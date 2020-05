FEST: Første helgen i mai ser politiet i Bergen en økning i antall hjemmefester. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Politiet om økende antall hjemmefester i Bergen: – Vanskelig balansegang

Flere mennesker på kjøpesentre og økning i antall hjemmefester, er rapporten fra politiet i Bergen etter første helgen i mai. Folkehelseinstituttet frykter for ny smittebølge dersom smittevernsrådene generelt sett ikke følges.

Nå nettopp

Torsdag løsnet regjeringen på flere av tiltakene i forbindelse med corona-epidemien. Politiet i Bergen forteller til VG at dette har resultert i flere meldinger om hjemmefester.

– Antall hjemmefester vi må rykke ut på har tatt seg opp. Vi merker oss også at det er flere folk ute generelt sett, som på kjøpesentre og gjenbruksstasjoner, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Knut Dahl-Michelsen, til VG.

– Det er en vanskelig balansegang når man skal åpne opp igjen.

Han forteller at de stort sett opplever forståelse når de må avbryte hjemmefester.

les også Endelig går det an å ta en liten fest

– Noen ganger ringes det inn fordi naboer ikke får sovne på grunn av bråket, andre ganger ringes det inn fordi folk ikke overholder reglene, forklarer Dahl-Michelsen.

Også politiet i Trondheim forteller at de den første maihelgen har hatt et oppsving i antall henvendelser.

– Det har nok tatt seg opp i mai med klager fra støy på private adresser, i parker og i skog og mark. Samtidig er det en vanlig tendens i mai, og jeg synes heller ikke det har vært noe voldsomt. Det er også sånn at det er flere som er bekymrede og ringer inn til politiet i disse tider, forklarer operasjonsleder Viola Elverum.

les også Lite bråk fra russen første helgen i mai

FHI: Viktig å overholde rådene

– Vi tenker at det er svært viktig at folk overholder de rådene som er gitt fremover, sier Frode Forland, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet, til VG.

– Regjeringen åpner opp samfunnet gradvis for nøye å kunne overvåke effekten av de ulike restriksjonene og tiltakene som har vært iverksatt. Det er fare for at vi kan få en mer utbredt og ukontrollert smitte dersom folk ikke følger rådene, med den konsekvens at man må stramme til igjen, sier Forland.

– Vil det være vanskeligere å få folk til å følge restriksjoner igjen, om det på nytt må strammes til?

– Ja, det kan bli en utfordring. Det vil være en langvarig utfordring fremover å kommunisere tydelig om en pandemi der vi stadig får ny kunnskap som krever en dynamisk strategi både med tanke på å åpne opp, og eventuelt å stramme til igjen.

FAGDIREKTØR: Frode Forland hos Folkehelseinstituttet intervjues etter en av de daglige pressekonferansene om corona-situasjonen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Publisert: 03.05.20 kl. 13:46

Les også

Fra andre aviser