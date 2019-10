GJØR COMEBACK: Jan Oddvar Skisland (61) blir ny ordfører i nye Kristiansand kommune, som etter 1. januar også omfatter Søgne og Songdalen. Han smilte forsiktig før ordførervalget i bystyresalen onsdag ettermiddag. Skisland har tidligere vært ordfører i Kristiansand for KrF. Foto: Tomm W. Christiansen, VG

Maktdrama over: Ap-Skisland ny Kristiansand-ordfører

KRISTIANSAND (VG) Med støtte fra fire utbrytere fra Demokratene, gjør eks.KrF-er Jan Oddvar Skisland (Ap) comeback som ordfører i Kristiansand.

Frank Ertesvåg

Tomm W. Christiansen (foto)

Med 36 av 71 stemmer ble Skisland valgt med knapp margin som folkets fremste representant i nye Kristiansand - etter et maktdrama uten like. Under konstitueringen av bystyret onsdag ettermiddag, stemte representantene for flertallet i det nye bystyret slik de avtalte tirsdag kveld.

Det betyr at de fire utbryterne fra Demokratene med Laila Elefskaas i spissen, støttet Jan Oddvar Skisland (Ap) som ordfører. Det var nok til å tippe flertallet til Skislands fordel.

VAR KRF-ORDFØRER: Jan Oddvar Skisland har vært ordfører i Kristiansand også tidligere. Bildet er fra et bystyremøte i 2005 da han bad en representant fra Demokratene forlate salen etter at denne i et innlegg ba kvinner om ikke å knipe sammen beina når mannen kom hjem. Foto: Kjell Inge Søreide, VG

Bare et sykdomsforfall fra én av de 36 representantene (av 71) som utgjorde flertallet, kunne vippet resultatet i en annen retning.

– Jeg er spesielt glad for at Sp holdt seg til den skriftlige avtalen som ble inngått. Vi jobbet virkelig mye med den, sier den nye ordføreren Jan Oddvar Skisland til VG.

Da VG snakket med Skisland tre timer før bystyremøtet startet, var han ikke hundre prosent trygg på utfallet av ordførervalget. En halvtime før bystyrestart var han tryggere.

– Jeg har snakket med alle jeg skal snakke med, og det ser greit ut. Vi får håpe det ikke blir flere sprell nå, sa Skisland.

– Hva har Ap tilbudt de fire som brøt ut fra Demokratene og stemte på deg?

– Vi har ikke tatt noe initiativ overfor dem. Det har vi vært veldig ryddige på, svarer Skisland.

Det er likevel kjent at de fire utbryterne fra Vidar Kleppes Demokratene har stilt seg bak en plattform for flertalls-samarbeidet, mot at de andre partiene har lagt til et punkt om bedre dyrevelferd i Kristiansand.

UTBRYTERENS ENTRÉ: Roy Fardal kommer inn i bystyresalen i Kristiansand for første gang som representant. Tidligere har Fardal sittet i kommunestyret i Søgne for både Frp og Høyre. Nå er han uavhengig representant etter bruddet med Demokratene. Foto: Tomm W. Christiansen, VG

Skisland vedgår imidlertid at Senterpartiets lille gruppe, som kunne ha fått ordføreren dersom de hadde brutt en skriftlig avtale med Ap, MDG, SV, Rødt og Folkelista, fikk god uttelling for å stå ved avtalen.

– Sp havnet i en svært god posisjon. Det har partiet fått uttelling for, sier Skisland etter at Sp-erne i Kristiansand med vel fire prosent av stemmene sitter igjen med tre utvalgsledere i kommunen.

Frontfigur i Demokratene, Vidar Kleppe, var den store vinneren av lokalvalget i Kristiansand med 13,4 prosent av stemmene og ti representanter i bystyret.

Etter at partiet sprakk og fire av ti brøt ut til fordel for rødgrønn side, sitter Kleppe igjen med hverken innflytelse eller maktverv.

– Kunne du ha gjort mer for å holde de fire utbryterne i dine rekker i ukene etter valget, Kleppe?

– Nei, vi har dessverre vært utsatt for et dobbeltpill og et svik fra disse utbryterne som alle ble valgt inn i bystyret for Demokratene. Det verste er at de lurer velgerne som har stemt på dem. Alle fire har uttrykt seg enige i vår politiske strategi. Så forhandler de med vår motpart på egenhånd, sier en forbannet og oppgitt Vidar Kleppe til VG.

Den ene av utbryterne, Roy Fardal fra Søgne, har en fortid både i Høyre, Frp og altså Demokratene - før han brøt ut også derfra.

FIKK FLEST PERSONSTEMMER: Vidar Kleppe har i flere år vært Demokratenes frontfigur i Kristiansand. Tross et brakvalg med 13,4 prosent, ti mandater og flest personstemmer, er han skuffet over utfallet av onsdagens bystyre-konstituering. Foto: Tor Erik Schrøder

– Du har selv byttet parti, Kleppe?

– At folk bytter parti er greit. Det er sånt som skjer. Men at noen kjører et dobbeltspill og rir to hester samtidig, det er sterk kost. Det er ikke greit - få uker etter at de er valgt inn for Demokratene, svarer Kleppe, som sier han ikke har vært i dialog med de fire utbryterne etter at det ble kjent at de gikk inn for de rødgrønnes ordførerkandidat.

Det hører også med til historien at ingen av de fire utbryterne fikk spesielt mange personlige stemmer bak seg i valget, mens Kleppe, som mange ser på som selve personifiseringen av Demokratene, fikk over 3000 personstemmer og slengere, eller flest av alle, også flere enn avtroppende ordfører Harald Furre (H) og Jan Oddvar Skisland (Ap).

Gruppeleder i Ap, Mette Gundersen, får ansvaret for å skaffe ordførerens parti og de rødgrønne, flertall i de viktigste sakene i bystyret.

Det kan bli en krevende jobb, mener hun.

– Vi har jo ikke et rent politisk flertall, derfor må det bli en del arbeid med dette fra sak til sak, sier Gundersen som likevel er enormt stolt av at Arbeiderpartiet har fått ordføreren i byen for første gang siden 1947 - for 72 år siden.

Ordføreren selv, var ikke mindre stolt der han tok imot resultatet av ordførervalget i en smekkfull bystyresal i Kristiansand.

– Hva blir forskjellen på å være ordfører for Ap og den ordføreren du var for Krf?

– Si det. Vi hadde en varaordfører fra Ap da jeg var ordfører for KrF. Vi samarbeidet med venstresiden da. Jeg lå nok veldig langt ute på venstresiden i Krf etter at jeg var medlem i AUF som ung. Nå er jeg veldig komfortabel i Ap etter at jeg meldte meg ut av Krf en tid etter den siste ordfører-perioden min fordi partiet gikk i en - for meg- for konservativ retning. Ettertiden og retningsvalget til Krf etter Hareide, har vist meg at jeg valgte rett, svarer Jan Oddvar Skisland.

STØTTESPILLER: Roy Fardal (til venstre) brøt ut fra Demokratene og støttet Jan Oddvar Skisland (Ap) (til høyre) som ordfører. Foto: Tomm W. Christiansen, VG

Roy Fardal som er blant de fire utbryterne fra Demokratene, avviser overfor VG at han har lurt velgerne ved å forlate Demokratene og støtte Aps ordførerkandidat.

– Jeg kan få forstå at Vidar Kleppe føler seg sviktet. Men jeg har mine grunner for å gå ut av Demokratene, og det kjenner Vidar til. Men årsaken vil jeg foreløpig holde for meg selv, sier Fardal til VG like før det første Kristiansand bystyre settes der Søgne og Songdalens representanter også inngår.

– Har ikke de som stemte på deg som kandidat på Demokratenes liste, grunn til å føle seg lurt, Fardal?

– Jeg lurer ikke velgerne. Jeg kommer til å gå inn for det programmet jeg er valgt inn på. Ferdig med det, svarer Fardal.

– Du har representert både Høyre og Frp i kommunestyrer tidligere. Nå gikk du ut av Demokratene. Noen sliter med å forstå dette?

– Det kan jeg forstå. Men jeg har alltid lagt vekt på å høre på- og representere innbyggerne mer enn de ulike partiene. Men jeg har alltid fulgt lojalt opp partiprogrammene jeg har stått på, svarer utbryter Fardal.

Talskvinne for utbryterne, Lajla Ellefskaas, ønsker forelpig ikke å kommentere saken overfor VG.

