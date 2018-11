PÅSTÅTT TILSTÅELSE: Øystein Hagel Pedersens eks-kone prøvde å sende en e-post med en påstått drapstilståelse til politiet. Det er et av bevisene mot syvbarnsmoren (til venstre) som i disse dager møter tiltalt for to drap i Kristiansand tingrett. Foto: Mattis Sandblad

Drapstiltalt syvbarnsmor i telefonsamtale: «Tror du han har tatt livet av seg?»

KRISTIANSAND (VG) Kort tid etter at Øystein Hagel Pedersen ble funnet død på et hotellrom, skal hans ekskone ha ringt den nå drapstiltalte kvinnen. Etter samtalen fikk hun en indre uro.

4. april 2014 reiste 66 år gamle Øystein Hagel Pedersen fra Geilo til Kristiansand .

Han skulle besøke de to barna han hadde sammen med kvinnen som nå er tiltalt for å ha drept ham og sin egen 52 år gamle far i 2002.

Hagel Pedersen hadde flyttet til Geilo og begynt med bruktbilsalg. Ifølge familie og bekjente skal han ha flyttet på grunn av det svært turbulente forholdet med den nå tiltalte kvinnen.

6. april 2014 ble han funnet død på rom 221 på First Hotel i Kristiansand. Dødårsaken skal ha vært kvelning eller forgiftning med sovemedisinen Stilnoct. Kvinnen nekter for å ha drept noen og vil ikke forklare seg i saken.

Ingen videoovervåkning

Det var ingen vitner til de påståtte drapene. Vitner skal ha sett tiltalte i hotellresepsjonen den aktuelle kvelden da en brannalarm gikk av, men det skal ikke eksistere videoovervåkning fra resepsjonen.

Dødsårsakene antas å være forgiftning og drukning, men kvinnens forsvarer sår tvil om dette. Et sentralt bevistema for forsvaret er om de to dødsfallene kan ha vært naturlige, uhell eller selvmord, og ikke drap.

I flere år har det gått rykter om hva som kunne ha skjedd med kvinnens far og Hagel Pedersen. Flere mente det kunne ha skjedd noe kriminelt og at tiltalte sto bak.

I dag vitnet Hagel Pedersens søster og ekskone i Kristiansand tingrett.

«Tror du han har tatt livet av seg?»

Hagel Pedersens ekskone husker at hun ringte tiltalte 6. april 2014, dagen eksmannen ble funnet død. Hun lurte på hvor Hagel Pedersen var. Han hadde lånt bilen hennes, men hadde ikke gitt lyd fra seg. Ekskona reagerte veldig på svarene hun fikk fra tiltalte.

– Kan du huske eksakt hvilke ord hun brukte, spør aktor Leif Aleksandersen.

– Nei, men det var liksom at de hadde vært på byen. Hun hadde en finurlig stemme. Jeg kan ikke forklare det. På slutten spurte hun «tror du han har tatt livet av seg?» sier ekskona.

Hun skal ha svart at «han var for pinglete til å ta livet av seg», noe tiltalte skal ha vært enig i.

– Hvorfor sier tiltalte dette til deg i denne samtalen, spør aktor.

– Det kan du spørre om. Jeg fikk indre uro, da. Da hun sa det sånn. Nå har det skjedd noe veldig galt her tenkte jeg, sier ekskona.

Ransaket ikke på Geilo

Hagel Pedersens søster forteller at det var hun som ryddet ut av leiligheten til Hagel Pedersen på Geilo etter dødsfallet.

Øystein Jørgensen, etterforskningsleder i Kripos, opplyser til VG at politiet ikke ransaket Hagel Pedersens bolig etter dødsfallet.

Hagel Pedersens søster forteller at hun spurte politiet om det var greit at hun tok seg inn i leiligheten. Hun hadde med seg et vitne og tok bilder. Ifølge søsteren har ikke politiet spurt etter bildene.

– Har du fortsatt bildene, spør kvinnens forsvarer Olav Sylte.

– Ja, jeg har de på mobiltelefonen, svarer søsteren.

– Truet med torpedo

I april 2013 prøvde Hagel Pedersens ekskone å sende en urovekkende «bekymringsmelding» til politiet. Her hevdes det at den drapstiltalte kvinnen skulle ha tilstått drapet på sin far overfor Hagel Pedersen. E-posten nådde ikke politiet fordi eks-konen hadde skrevet inn feil adresse.

Den 43 år gamle kvinnen er tiltalt for å ha dopet ned Hagel Pedersen 22. mars 2013, om lag et år før han døde. Det var i forbindelse med slike hendelser at ekskona prøvde å sende e-posten til politiet.

Ekskona hevder i retten at tiltalte kunne være voldelig. Hun hevder også at tiltalte skal ha truet henne med torpedo.

– Hun fortalte at hun hadde arvet sinnet etter sin far. Jeg opplevde henne som farlig og ustabil, sier ekskona.

– En bankerott mann

– Har du opplevd at han ble utsatt for ting? Vold, spør aktor.

– Ja, det har han. Han kom hjem til meg og hadde blod i hele ansiktet. Han hadde blitt klort. En gang kom han på hytta og var livredd. Jeg hadde jentefest og jeg var veldig irritert på ham. Leiligheten var rasert. Biler ble ødelagt. Penger som ble stjålet. Hele tiden noe. På slutten var han en bankerott mann, sier ekskona, som er av den klare oppfatning at Hagel Pedersen aldri ville ha begått selvmord.

– Ikke glad i piller

Søsteren oppfattet broren i perioder som sint og opprørt på grunn av problemer med barnevernet.

– Selvmord, ytret han seg noe om det, spør aktor Leif Aleksandersen.

– Nei. Da det begynte med unger og barnevern så følte han seg urettferdig behandlet. Han ringte og sa «nå hopper jeg i havet. Nå orker jeg ikke mer». Jeg sa at det er det bare hun (tiltalte) som tjener på, noe han var enig i, sier søsteren.

Hun fortalte at broren skulle tilbake til Geilo for å være del av en bilmesse i påsken.

– Hva visste du om medisinbruk , spør aktor, ettersom dødsårsaken antas å være en overdose med sovemedisinen Stilnoct.

– Han var ikke glad i å ta piller. Han skulle greie seg uten. Han begynte i voksen alder å drikke kaffe. Han var veldig opptatt av at det skulle være riktig det han inntok. Men hvordan det utviklet seg vet jeg ikke noe særlig om, sier søsteren.

– Ble mistenksom

Vitnene beskriver et svært turbulent samliv mellom tiltalte og den avdøde 66-åringen. Krangling og banning. At tiltalte ødela bilene hans ved å skjære opp dekk og lage riper i lakken.

– Hun klippet klærne hans og kastet en del klær, sier søsteren.

– Vi lurte på hvorfor dette forholdet fortsatte, legger hun til.

Ekskona forteller at hun ikke hørte noe fra tiltalte før Hagel Pedersens begravelse.

– Det var noe som gjorde at jeg ble litt mistenksom på at hun hadde noe med dette å gjøre. Det var helt tyst, sier kvinnen.