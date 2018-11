TUSENVIS: Over 2000 deltok på demonstrasjon for abortloven foran Stortinget i Oslo 29. oktober, det er ventet at enda flere deltar når en rekke nye demonstrasjoner finner sted 17. november. Foto: Frode Hansen, VG

Demonstrasjoner for abortloven i 33 byer

INNENRIKS 2018-11-17T10:32:51Z

Lørdag taler Naomi Røkkum (V) sin egen statsminister midt imot når tusenvis av nordmenn er ventet i demonstrasjoner mot Ernas abortflørt med KrF. Det blir også støttemarkering i Sverige.

Publisert: 17.11.18 11:32

Fra Alta i nord til Mandal i sør er det planlagt flere demonstrasjoner for å bevare dagens abortlov. I byer som Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø har flere tusen meldt sin interesse, men også på mindre steder som Stjørdal, Volda/Ørsta og Bø er det varslet demonstrasjon.

Foran Stortinget i hovedstaden skal blant andre SVs Kirsti Bergstø, lege Mina Adampour og leder i Venstrekvinnelaget, Naomi Røkkum tale.

– For Venstrekvinnelaget er det uakseptabelt å uthule abortloven. Jeg mener denne saken er blåst ut av proposjoner, samtidig som at man ikke tar inn over seg alvoret. De få kvinnene dette gjelder bidrar ikke til et sorteringssamfunn. Dette er ikke noe noen tar lett på, sier hun.

– Hvordan er det å tale imot sin egen regjering, det kan jo bety regjeringskrise om ikke KrF velger Høyre, Venstre og Frp?

– Det gjør jeg ikke. Både Venstre-leder Trine Skei Grande og Frp-leder Siv Jensen har vært tydelige på dette. Solberg snakket som Høyre-leder og ikke statsminister. Erna mangler også flertall i eget parti. Det er bare KrF som ønsker dette, sier hun.

– Reverserer kvinners rettigheter

Det er to uker siden KrF gikk inn for å søke regjeringsmakt med dagens regjering; Høyre, Frp og Venstre. Dette skjedde etter at Solberg sa seg villig til å forhandle om abortloven , nærmere bestemt den omstridte paragraf 2c.

Kvinnefronten og Kvinnegruppa Ottar, som står for arrangementet i flere av byene, tror motstanden kan bli like stor som da over ti tusen gikk i 8. mars-tog mot regjeringens forslag om en reservasjonsrett.

– Det sitter nok litt i norske kvinners ryggmargsrefleks, når det kommer til slike utspill om abortloven, sier Cathrine Linn Kristiansen, som sitter i ledelsen til Kvinnefronten.

– Det handler om Norge skal bli et land som tvinger kvinner til å føde barn de ikke vil ha, eller kan ta seg godt nok av. Det vil være et land som reverserer kvinners rettigheter, sier Ane Stø, leder i Kvinnegruppa Ottar.

Mener Høyres retorikk er nedlatende

Onsdag måtte statsministeren svare på en rekke spørsmål i Stortinget om abortsaken, der var hun opptatt av å presisere at de politiske forhandlingene med KrF ikke har startet enda.

Statsministeren har flere ganger gjentatt at kvinners rettigheter ikke skal svekkes. Dette går ikke Kristiansen med på.

– Vi kjøper ikke retorikken høyresiden kommer med. Erna snakker om dette som at det er noe kvinner ikke forstår, det skaper sinne, sier Kristiansen.

– Hun sier det ikke er en innskrenking i kvinners rettigheter, men fagpersoner sier noe annet. Ropstad og KrF sier jo selv at målet er en innskrenking, legger hun til.

Solberg: – Dette er et annet tema

– Vi skal ha samtaler om dette mellom fire partier i forhandlinger. Jeg har sagt hvilke premisser Høyre har for å være med på en endring, dersom det er viktig for KrF, sier statsministeren til VG onsdag.

– Hva tenker du om at det mobiliseres kraftig med demonstrasjoner i flere byer?

– Jeg forstår at folk er opptatt av å bevare abortloven, jeg har selv gått i tog for selvbestemt abort.

– Jeg mener likevel dette temaet er litt annerledes. Det å diskutere de etiske spørsmålene, for eksempel om hva som gir rett til abort etter 12. uke, det er et annet tema enn kvinners selvbestemmelse generelt sett, sier Solberg.

Støttedemonstrasjon i Göteborg

I Sverige er det norske Andrea Nymoen som har tatt initiativ for en støttemarkering i Göteborg, der hun studerer. Her er det den venstreorienterte-organisasjonen Allt åt Alla som står for arrangementet.

– Dette er et tema som engasjerer mange her. Også folk i Sverige er redde for at partier som Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna går inn for innskrenking i abortloven, selv om dette ikke står på agendaen nå, sier Nymoen.

I Sverige har man fri selvbestemt abort i 18 uker.