblem.

– Et svært effektivt legemiddel kan også endre bildet fullstendig, sier Bukholm.

FHI vurderer sannsynligheten for spredning i Norge som høy:

– Siden epidemien er under tydelig påvirkning av smitteverntiltakene, er det ikke mulig å peke på når en epidemi i Norge når toppen. Det avhenger i stor grad av tiltakene som settes inn. Dersom påvirkningen på epidemien forutsetter som nå, er vi over toppen av den første bølgen, sier Bukholm.

Aldersavhengig dødelighet

Avhengig av valg av strategi og effekt av tiltakene kan vi regne med at 5 – 50 prosent av befolkningen blir smittet i epidemiens første par år, skriver FHI i rapporten.

Folkehelseinstituttet regner med at samlet dødelighet blir godt under 1 prosent av de smittede, men at den er sterkt aldersavhengig. Den øker bratt fra rundt 70-årsalderen, og vi må regne med at rundt 90 prosent av dødsfallene kommer i gruppa over 70 år.

Minst 1 prosent av alle smittede vil trolig ha behov for sykehusinnleggelse, og rundt en firedel av disse vil ha behov for mekanisk pustehjelp.

FHI anbefaler at tiltak må justeres etter utvikling av epidemien og kunnskapen, og peker på fire forutsetninger:

– Økt testing og bedre overvåking

– Målrettede tiltak

– Forberede helsetjenesten på flere syke

– God dialog med befolkningen

Halvering av innleggelser

Mellom 29. mars og 6. april lå antall innlagte på sykehus med coronasmitte på over 300 på daglig basis.

– Siden 6. april har tallene med få unntak hatt en fallende kurve. Vi ser nå en halvering av antallet pasienter innlagt på sykehus sammenlignet med toppen i slutten av mars og begynnelsen av april, sier Bukholm på pressekonferansen tirsdag.

I dag er det 144 pers lagt inn på sykehus , det er en nedgang på 16 pasienter fra i går. 40 personer får respiratorbehandling, noe som er nedgang på 3 personer, opplyser Bukholm.

