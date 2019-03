MEDISINMANGEL: 7000 personer har ikke fått alle medisinene de skal ha i såkalte multidosepakker. Foto: Krister Sørbø

Ap vil få bukt med medisinmangelen: – Høie har løpt fra ansvaret

Arbeiderpartiet mener legemiddelmangelen har vært en varslet krise som regjeringen har gjort altfor lite for å forsøke å avverge.

Publisert: 06.03.19 18:20







– Dette problemet har eksplodert, og tusenvis er rammet. Det er snakk om eldre som risikerer å ikke få medisindosene sine som normalt, og personer som ikke får den vanlige blodtrykksmedisinen sin. Vi er nødt til å gjøre noe med dette problemet før liv går tapt, sier Tellef Inge Mørland (Ap), ansvarlig for legemidler i apotek og medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Han mener problemet med medisinmangel, som har vært økende de siste årene, er noe regjeringen har lukket øynene for og ikke gjort noe med.

– Høie har nå hatt seks år på seg til å ordne opp, men har ikke foretatt seg noe. Jeg mener han har løpt fra ansvaret for en situasjon som har bygget seg opp over år. Den siste utviklingen er et bevis på det, sier Mørland.

Bakgrunn: Har oppdaget flere feil i medisinleveranser

NOE MÅ GJØRES: Tellef Inge Mørland (Ap), ansvarlig for legemidler i apotek og medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget mener Høie har løpt fra ansvaret. Foto: Bernt Sønvisen

Diskusjonen har rast de siste dagene etter at det ble kjent at 7000 personer ikke har fått alle medisinene de skal ha i såkalte multidosepakker. Norsk Medisinaldepot har rett og slett ikke kunnet levere.

Ifølge legemiddelverket er blant annet 2770 hjertepasienter blant dem som er rammet.

Leder Steinar Madsen sa til VG at han er redd problemet ikke kan unngås helt, men at det er viktig å få på plass tiltak slik at situasjonene reduseres.

Beredskapslager og tidlig varsling

– Vi ser at antallet tilfeller på medisinmangel har eksplodert i år, og vi må derfor jobbe for å endre utviklingen, sier Mørland.

Arbeiderpartiet fremmer derfor syv forslag i Stortinget torsdag, som de mener kan fungere som en pakkeløsning som kan ordne opp.

– Ett av forslagene vi har går på bruk av beredskapslager. Vi har allerede dette i noen grad, men vi mener at det bør utvides. Det gjør oss mindre sårbare, fordi vi med et lager vet at vi da har bedre lagerkapasitet på medisiner som ikke lages i Norge. Det gjør igjen at vi er bedre rustet for perioder mangler, mener Mørland.

Ap foreslår også at grossistene tidligere må varsle om medisinmangel, og at de må straffes med gebyrer om dette ikke blir gjort.

– Det er avgjørende for å finne tidlige alternativer for pasienten. Vi utfordrer Høie på at han må ta tak i det, sier Mørland

Flere aktører på banen

Ap foreslår også blant annet at det må utvikles bedre analyseverktøy for å kunne se hvilke medisiner som mangler, og at samarbeidet med europeiske myndigheter må styrkes.

De mener også at en løsning på problemet kan være at ikke bare ett firma skal vinne anbudsrundene, men at oppgaven i enkelte tilfeller kan tildeles to aktører.

–Om det skjer noe med det ene så er det fortsatt noen som leverer medisiner. Det er en ny måte å tenke anbud på, men når vi ser hvor sårbare vi er nå, så tenker jeg at dette kan være en god løsning i enkelte tilfeller, foreslår Mørland

– Vi håper regjeringspartiene følger opp. De sier de ikke er fornøyd med utviklingen, men gjøre heller ingenting, legger han til.

- Slår inn åpne dører

– Multidosesaken handler om et selskap som ikke levere den kvaliteten som er forventet. Jeg forventer at selskapet i samarbeid med kommunene finner løsninger på dette og at kommunene setter inn tiltak som gjør at dette ikke går ut over pasientene, sier helseminister Bent Høie til VG.

– Et selskap som levere multidose må ha gode rutiner for å håndtere legemiddelmangel som oppstår jevnlig. Når det gjelder Aps forslag knyttet til legemiddelmangel generelt, så er dette forslag som slår inn åpne dører. De peker på en rekke tiltak som allerede er under arbeid, eller til vurdering av Helsedirektoratet, sier han.

– Vi erkjenner at leveransen de første to driftsmånedene ikke har vært på et tilfredsstillende nivå. Grunnet ekstraordinære problemer med legemiddelmangel i Norge har ikke alltid kommunene fått beskjed så tidlig som ønskelig. Her må vi jobbe med å bli bedre, har strategidirektør Miriam Skåland i NMD tidligere uttalt.