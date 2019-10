TJA TIL RAJA: Abid Raja ble ikke innstilt av Jo Lerheims (t.h.) Bergen Venstre. Han fikk besøk av Raja denne uken. Foto: MATTIS SANDBLAD

Lederen i Bergen Venstre: – Det er tid for alt, også for Trine

BERGEN (VG) Leder Jo Lerheim i Bergen Venstre sier de oppfatter at Abid Raja allerede er en sentral leder i partiet. Og han forklarer hvorfor Trine Skei Grandes tid som partileder, bør være over.

Det har vakt oppsikt at det er stor uenighet mellom Hordaland Venstre og Bergen Venstre. Hordaland Venstre vil ha Raja til topps i partiet, mens Bergen Venstre ikke engang har innstilt ham blant topp 11 – til ledelse eller sentralstyre.

Raja har denne uken vært på to dagers besøk i Bergen, hvor han har møtt studenter og psykologer. Han har også besøkt politiet i byen og næringslivet.

Og: Han bekreftet at han stiller seg til disposisjon for valgkomiteen, som i forbindelse med partiets landskonferanse på Fornebu i helgen, vil starte arbeidet med å intervjue aktuelle lederkandidater foran valget på landsmøtet til våren.

Lerheim var med Raja til politistasjonen og bedriften Ocean Tunicell, som utvikler biomedisinsk materiale fra havet.

– Raja er leder for Venstre allerede

VG setter seg ned med ham for å få han til å forklare spriket mellom fylket og hovedstaden her vest.

– Det har egentlig ikke noe med at vi ikke liker Abid, men at vi og folk flest oppfatter at han allerede er en sentral lederskikkelse i partiet, i kraft av sin synlighet og engasjement. Når vi da la en strategi hvor vi la til grunn at vi ønsket fornying, da valgte vi å prioritere tre andre, som vi mener kan fornye og bidra til utvikling av partiet, sier Lerheim.

– Derfor er det ikke motstand mot Abid som er årsaken til at han ikke er med. Han vil være en sentral skikkelse for Venstre uansett, sier han.

Lerheim sier det er en misforståelse at Bergen er mot Raja – og at partileder Trine Skei Grande og nestlederne må vike plass for «et spennende lag»:

– Abid er en populær politiker som også har masse støtte her i Bergen. Det har Trine også. Jeg har stor sans for henne og for innsatsen hun har gjort for partiet gjennom mange år. Men det er tid for alt, også for Trine. Derfor har vi innstilt en helt ny ledelse, som jeg er overbevist om at kan gi en nødvendig fornying. Vi har foreslått et spennende lag, en helt ny ledergruppe, som vi mener partiet trenger.

– Unge, men erfarne

Lerheim og Bergen Venstre har levert følgende innstilling:

Vestlandets egen kandidat, Sveiung Rotevatn (32); statssekretær i Klima- og miljødepartementet under Ola Elvestuen (52). Rotevatn er fra Nordfjordeid, men har flyttet til Oslo. Han sitter i Venstres sentralstyre.

Guri Melby (38), gruppeleder for Venstre i Oslo og fast vara på Stortinget, for Trine Skei Grande, mens hun er statsråd. Hun sitter i sentralstyret.

Og nordfra: Ida Gudding Johnsen (41), politisk nestleder i Nordland Venstre og sentralstyremedlem i partiet.

– Vi mener de tre vil kunne gi den fornyelsen og det politiske løftet Venstre trenger. De er unge, men erfarne – og står for en liberal linje, som vi ønsker, sier han.

Grande ønsker ikke å kommentere saken.

