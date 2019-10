DØDSULYKKE: Totalt syv personer var involvert i ulykken. To kvinner er døde. Kollisjonen skjedde 200 meter sør for tunnelinnslaget ved Damfosstunnelen i Volda kommune Foto: Svein Aam/Møre-Nytt / Møre-Nytt

Mor og datter døde etter trafikklykken i Volda

Politiet melder nå at ytterligere en person er død etter trafikkulykken i Volda søndag.

Nå nettopp







Det er den 29 år gamle Ida Finnøy Myhren som nå er død, opplyser Møre og Romsdal-politiet i en pressemelding. Hun var passasjer i den ene bilen og døde på Haukeland sykehus.

Det var hennes mor, 62 år gamle Laila Finnøy som døde rett etter ulykken søndag. Hun døde på ulykkesstedet.

En tredje person ligger fremdeles alvorlig skadet ved Ålesund sykehus, opplyser politiet.

Situasjonen for de andre som var involvert i ulykken er uendret, ifølge politiet.

Biler av nyere dato

Til sammen syv personer var involvert i ulykken da to biler kolliderte i nitiden i søndag morgen at to biler frontkolliderte på E39 i Austefjorden i Volda i Møre og Romsdal.

Sammenstøtet skjedde 200 meter sør for tunnelinnslaget ved Damfosstunnelen i Volda kommune.

De to ulykkesbilene dreier var varebil og en personbil, begge av temmelig ny dato, opplyser overingeniør og ulykkesgransker Frank Sandvik fra Statens vegvesen Region Midt.

Den tekniske og taktiske etterforskningen fortsetter utover dagen.

Publisert: 22.10.19 kl. 10:23







Mer om