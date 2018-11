TILTALT FOR DRAP: Svein Jemtland er tiltalt for å ha drept kona Janne natt til 29. desember i fjor. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Krever frifinnelse: – Stort verre enn det han forklarer kan det ikke bli

HAMAR (VG) Janne Jemtland døde som følge av et uhell, mener forsvarerne, som påstår full drapsfrifinnelse for ektemannen. Påtalemyndigheten krever derimot 18 års fengsel.

– Det er ikke bevismessig dekning for å utelukke ektemannens forklaring, konkluderte Jemtlands forsvarer Ida Andenæs.

Forsvarerne mener at dette må kunne gjøres for at Svein Jemtland skal kunne dømmes for drap.

Ifølge Jemtland var det en ulykke som førte til at tobarnsmoren ble skutt midt i pannen, og at det ikke er som påtalemyndigheten mener, at han har skutt sin kone med vilje.

Statsadvokat Iris Storås gikk langt i å påpeke at hun ikke finner ektemannens forklaring om hva som skjedde drapsnatten som troverdig og at han gjentatte ganger har forandret forklaring om hva som skal ha skjedd.

Det mener Andenæs ikke er unaturlig.

– Det er ikke rart at det er noe divergens mellom det han forteller. I begynnelsen handlet det om å få et bilde av det han hadde å forklare. At det har kommet opplysninger til, er ikke så veldig rart. Han har forklart seg i detalj om det neste døgnet. Denne forklaringen har han fastholdt fra dag én, sier hun.

– Kan ikke bli stort verre

Jemtland har hevdet at han – etter at kona var skutt og pakket inn i plast – kjørte rundt med liket av Janne Jemtland i bilen. Dette mener Andenæs vitner om at han ikke har hatt forklart seg på en måte som sminker til det som har skjedd.

– Det hadde nesten vært bedre for ham at hun hadde ligget et fast sted for så å bli flyttet, enn å kjøre rundt med et lik i bilen, liket av sin nakne kone. Stort verre enn det han forklarer kan det ikke bli. Det han forklarer om hendelsesforløpet, må stemme, mener hun.

Forsvarer Christian Flemmen Johansen mener aktors påstand på 18 års fengsel er for streng. Han mener dersom Jemtland blir funnet skyldig i drap, så skal han ikke dømmes til mer enn 15 års fengsel.

– Vi oppfatter at aktor legger seg veldig høyt. Basert på rettspraksis så ser vi i andre og mer graverende tilfeller så er det gitt 18 år, sier han.

Forsvarerne mener også at bistandsadvokatens påstand er for høy i forhold til rettspraksis. Utover det vil de ikke kommentere påstanden.

– Vi er fornøyd med å ha fått fremmet vår klients syn på saken.

– Hva er Svein Jemtlands reaksjon?

– Jeg tror han er glad for at han slipper å komme tilbake hit, og for at saken nå er overtatt av dommeren, sier forsvareren.

– Ren henrettelse

Statsadvokat Iris Storås mener at Janne Jemtland ble drept på brutalt vis og at det bærer preg av en ren henrettelse. Hun ser ingen formildende omstendigheter i saken.

– Etter vår vurdering kan retten legge bort hans forklaring. Det har ikke vært noe uhell. Vi har gitt en formening om hva vi mener er riktig i denne saken. Han skal domfelles etter tiltalen.

Hun legger ikke skjul på hva påtalemyndigheten mener om ektemannens handlinger både under og i etterkant av det de mener er en drapshandling.

– Drapet fremstår som en ren henrettelse. Det støtter opp om en kald og kalkulert drapsmann. En mann som umiddelbart setter i gang med å skjule spor, som setter i gang en jakt på alibi.

At skuddet er plassert midt i pannen mener hun taler for at han handlet forsettlig. Det ble tidligere tirsdag klart at hun mener han må dømmes til 18 års fengsel.