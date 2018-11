FUNNET: Janne Jemtland ble funnet død i Glomma 13. januar i år. Foto: Jørgen Braastad/VG

Kamerat av Jemtland: - Ble tilbudt hundretusener for å fjerne død kropp

HAMAR (VG) En mann i 40-årene skal ha blitt tilbudt flere hundre tusen kroner for å hjelpe Svein Jemtland med å skjule liket av hans døde kone. Det forklarer han i Hedmarken tingrett torsdag.

– Svein Jemtland sa: Nå må du hjelpe meg, jeg har en «body» og et våpen, sier mannen i Hedmarken tingrett torsdag.

Kameraten skal ha møtt Jemtland i Brumunddal 29. desember i fjor, etter at Jemtland innstendig skal ha bedt ham om et møte fordi han trengte hjelp. Jemtland skal ha bedt ham om ikke å ta med telefon til møtet.

De møttes på en skole i Brumunddal denne kvelden, og mannen beskriver at Jemtland virket desperat og stresset. Den drapstiltalte 47-åringen skal da ha fortalt kameraten at han hadde en død kropp i bagasjerommet, og at han trengte hjelp til å bli kvitt den.

– Du kan få 100, du kan få 200, og du kan få en tjeneste senere i livet som jeg kan ikke kan si nei til, skal Jemtland ha tilbudt ham i retur, og kameraten presiserer at det var snakk om tusenlapper.

– Desperat mann

Mannen forteller at Jemtland aldri sa hvem som lå død i bilen, men han sier at det aldri var i hans tanker at det kunne være Janne Jemtland. Mannen har forklart at 47-åringen skal ha sagt at kroppen måtte fjernes «før gutta fikk vite noe».

– Jeg tenkte på helt andre gutter, på sykkelgjengen, MC-gutta, sier han.

Han forteller at Jemtland snakket om at den døde personen måtte kastes i vann et sted.

– Jeg oppfattet ham som en desperat mann. Alltid sett ham som et rolig, behersket og et behagelig vesen å være med. Stikk i strid med det jeg møtte der, det var et menneske i totalt kaos, forklarer mannen.

Mannen i 40-årene ble 31. januar, to uker etter at Svein Jemtland ble pågrepet og siktet for å ha drept kona, også begjært fengslet og siktet for å ha avgitt uriktig forklaring.

Politiet mente på dette tidspunktet at kameraten hadde forklart seg uriktig om omstendigheter i saken. Han hadde vært i to avhør etter at Svein Jemtland ble pågrepet 12. januar, men politiet fikk ikke medhold i fengslingen.

– Jeg så den komme, sier mannen, og sier at han fortalte den historien som han og Jemtland først hadde blitt enige om.

Saken mot mannen ble senere henlagt.

Lånte Jemtland bil

– Du oppfatter at han har et lik i bilen og et våpen, hvordan var den situasjonen? spør aktor Iris Storås.

– Traumatisk. Jeg tror jeg fikk et lite sjokk selv, sier han.

Han forteller at han ikke ville hjelpe med å fjerne kroppen, men de to avtaler likevel at Svein Jemtland skal få låne en bil senere på dagen. De avtaler også at de skal si at de møttes på Brumunddal brannstasjon - og ikke skolen - om noen spurte.

Bilen han får låne er bilen politiet mener han skal ha flyttet kroppen til Janne Jemtland over i - ifølge hans egen forklaring - nærmere ett døgn etter at hun var skutt. Blod fra tobarnsmoren ble påvist i både denne og ekteparets bil.

– Forstod hvem det var nyttårsaften

Et par dager etter møtet dro mannen tilbake til bilen. Han mente det så ut som om den hadde blitt brukt

– Jeg følte bare vemmelse. Jeg åpnet og gikk inn, så ut som om det var brent sølvpapir eller noe på passasjersetet. Ellers reagerte jeg ikke på hvordan den ser ut.

Da Janne Jemtland ble etterlyst formelt nyttårsaften 2017, forstod kameraten at det må ha vært henne som lå i bilen.

– Hva gjorde du da? under aktor Iris Storås.

– Nei, jeg gjorde vel ikke så mye med det.

– Vurderte du å gå til politiet?

– Jeg følte at det ikke var en utvei da. Jeg tenkte da at det kanskje var andre folk som var villig til å være med på det. Jeg følte meg som en løs tråd, så jeg ville bare bort. Jeg var litt paranoid på den tida, sier mannen.

Jemtlands forsvarer Ida Andenæs lurer på om mannen noen gang har snakket med politiet om at saken mot ham ble henlagt.

– Du har forklart deg om nokså alvorlige handlinger, og snakker deg inn i straffeansvar. Nå er saken mot deg henlagt. Snakket du med politiet om dette?

– Nei, svarer mannen.