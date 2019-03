Beboer forbrent under dusjing ved avlastningsbolig i Fredrikstad

En bruker ved en kommunal avlastningsbolig for funksjonshemmede i Fredrikstad fikk andre- og tredjegradsforbrenninger under dusjing fredag, opplyser kommunen.

Publisert: 16.03.19 20:22 Oppdatert: 16.03.19 20:36







Personen er innlagt på sykehus, opplyser kommunaldirektør Wenche Halvorsen ved helse og velferd til Fredriksstad Blad.

Har du opplysninger i denne saken? Ta kontakt med VG her. Telefon: 22 00 00 00. SMS: 2200. E-post: 2200@vg.no

Hun sier ikke noe om tilstanden til personen, men understreker at hendelsen vil bli grundig undersøkt og nødvendige tiltak gjennomføres for at slike hendelser ikke skjer igjen.

– Våre tanker går nå til brukeren som blir tatt hånd om på beste måte på Sykehuset på Kalnes, de pårørende og til den ansatte på avlastningsavdelingen.

Til VG opplyser Halvorsen at hun ikke kjenner til lignende tilfeller ved institusjonen.

– Vi synes at dette er en forferdelig trist hendelse som vi tar på høyeste alvor, sier hun.

Vurderer tiltak

En helsefagarbeider var tilstede da dette skjedde. Hun blir fulgt opp av ledelsen ved avlastningsavdelingen. Halvorsen forteller at de vil vurdere gjennomgå rutinene sine etter hendelsen.

– Vi vurderer om vi må gjøre aktive tiltak, som å sette på et sikkerhetsgrep på kranen så slike ting ikke skal skje, sier hun til VG.

Hva som skjer videre blir vurdert i samråd med kommuneoverlegen.

Søndag 24. februar skjedde en lignende hendelse på en institusjon i Færder kommune i Vestfold. En mann i 50-årene ble badet i glovarmt vann og døde fire dager senere av skadene han pådro seg på Haukeland sykehus.