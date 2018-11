FÅR HØRE DET: Etter en status på Facebook fredag kveld, har kommentarfeltet kokt. Foto: Helge Mikalsen

Amundsen hardt ut mot Krystallnatten-feiring – får kraftig kritikk av leder

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen får kritikk etter at han gikk til angrep mot Palestinakomiteens markering av Krystallnatten i et innlegg på Facebook.

Publisert: 11.11.18 09:51

Amundsen, som gikk av som justisminister i januar, er svært aktiv på Facebook og har i den siste tiden kommet med en rekke statusoppdateringer som har vekket stor oppsikt i kommentarfeltene.

Voldsom debatt i kommentarfeltet

Fredag kveld publiserte den tidligere justisministeren Amundsen følgende på sin offentlige Facebook-profil, som har 11.000 følgere:

«Det er særlig muslimer, marxister og andre venstreradikale som nærer hatet mot jøder og Israel. Derfor er det absurd at Palestinakomiteen og andre venstrevridde organiserer markeringen av Krystallnatten i Tromsø. Det blir som om pyromane fikk ansvaret for å organisere brannsikkerhetsdagen» .

«Er det mulig? En tidligere justisminister skriver noe sånt? Skammelig», skriver en person i kommentarfeltet.

«Du velger altså å bruke selve 80-årsdagen for den grusomme Krystallnatta til å komme med hatefulle løgner? Det er en nytt nivå av smakløshet, som nesten er imponerende», kommenterer en annen.

Men ikke alle er uenige med Amundsen – flere kommer med sine støtteerklæringer til 47-åringen:

«Støttes», «sant», «helt enig», «endelig en politiker som sier sannheten» og «Veldig bra sagt» er bare et knippe av dem som støtter Amundsen.

Palestinakomiteen: Påstandene er feil

Kathrine Jensen er leder for Palestinakomiteen. Hun mener Amundsens innlegg er klassisk Frp-retorikk.

– Amundsen har ikke grunnlag for å påstå at det er «særlig muslimer, marxister og andre venstreradikale» som nærer hat mot jøder. Faktum er at antisemittisme finnes blant mange ulike grupperinger, og det blir rart å unnlate å snakke om nazister og andre høyreekstreme når han vil fremheve noen spesielt. Antisemittisme finnes selvsagt også blant mennesker som støtter palestinere. Dette er holdninger som ikke er akseptable i Palestinakomiteen, og som vi spesifiserer i vårt prinsipprogram og i våre vedtekter, sier lederen.

Hun mener påstandene i innlegget til Amundsen er feil.

– Det var fagforeninger, ungdomspartier og organisasjoner med politisk bredde som sto for markeringen som hverken hadde Palestina eller Israel som tema, men som handlet om å minne oss på hva som skjedde for åtti år siden og handle mot farlige holdninger i samfunnet som folk faktisk dør av. Kunnskap og ansvarlighet er viktig for å bekjempe antisemittisme, og vi mener det er et ansvar som også vi må ta.

– Så kan man jo spørre Amundsen hvor Frp var? De kunne jo sluttet seg til denne antirasistiske markeringen. Hadde Amundsen foretrukket at det ikke var noen markering i det hele tatt fremfor at mennesker som også er solidariske med palestinere stiller opp?, sier Jensen.

Amundsen svarer

Etter å ha sett svaret til Jensen, sier Amundsen at han mener Palestinakomiteen og andre venstreaktivister kuppet markeringen.

– Det er et faktum at mange muslimske migranter til Europa har tatt med seg antijødiske holdninger fra sine opprinnelsesland. Resultatet er at Europas jøder opplever økende antisemittisme. Det betyr ikke at man kan glemme at også nynazister sprer jødehat, men dette er marginale grupper som heldigvis har mikroskopisk støtte i Norge.

Problemet med at Palestinakomiteen og andre venstreaktivister kuppet markeringen av Krystallnatten i Tromsø, er at de støtter de tvers gjennom korrupte selvstyremyndighetene i de Palestinske områdene som systematisk sprer jødehat – selv til barn. Dette er et jødehatet som overgår det meste, det tilhører en helt egen divisjon hva gjelder avskyelighet. Den ensidige negative holdningen til Israel er også problematisk. Det er ikke uten grunn at flere jøder valgte å holde seg unna markeringen i Tromsø.

Han sier at han registrerer at disse venstreradikalerne tar i bruk sterke ukvemsord og usakligheter fordi han selv påpeker det åpenbare. WDet viser bare hvor langt deres «toleranse» rekker, den omfatter åpenbart ikke meninger de ikke deler», uttaler han.

– Som stortingsrepresentant har jeg tatt opp jødehatet i Stortinget. Jeg vil fortsette å arbeide mot det, samtidig som jeg støtter Israel. Frp har deltatt på markeringer av Krystallnatten mange steder i landet, men det er ikke naturlig å delta der hvor blodrøde sosialister har kuppet markeringen, som i Tromsø.