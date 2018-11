BEKYMRET: Justisminister Tor Mikkel Wara sier han har fått større grunn til å frykte at flere nordmenn har fått vergemål mot sin vilje. Foto: Krister Sørbø

Justisministeren snur etter VG-avsløring: Skal granske tusenvis av vergemål

INNENRIKS 2018-11-16T15:50:51Z

Tor Mikkel Wara (Frp) ber nå likevel om en gjennomgang av gamle vergemålssaker for å finne ut om det er nordmenn som har fått verge mot sin vilje.

Publisert: 16.11.18 16:50 Oppdatert: 16.11.18 18:03

Loven slår fast at det skal være frivillig å få en verge. Men onsdag avslørte VG at over 9000 personer som er satt under vergemål siden 2014, er blitt registrert som «ikke samtykkekompetent». Det betyr at personen er vurdert til ikke å forstå hva et vergemål innebærer.

Trolig er bare et fåtall av disse snakket med.

– Dette er så alvorlig at vi er nødt til å ha en stor gjennomgang av eldre vergemålssaker. Vi må avdekke om noen har fått et vergemål mot sin vilje, sier Tor Mikkel Wara (Frp).

Justisministeren innrømmet i et intervju med VG at vergemålsloven ikke har vært god nok og at den har blitt praktisert feil. Onsdag la han fram et forslag om en lovendring som skal gjøre det vanskeligere å sette noen under vergemål mot deres vilje.

– Kan være flere alvorlige saker

Onsdag ville ikke justisministeren love at det ble en fullstendig gjennomgang av eldre vergemål som kan ha blitt opprettet på feil grunnlag. Wara sa til VG at han ville avvente konklusjonen i granskningen av Tolga-saken .

Fredag ettermiddag har justisministeren ombestemt seg.

– Det ligger i kortene at konklusjonen i Tolga -granskningen blir at vi må undersøke eksisterende vergemål. Da er det ingenting å vente på, sier han.

Fredag sendte justisdepartementet et brev til fagorganet Statens sivilrettsforvaltning der de ber dem utarbeide et forslag om hvordan gjennomgangen skal gjøres.

– Hva har endret seg siden onsdag?

– Etterhvert som vi graver tilbake i denne saken og ser tallene og leser brevene, så ser vi at det kan være flere alvorlige saker. Jeg fryktet på onsdag at det kunne være personer som har fått vergemål mot sin vilje, og jeg frykter det i enda større grad i dag.

Flere tusen saker

VG skrev i høst hvordan Magnus Holøyen og hans to eldre brødre, Lars Peder og Arvid , fikk vergemål mot sin vilje – uten at de ble snakket med først. I etterkant har det vist seg at det kan gjelde langt flere.

Her forteller Magnus Holøyen hvordan de siste årene har vært:

Justisministeren sier han ikke har klart for seg hvem som skal lede en undersøkelse eller hvor mange år tilbake sakene skal gjennomgås.

– Statens sivilrettsforvaltning må finne ut hvilke tiltak som skal gjennomføres, hvor omfattende det skal være og langt tilbake vi bør gå, sier Wara.

Han bekrefter at det vil bli nødvendig å undersøke flere tusen vergemål.

– Men detaljene om hvordan det skal gjøres må SRF som har ekspertisen avgjøre.

Svar i november

VG skrev torsdag at landets fylkesmenn i vinter reagerte på signaler om at vergemålsloven skulle forstås på en annen måte enn slik den var praktisert. I et brev i januar advarte de Justisdepartementet om at det ville få store konsekvenser .

Fylkesmennene stilte også spørsmål om hva den nye lovforståelsen ville bety for eksisterende vergemålssaker.

Det spørsmålet hadde de fortsatt ikke fått svar på i november.

– Vil Fylkesmennene få mer penger for å kunne gjøre en så omfattende gjennomgang?

– Det er noe av det SRF må svare ut. Er dette mulig å løse innenfor dagens rammer eller er det behov for ekstra ressurser for å kunne gjøre denne jobben.

Wara sier han forventer at svar på oppdraget i løpet av november.