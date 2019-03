SCENEKUNSTNER: Pia Maria Roll står bak teaterforestillingen «Ways of seeing» som har fått mye oppmerksomhet fordi den viser opptak av blant annet justisministerens hjem. Foto: Mimsy Møller / Samfoto

Teaterregissør om Wara-trusler: – Åpenbart at det er iscenesatt

Regissøren bak teaterstykket som ble anmeldt av justisminister Tor Mikkel Waras samboer hevder politiet ikke har avhørt henne om saken. Hun mener det er «åpenbart» at de som står bak truslene også å kaste mistanke mot teateret.

Publisert: 12.03.19 21:24 Oppdatert: 12.03.19 21:41







– Hverken jeg eller noen av de andre involverte har blitt avhørt. Jeg har ikke blitt oppringt – ingenting, sier Pia Maria Roll, regissør av teaterforestillingen «Ways of seeing» på Black Box Teater i Oslo, til VG.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og hans familie har de siste månedene vært utsatt for en rekke trusler og angrep.

Den første hendelsen, der noen tegnet et hakekors og skrev ordet «rasist» – både feil og korrekt stavet – på huset og bilen til Wara skjedde kort tid etter at Waras samboer Laila Anita Bertheussen skrev en kronikk der hun kom med skarp kritikk mot teaterforestillingen «Ways of seeing».

Tviler ikke på sammenheng

Hun reagerte på at huset deres hadde blitt filmet for så å bli vist frem i teatersalen.

Regissør Roll forsvarte teaterstykket, og sa i et intervju med VG at de ikke hadde gjort noe ulovlig.

TAGGING: Ordet «rasist» var både korrekt og falt stavet på henholdsvis justisministerens bil og bolig. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Bertheussen anmeldte kunstnerne bak forestillingen samt Black Box Teater, men politiet henla først saken. Dette klaget justisministerens samboer på. Noe hun fikk medhold i hos statsadvokaten, som beordret politiet til likevel å etterforske.

VG har vært i kontakt med Oslo politidistrikt som bekrefter at de etterforsker saken igjen, men som ikke ønsker å gå inn på hvilke etterforskningsskritt som er gjennomført.

les også Wara om angrepene mot huset: – Det er uhyggelig

Hverken PST eller politiet har sagt offentlig at det er noen sammenheng mellom den offentlige krangelen mellom Bertheussen og kunstnerne bak «Ways of Seeing», men Roll sier til VG i dag at hun ikke er i tvil om at det er det.

– Vi har ikke motiv

På spørsmål fra VG om hun tror den, eller de, som står bak de mange hendelsene ved boligen til Wara er ute etter å mistenkelig gjøre Black Box er hun klokkeklar.

– Dette er ikke noe vil lurer på. Alt tyder jo på at det er det som skjer. Vi vet at det står i disse brevene at de må droppe anmeldelsen mot «Ways of Seeing». Og det står med skrivefeil, slik at det skal se ut som at det er en innvandrer som har gjort det. For oss er det helt åpenbart at det er iscenesatt, men av hvem kan vi ikke vite, sier Roll.

Hun ønsker på ingen måte å spekulere i hvem som eventuelt forsøker kaste mistanke over teateret.

– Men man må jo se på hvem som kan ha motiv for noe slikt. Vi har ikke motiv, sier hun.

les også Statsministeren om Wara-angrep: En helt ny opplevelse

– Meningsløse spekulasjoner

Justisminister Tor Mikkel Wara sier til VG at det er en «kjedesammenheng» mellom hans samboers anmeldelse av teaterstykket og truslene mot ham og familien.

– Men det betyr ikke at det er noen på teateret som står bak, det kan vi ikke vite. Hun ønsket å anmelde de som sto bak forestillingen fordi hun opplevde at hun ikke fikk være i fred. Det var utgangspunktet for noe som har skjedd, men det betyr ikke at det er en direkte sammenheng., sier han til VG.

MØTTE PRESSEN: Justisminister Tor Mikkel Wara snakket om angrepene på familien tirsdag ettermiddag. Foto: TORE KRISTIANSEN

– Regissøren mener dette kan være iscenesatt?

– Det er helt meningsløse spekulasjoner. Det er overhodet ikke mulig for meg å spekulere i det, sier Wara.

Kritiserer mediene

Teaterregissøren synes saken er veldig alvorlig, både for kompaniet, for Black Box Teater og for samfunnet for øvrig, og sier hun håper politiet snart finner ut hvem som står bak. Roll mener mediene ikke har gjort en god nok jobb i å gå politiet i sømmene.

– Hvorfor i all verden har ikke journalistene spurt om at de ikke har hatt kameraovervåkning der? Først etter fire hendelser ble det et tema, sier Roll.

les også Wara-saken: Carl I. Hagen anmelder Oslo-politiet

Hun er også kritisk til at pressen, inkludert VG, har trykket det hun sier er grunnløse påstander om at de har kalt Wara for rasist eller nazist.

– Det har vi aldri gjort. Det ville jo vært helt idiotisk. Jeg har fått mange trusler selv, og har senest i dag måttet slette mye på sosiale medier. Det er ubehagelig å tenke på. Vi har ingen beskyttelse av PST, for å si det slik, avslutter Roll.