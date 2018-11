Foto: Njaal Kværnes / Østerdølen / NTB scanpix

Lastebil og tog kolliderte- en omkommet

INNENRIKS 2018-11-29T13:38:22Z

En vogntogsjåfør er bekreftet omkommet etter en kollisjon med et tog i Hedmark. Flere passasjerer ble skadet i kollisjonen som førte til at toget sporet av.

Publisert: 29.11.18 14:38 Oppdatert: 29.11.18 16:13

– Det er vogntogsjåføren som har omkommet etter kollisjonen, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG.

Etter kollisjonen sporet toget av, og politiet har bekreftet flere personskader. Ulykken skjedde 14.09.

De pårørende er ikke varslet. Hoft sier at de per nå ikke vil gå ut med flere detaljer om hendelsesforløpet, men at de jobber med å få klarhet i hva som skjedde.

Har du bilder eller video? Send til 2200@vg.no.

I en pressemelding skriver politiet at ulykken skjedde ved Bjøråneset, og at det var flere passasjerer i toget. De evakuerte får tilbud om bistand ved Stor-Elvdal hotell på Koppang.

Hoft sier i 16.00-tiden at passasjerene fortsatt er om bord i toget, og at politiet på stedet fortløpende vurderer om de skal evakueres.

Rørosbanen er inntil videre stengt.

Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef i NSB, er selv ombord på toget. Han bekrefter til VG at det det er noen personskader og tre knuste ruter i den fremste vognen. Det er om lag 100 passasjerer på toget.

– Noen personer har fått kuttskader og trenger helsehjelp. Politiet er på stedet, det er også brannvesen, og jeg har selv snakket med lokomotivfører, som har det bra, sier Lundeby.

Ifølge Lundeby jobbes det med å skaffe alternativ transport til passasjerene ombord.

– Politiet jobber nå med å evakuere toget, sier Lundeby til VG ved 15.20-tiden.

Harry Korslund, pressevakt i Bane NOR, bekrefter overfor VG at det har vært en kollisjon på en planovergang mellom Koppang og Atna, men har ikke mer informasjon per nå.

– Hele vognen begynte å riste

– Toget har sporet av og jeg vet det er knust noen glass og sånn foran i toget, sier Mathilde Kongsvold (20) som var på vei fra Trondheim til Hamar, da det skjedde.

Hun forteller det var et høyt smell, og at hele vognen så begynte å riste.

– Jeg trodde vi skulle velte, legger hun til, og sier at hun ble sjokket, men at hun har det bra nå selv om de er litt usikre på hva som skjer.

– De driver å kartlegger situasjonen nå, forteller hun.

Da VG snakket med henne rundt klokken 15.10 sier 20-åringen at politi og ambulanse har ankommet.

Togsettet som var involvert i kollisjonen, ble bygget på 1980-tallet. Det har typebetegnelse BM92, og er et dieseldrevet sett med to vogner – én med og en uten motor. Til sammen veier de to vognene 96 tonn, ifølge Jernbane.net .

Toppfarten er 140 km/t, men de fleste steder på Rørosbanen kjører togene betydelig saktere.