NYE GRENSER: En snor med fargerike vimpler gjør at Lars (6) og søsteren Vårin (3), Olea (2,5) og Jonathan (4) i Akasia Landås menighetsbarnehage i Bergen vet hvor de skal være. Her sammen med styrer Anne Sofie Longva. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Barnehageåpningen: - Det har gått overraskende bra

BERGEN/OSLO (VG) Barna er fysisk atskilt av snorer med vimpler for å hindre smitte. De ansatte kommer tidlig for å vaske ned uteområdene. Slik var første uke med barnehageåpning.

Akasia Landås menighetsbarnehage i Bergen er i sving igjen, selv om de denne første uken kjørte redusert åpningstid og bare to tredeler av barna på plass. Neste uke blir det mer eller mindre full rulle.

– Det har gått overraskende bra og ungene har funnet seg vel til rette, forteller styrer Anne Sofie Longva til VG.

– At vi har færre barn enn vanlig, hjelper selvsagt på.

Barnehagen har totalt 30 barn, men torsdag var bare 21 på plass.

Barnehagen er inndelt i faste soner både inne og ute og både barn og ansatte er gruppert i såkalte kohorter slik smitteveilederen foreskriver. Det skal være minst en ansatt per tre barn for de under tre år og minst en ansatt per seks barn for de over tre år.

Styrer Anne Sofie Longva i Akasia Landås menighetsbarnehage i Bergen har to vikarer hun kan tilkalle hvis det skulle bli coronasmitte eller annen sykdom i barnehagen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Mens de minste prøver å smette både under og over snorene som skiller sonene fra hverandre, påtar de større barna seg gjerne rollen som politi.

– For de aller yngste er det litt vanskelig, men for de store er det stas, og de er kjempeflinke til å passe på, sier Longva til VG.

Barnehagen har også laget samarbeidskohorter, slik at de ansatte kan passe «hverandres» barn i spisepauser og ved toalettbesøk.

Også ved Flekkenga natur- og gårdsbarnehage i Hamar har de første dagene etter gjenåpningen gått veldig fint, her har 82 av 90 barn møtt opp.

– Men vi vet ikke hvordan neste uke ser ut, sier styrer Elin Storsveen til VG.

Barnehagen kjørte denne uken og neste med redusert åpningstid, noe Storsveen regner med at kommer til å bli forlenget.

To smittede i Trondheim

I Trondheim er to barnehageansatte coronasmittet. Smitten hos personen som er ansatt i Torvsletta barnehage på Heimdal, ble påvist onsdag, mens det torsdag ble kjent at en ansatt i en Kuhaugen barnehage også er smittet.

– Den ansatte har ikke vært på jobb etter at barnehagen åpnet for barna, men var på jobb én dag uken før for å vaske og gjøre i stand til gjenåpningen. Smittevernkontoret følger opp, det er ikke grunnlag for å stenge barnehagen, skriver oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid i en e-post til VG om tilfellet i Kuhagen.

Enhetsleder Heidi Valseth i Thyra barnehager, som blant annet driver Torvsletta, sier til VG at det går bra med den ansatte som er smittet, og at de som har barn i barnehagen, stort sett tar det hele med ro.

– Dette har ikke ført til noen stor engstelse hverken blant ansatte eller foreldre. Flere uttrykker veldig tydelig at man må regne med at det kommer smittetilfeller når man åpner samfunnet og barnehager og andre institusjoner igjen, sier hun.

Denne uken har bare 50–60 prosent av barna vært i barnehagen, men Valseth regner med at det blir langt flere i neste uke.

I Tronvik gårdsbarnehage i Moss synes de gjenåpningen har gått overraskende bra.

– Vi var selvfølgelig godt forberedt og har delt inn i kohorter, sier Hilde Sofie Hjelseth, eier og leder av barnehagen, til VG.

Hun forteller at barna viste stor gjensynsglede over å komme tilbake.

– Foreldrene har også vært flinke til å snakke med barna hjemme, og vi har gitt tips og ideer via e-post. Men barn skal være barn, og vi er rolige på at smitte blant barn ikke er noe stort problem.

– Får se hvordan det går

– Foreløpig har vi hatt redusert åpningstid fra halv ni til halv fire, mens vi vanligvis holder åpent fra halv åtte til halv fem, sier Longva i Bergen, som har planer om at ansatte neste uke skal komme halv åtte og barna et kvarter senere slik at man får rengjort uteområdene siden disse også brukes av andre.

– Så får vi se hvordan det går. Vi må kanskje ha inn vikarer, men det er et økonomispørsmål. Jeg skulle ønske at vi var sikret at ekstra utgifter ble dekket i denne coronatiden, både til vikarer og renhold, sier Longva.

AVSTAND: Så stor skal avstanden være mellom barna i Flekkenga natur- og gårdsbarnehage i Hamar når de skal ut på tur. Foto: Flekkengen natur- og gårdsbarnehage

Ber om likebehandling

Private Barnehagers Landsforbund (PBL), som har 1925 medlemsbarnehager og rundt 32.000 ansatte, sendte onsdag et brev til Kunnskapsdepartementet hvor de ber om økonomisk likebehandling med kommunale barnehager.

PBL viser i brevet til at de har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmene om kommuner som dekker ekstraordinære kostnader knyttet til renhold og ekstra vikarer i de kommunale barnehagene.

– De private barnehagene har hittil ikke fått noen slik kompensasjon. Vi ser tvert imot eksempler på at kommunene gir ekstra ressurser til de kommunale barnehagene, men ikke til de private, skriver administrerende direktør Anne Lindboe.

Anne Lindboe. Bildet er fra 2014 da Lindboe var barneombud. Foto: Roger Neumann

Til VG sier hun at smittevernstiltakene med små grupper er svært ressurskrevende og at dette ikke er tiden for å forskjellsbehandle.

– Barnehagene har heller ikke fått ekstra midler til å sørge for oppbemanning, sier Lindboe og understreker at de trenger pengene nå, ikke om to år. Private barnehager får nemlig tilskudd basert på to år gamle regnskap.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) lover ingen ekstra bevilgninger nå, men peker på at det er viktig med lik behandling av private og kommunale barnehager.

– Vi har en god dialog med både PBL og KS om utfordringer knyttet til barnehageåpning, og det vil vi ha fremover også, skriver hun i en e-post formidlet via sin informasjonsavdeling.

– Kommunene har allerede fått økt budsjettramme. Regjeringen vurderer fortløpende økonomiske konsekvenser forbundet med coronasituasjonen. Vi må se på behovet for kompensasjon over hele perioden vi har hatt coronautbruddet. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, og jeg mener ikke det er grunnlag for å kompensere særskilt for dette på nåværende tidspunkt. Men dette vil vi vurdere på nytt om situasjonen blir langvarig, skriver hun videre.

Kan bli korte dager

Onsdag ble det klart at kunnskapsministeren og regjeringen endrer forskriften og likevel tillater kortere åpningstider i barnehagene av hensyn til forsvarlig smittevern-organisering.

Ifølge Lindboe i PBL kan det bli kraftig reduserte åpningstider for barn som ikke har foreldre med samfunnskritiske jobber, er sårbare eller har spesielle behov – disse har nemlig krav på heldagsplass.

– Resten kan få et betydelig redusert barnehagetilbud – fire til fem timer i snitt per dag – hvis det ikke settes inn ekstra ressurser til oppbemanning. Og det har ikke private barnehager, sier Lindboe, og viser til at en av tre private barnehager går i minus.

Publisert: 25.04.20 kl. 17:21

