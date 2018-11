Skipskollisjonen: – Lydloggen gjør inntrykk i Sjøforsvaret

INNENRIKS 2018-11-11T14:13:11Z

Lørdag kveld hørte mange av Sjøforsvarets ansatte kommunikasjonen i minuttene før kollisjonen mellom KNM «Helge Ingstad» og oljetankeren «Sola TS» for første gang.

Publisert: 11.11.18 15:13 Oppdatert: 11.11.18 16:21

– Det gjør dypt inntrykk å høre lydloggen, sier presseoffiser Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret, som tidligere søndag uttalte seg til Bergens Tidende .

Han hørte selv lydloggen ti minutter etter at VG publiserte den lørdag kveld. Gang på gang prøver losen ombord på tankskipet Sola å få Helge Ingstad til å endre kurs. «Helge Ingstad! Drei!» er losens siste, desperate melding over skipsradioen. Sekunder etter dundrer fregatten rett inn i oljetankeren.

– Det er en tragisk hendelse. Heldigvis er det ingen alvorlige skader, sier Gjesdal.

– Ivaretakelse av personalet har vært førsteprioritet. De har fått god oppfølging. For mange var dette dramatisk, sier Gjesdal.

Han avkrefter alle spekulasjoner om at broen var tynt bemannet da KNM «Helge Ingstad» i 17 knops fart, som tilsvarer mer enn 30 km/t, fosset innover skipsleia mot Bergen i bekmørket rett før klokken 04 natt til lørdag.

– Det er bekreftet at skipssjefen sov da ulykken skjedde. Hva slags bemanningen var det midt på natten?

– Uten å gå inn i situasjonen til "Helge Ingstad" kan jeg si på generelt grunnlag at Nansen-klasse fregatter er krigsskip med faste rutiner og prosedyrer. Det settes ikke opp bemanning som på andre skip. Det er robust bemannet. I utgangspunktet er det fem personer på vakt når fartøyet er i fart. For å stå som vaktsjef på broen, er du utdannet navigatør og ved Sjøkrigsskolen, med alle nødvendige sertifikater, sier Gjesdal.

Alle reddet ut

Det var 137 mennesker ombord på KNM «Helge Ingstad» da ulykken skjedde. Alle ble raskt evakuert og bragt inn til basen på Håkonsvern.

– KNM «Helge Ingstad» var en del av NATOs stående maritime styrke. Fregatten var kampklar og fullt operativ. Fartøyet var satt opp med en solid besetning. De har mange forskjellige oppgaver og er kvinner og menn fra 19-åringer til erfarent personell i 40-50-årene, sier Gjesdal.

Han kaller KNM«Helge Ingstad» for et multirollefartøy som skal bekjempe trusler i alle domener, fra luft, overflate, under vann og cybervern.

– Ombord er det personell med forskjellig type ekspertise, det er mye støttepersonell og assistenter, skipet har med elektrikere og maskinister, operasjonsrom-assistenter, vi har ansatte i byssa, vi har artillerister med ekspertise på mindre våpen, logisitkkansatte, rormenn og utkikk. Vi har også båtførere med som har ansvar for å føre «sjøbjørnene». Det er småbåtene ombord i fregatten. Vi har også vernepliktige ombord som er i førstegangstjeneste.

Samlet til debriefing

Presseoffiser Thomas Gjesdal forteller at hele mannskapet ble samlet på et mottakssenter på Håkonsvern i Bergen.

– Hele besetningen har vært samlet. De har hatt tilgang til psykologer, prester og personelloffiserer. Vi har ivaretatt det praktiske og sørget for at de har fått kontakt hjem. Vi følger opp hver enkelt. Ting oppleves ulikt, noen var veldig nær trefningen. Fredag ble alle dimittert og reiste hjem. Vi samles igjen tirsdag, sier Thomas Gjesdal som ikke vil kommentere innholdet i det man hører i lydloggen.

– Vi må være trygge på at vi har det hele og fulle bildet før vi kommentere. Det bildet vil vi få fra Statens Havarikommisjon. Vi kan ikke forholde oss til spekulasjoner og lekkasjer i media.

Ikke endret AIS-rutiner

– Det er bekreftet at KNM«Helge Ingstad» seilte med avslått AIS, det automatiske identifiseringssytemet på skip som sender ut informasjon om identitet, posisjon, fart og kurs. Er det gjort endringer i denne rutinen etter kollisjonen?

– Det er helt vanlig at krigsskip i allierte land seiler med avskrudd AIS. Det er informasjon man ikke sender ut. Man er likevel ikke usynlig for trafikksentralene. De ser skipet på radar, sier Gjesdal.

– Det er sagt at skipet drev navigasjonstrening. Hva betyr det?

– Det er en standardfrase som gjerne brukes når skipet er i en transitt. I operasjoner og øvelser drives det kontinuerlig trening, uten at jeg kan kommentere hva "Helge Ingstad" gjorde opp mot hendelsen.