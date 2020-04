REGJERINGSADVOKAT: Fredrik Sejersted (til høyre), her i Høyesterett, stilte som referanse for Nicolai Tangen (til venstre) i prosessen som førte til at han ble sjef i Oljefondet. Foto: Nina E. Rangøy / NTB / Terje Bringedal, VG

Samfunnstopper på tur var referanse for Oljefond-Tangen

Finansmann Nicolai Tangens venner og bekjente ga råd og stilte som referanser da han gikk for jobben som sjef i Oljefondet. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted innrømmer overfor VG at han kan bli inhabil i saker om Oljefondet.

30. oktober i fjor sprakk nyheten om Oljefondets leder Yngve Slyngstad leverte sin oppsigelse etter elleve år i jobben.

Hvem som skulle overta opptok de fleste i finansnæringen i Norge og mange bransjefolk verden rundt i vinter. Få, om noen, nevnte den utvandrede finansmannen Nicolai Tangen (53). Navnet sto heller ikke på søkerlisten.

TILTRER I SEPTEMBER: Nicolai Tangen blir ny sjef i Statens pensjonsfond, kalt oljefondet. Foto: Nina E. Rangoy / NTB scanpix

Tangen flyttet til London på 90-tallet, slo seg opp som fondsforvalter og er god for flere milliarder kroner.

Tangen: – Konfidensiell liste

I begynnelsen av desember fikk Tangen den første henvendelsen fra Norges Banks hodejegere, bekrefter han overfor VG.

– Referanselisten min er en konfidensiell liste mellom Norges Bank, Russell Reynolds og meg selv. Jeg laget denne listen i februar 2020, etter at jeg hadde startet prosessen med Norges Bank, skriver Tangen til VG.

Undersøkelser og intervjuer VG har gjort viser at flere samfunnstopper stilte med råd og som referanser for Tangen, på hans vei mot Norges viktigste finansjobb.

Blant dem var en konsernsjef, akademikere, en styregrossist og en regjeringsadvokat.

– Vi har vært nære venner i 34 år, bekrefter Fredrik Sejersted (54), som til daglig er Regjeringsadvokat for den norske stat, til VG.

I programmet for turen ble han presentert som regjeringsadvokat.

– Det synes jeg er uproblematisk. Alle i programmet var presentert med yrkestittel, også gamle venner. Jeg anså dette som en privat tur, men informerte ledergruppen min om at jeg skulle på arrangementet, fordi jeg tenkte det var ryddig.

SEJERSTED: Fredrik Sejersted (54) er Tangens venn og Regjeringsadvokat. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker og ledes av Sejersted. Det er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

– Hodejegerne tok kontakt

26. mars sprakk nyheten om at Tangen blir ny sjef for Oljefondet.

– Var Regjeringsadvokatens kontor involvert i ansettelsen av Tangen som oljefondssjef?

– Nei, overhodet ikke. Men personlig har jeg vært referanse. Hodejegerne tok kontakt på vanlig måte. Da presiserte jeg at det måtte være i egenskap av gammel venn, og ikke som regjeringsadvokat, sier Sejersted til VG.

Sejersted opplyser at han selv tilbød seg å være referanse og ble involvert i midten av desember.

– Jeg fikk vite det relativt tidlig i prosessen. Han ringte som venn, og spurte om råd. Jeg rådet ham til å gå videre, siden det er en av de viktigste jobbene man kan tenke seg og fordi jeg tror han vil gjøre en veldig god jobb. Det ville være flott dersom han kunne bruke sin energi og talent i det norske fellesskapets tjeneste.

Fakta om Oljefondet * Norges inntekter fra oljevirksomheten blir overført til Statens pensjonsfond utland, kalt Oljefondet. Størsteparten av verdiene i Oljefondet har er tjent på investeringer i aksjer, renter og eiendom. * Oljefondet er nå blant verdens største fond, og eier nesten 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden. * Handlingsregelen sier at det ikke skal brukes mer enn tre prosent av fondets totale verdi over statsbudsjettet. * Nicolai Tangen, som er født i 1966, ble 26. mars i år ansatt av Norges Bank som ny direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM), som styrer Oljefondet. Tangen vil etter planen tiltre stillingen i begynnelsen av september 2020. Vis mer

– Kan bli inhabil

Oljefondet hører under Norges Bank og Finansdepartementet. Sejersted er advokat for regjeringen og Finansdepartementet.

– Det kan komme situasjoner der regjeringsadvokatens kontor får oppdrag som gjelder Oljefondet?

– Ja, Regjeringsadvokaten kan få oppdrag fra Finansdepartementet som angår rettslige spørsmål knyttet til Oljefondet. I så fall vil det normalt ikke være noe problem at jeg kjenner Nicolai. Men hvis det skulle dukke opp en mulig interessekonflikt, så vil jeg erklære meg inhabil.

Strengere tolkning

Karl Harald Søvig er jurist og professor ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen. Han sier til VG at habilitetsreglene ikke forutsetter en interessekonflikt, slik Sejersted skisserer.

– Om Regjeringsadvokatens kontor skulle blir bedt om å gi innspill til reglement for den daglige ledelsen i fondet, eller noe annet som direkte berører Tangens posisjon og rolle, så vil Sejersted være inhabil, sier Søvig til VG.

– HELE KONTORET: Professor Karl Harald Søvig ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, sier at om regjeringsadvokat Fredrik Sejersted er inhabil, vil hele kontoret være det. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Søvig har ledet forskergruppen for forvaltningsrett ved universitet i flere år.

Sejersted leder regjeringsadvokatens kontor.

– Om Sejersted er inhabil, vil hele kontoret være det. Da må man innhente råd fra andre, sier Søvig.

Lutvann, 1987

Et bilde VG har funnet i avisarkivene, viser en ung Tangen lent over russiskbøker ved daværende «Forsvarets skole i efterretning og sikkerhetstjeneste» lokaler på Lutvann i Oslo i 1987. Tangen var tillitsmann blant de 16 elevene.

Sejersted er ikke navngitt i artikkelen, men bekrefter at han er med på bildet. Han sitter ved pulten i et klasserom foran tavlen.

Nicolai Tangen, Fredrik Sejersted og Henrik Syse gikk alle på russiskkurset i 1987. Sejersted er øverst til venstre med ryggen til. Tangen er fotografert fra siden lent over bøkene med hodesett. Foto: Faksimile: Aftenposten

Sejersted forteller VG at han møtte Tangen i Forsvaret og at de har vært venner siden. Også filosof Henrik Syse (53), gikk på dette kullet ved russiskkurset og ble venn med Tangen. Den gang var hans far, Jan P. Syse, parlamentarisk leder i Høyre, og to år senere ble han statsminister.

– Ingen skjult agenda

Henrik Syse ble senere etikkrådgiver for Oljefondet, er i dag forsker ved Institutt for fredsforskning og medlem av komiteen som deler ut Nobels fredspris.

BLE RINGT: Henrik Syse, venn av Nicolai Tangen. Foto: Heiko Junge, VG

– Vi ble gode venner. Da jeg jobbet med etikk i Oljefondet og han (Tangen, red.anm.) satte opp sine egne fond, fikk vi mer kontakt. Han visste at jeg hadde jobbet mye med etikk og samfunnsansvar og spurte om jeg kunne sitte i styret. Det synes jeg var veldig spennende å få lov til.

Syse sitter også i styret for Tangens stiftelse for veldedig arbeid.

– Snakket dere sammen da han søkte på jobben som sjef i Oljefondet?

– Da han var i den prosessen, snakket vi litt sammen. I begynnelsen av mars ble jeg kontaktet av dem som hadde ansvar for ansettelsesprosessen, sier Syse, som ikke vet om han faktisk var oppført som referanse.

– Hva sa du til dem?

– Samtalen er konfidensiell, men jeg sa neppe stort der jeg ikke kunne sagt offentlig. Nicolai er et usedvanlig samfunnsbevisst menneske. Han har ingen skjult agenda. Han er oppriktig opptatt av å gjøre jobben han gjør godt på vegne av dem han forvalter for, sier Syse.

Avviser innvirkning

VG forteller lørdag at Tangen i midten av november i fjor fløy en rekke norske samfunnstopper til et tre dagers privat seminar i USA. Der stod politikk, økonomi, ledelse og helsepolitikk på dagsorden.

Tangen leide inn to privatfly og dekket overnatting, mat og underholdning for mange av de 130 deltagerne.

Både Syse, Sejersted og flere andre VG har intervjuet sier at seminaret i USA ikke var ledd i, eller hadde noen innvirkning på, Tangens vei mot sjefsstillingen i Oljefondet. Det samme sier Tangen selv til VG.

Gjestelisten som VG har fått innsyn, viser at også flere andre profilerte navn fra norsk næringsliv og politikk deltok.

Nordmenn på gjestelisten Nicolai Tangen inviterte en rekke venner og bekjente fra norsk, amerikansk og britisk samfunnsliv til seminaret i Pennsylvania. VG har fått innsyn i gjestelista. Her er noen av nordmennene som var til stede: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) Avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad Direktør Kristian Røkke, Aker FN-ambassadør Mona Juel Schibsted-direktør Rolv Erik Ryssdal Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund Forlegger og eventyrer Erling Kagge Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted Leder Kjell Ivar Bache i det grønne selskapet Biobag. Leder Martin Andersson, Scandinavian Drone AS. Leder Per G. Braathen, reiselivsselskapet Braganza Forfatter og redaktør Odd Harald Hauge Advokat Knut Brundtland Direktør Ulf Sverdrup i Norsk utenrikspolitisk institutt Filosof Henrik Syse Generalmajor og FN-sjef Kristin Lund Investor Thomas Hoegh Investor Kurt Mosvold Direktør i Norfund, Tellef Thorleifsson Skipsreder og tidligere ordfører (H) i Kristiansand, Arvid Grundekjøn Professor ved Berkeley, University of California, Morten Hansen Munch-direktør Stein Olav Henrichsen Investor Christian Jebsen i Verdane Tidligere Oljefond-sjef Knut Kjær Investor Bjarne Lie i Verdane Investor Henrik Lisæth i Explore Equity Partners Beate Mjaaland i Ako Kunststiftelse Psykolog Andreas Narum Direktør Per Saxegaard Næringslivsleder Olav Selvaag McKinsey-partner Pål Erik Sjåtil Ingrid Stange i Partnership for Change Schibsted-styreleder Ole Jacob Sunde Dommer Audgunn Syse Investor Gorm Thomassen i AKO Capital Avdelingsdirektør Kjersti Trøseid i Norsk pasientskadeerstatning Kunstnerisk direktør Trude Ugelstad ved Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo Direktør Erik Valen i Norne Securities Vis mer

Blant deltakerne var Knut Brundtland. Den tidligere advokaten er nå styreleder i meglerhuset Abg Sundal Collier og flere kunstinstitusjoner. Han er sønn av tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap).

GA RÅD: Knut Brundtland, her på sentralbanksjef Øystein Olsens årstale i Norges Bank. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Tangen og han har vært venner i lang tid og deler interessen for kunst, forteller Brundtland til VG. Han ble ikke kontaktet av hodejegerne, men sier at Tangen tok kontakt for å søke råd.

– Hva var ditt viktigste råd?

– Det holder jeg for meg selv. Dette anser jeg som en privat samtale.

– Ekstremt dyktig

Schibsteds konsernsjef Kristin Skogen Lund var blant deltagerne. Lund, som tidligere har vært president i NHO, bidro selv under en sesjon. Tangen dekket reise og opphold.

REFERANSE: Konsernsjef i Schibsted Kristin Skogen Lund stilte opp. Her flankert (f.v.) Anniken Huitfeldt (Ap), Telenor-sjef Sigve Brekke og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg har kjent Nicolai siden jeg var 18 år. Han var russepresident i Kristiansand og jeg var russevisepresident i Oslo. Vi er ikke direkte venner, men har hatt kontakt opp gjennom, sier Lund.

Hun sier til VG at Tangen ba om at hun kunne bli kontaktet av headhunterne som skulle finne ny sjef til Oljefondet.

– Jeg var en av mange på referanselisten hans. Jeg hadde en telefonsamtale med headhunter hvor jeg gjorde ettertrykkelig oppmerksom på at jeg hadde vært på dette seminaret og således kunne oppfattes som noe inhabil. Det visste han allerede, fordi Tangen hadde opplyst om det. Jeg var ikke blant de referansene som ble kontaktet av selve ansettelseskomiteen, sier Lund til VG.

SENTRAL: Kristin Skogen Lund, her i sin tidligere stilling som NHO-sjef, flankert av statsminister Erna Solberg (H) og kronprins Haakon. Foto: Terje Bringedal, VG

NUPI-direktør ga råd

NUPI-direktør Ulf Sverdrup, som også deltok på seminaret, sier Tangen rådførte seg med ham i januar eller februar.

I DIALOG: NUPI-direktør Sverdrup i Oslo med Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif (midten) før en dialog om situasjonen i Persiabukta i fjor høst. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– En av de tingene jeg sa, var at «da må du regne med full åpenhet». Han var innforstått med det. Det andre var at jeg sa fondet ville få mer og mer politisk oppmerksomhet og bli en viktigere del av norsk samfunnsdebatt. Det samme vil gjelde den som leder fondet.

