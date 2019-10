Fem pågrepet for vold og ran i Oslo

Fem gutter i slutten av tenårene er pågrepet etter at en mann ble ranet og flere andre ble utsatt for vold på Bjerke i Oslo.

Mannen som ble ranet har ifølge operasjonsleder Christian Krohn Engeseth hos Oslo-politiet smerte i ribbein og hovent ansikt.

– Det har vært en episode i forbindelse med at ungdom har vært på fest, hvorpå en bil har kjørt forbi og spurt etter noen. Deretter har bilen stanset og personene som var i bilen utøvd vold mot flere uten at jeg vet det eksakte antallet på hvor mange nå, sier operasjonslederen.

Han legger til at en person ble fraranet en jakke og en caps.

– Bilen og gjerningspersonene har deretter kjørt fra stedet. Men bilnummeret ble notert og bilen ble fanget opp og stanset på Oberst Rodes vei. I bilen fant vi jakken og capsen, sier Engeseth.

I alt har vitner på stedet opplyst at det var snakk om fire til fem gjerningspersoner. I bilen politiet stanset var det fem.

– Per nå er alle anmeldt for både kroppskrenkelse og ran, så får etterforskningen vise hvilken rolle de fem spilte i hendelsen, sier operasjonslederen. Han opplyser at politiet ikke har mistanke om flere involverte.

Foreløpig kjenner ikke politiet til eksakt hvor mange som ble utsatt for vold eller skadeomfanget for disse.

– Men det er ikke snakk om alvorlige skader. De behandles av ambulansepersonell på stedet og blir trolig kjørt til legevakt, sier han.

Utover kvelden vil politiet avhøre vitner og fornærmede på stedet.

– De fem pågrepne blir kjørt til arresten og satt i arrest, sier Engeseth.

