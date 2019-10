LÅ UTE: Denne artikkelen lå ute på Dagbladets nettavis torsdag ettermiddag. Henvisningen på Dagbladets front var en artikkel om BMW-innbrudd på Østlandet Foto: Skjermdump/Dagbladet.no

Gutt siktet for Dagbladet-hacking

Politiet har siktet en ungdom etter at Dagbladet torsdag måtte stenge nettavisen som følge av at en artikkel med grove utsagn dukket opp.

Det skriver politiet i en pressemelding. Det er gjort beslaglagt utstyr av siktedes datautstyr. Siktede er bosatt utenfor Oslo, men politiet ønsker ikke å identifisere vedkommende ytterligere på grunn av den lave alderen. Fordi etterforskningen er i en tidlig fase, ønsker ikke politiet å gå mer i detalj.

Dagbladet var torsdag nede i flere timer etter at en artikkel med tittelen «Erna solberg sier det er greit» og ingressen «Pedofili er greit så lenge man ikke får sæd på barnet».

Seksjonssjef i Finans og Spesiallovgivning i politiet, Rune Skjold, opplyser til VG at gutten på nåværende tidspunkt ikke er avhørt, ettersom foresatte ikke ønsket at han skulle avhøres på stedet.

Han ikke har fått oppnevnt forsvarer, og vil først bli avhørt til uken. Politiet sier de ser på hackingen i sammenheng med passordspredningen som ble meldt for kort tid siden, men vil ikke slå fast dette så tidlig i etterforskningen.

Adresseavisen avslørte tidligere denne uken at passordene til 600.000 nordmenn er lekket på nett, og at over 2.700 av dem tilhører mediefolk i blant annet nettopp Dagbladet, VG, Aftenposten og NRK.

Publisert: 19.10.19 kl. 14:36







