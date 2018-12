TAPPET: Her ser du de 52 uttakene Ride.am har foretatt fra kvinnens konto mellom 7. august og 1. november i år. 78 kroner tre ganger. 99 kroner en gang. 95 kroner 25 ganger. 98 kroner tre ganger og 97 kroner 20 ganger. Foto: Design: Tom Byermoen

Ride.am-kunde: - Tappet kontoen min seks ganger på en dag

INNENRIKS 2018-12-07T11:06:12Z

En oppgitt kvinne har gått til politiet og anmeldt Emil Aways Ride.am: - De tappet kontoen min seks ganger på en dag, sier hun.

Publisert: 07.12.18 12:06

VG skrev søndag om Uber-konkurrenten Ride.am , som har trukket småbeløp fra kundene sine uten at kundene har kjørt med dem.

DNB har tilbakebetalt penger til kunder, har stengt Ride.am-kontoen og kalte det svindel, noe Ride.am-sjef Emil Aways avviste.

Han viste til at de hadde innført en abonnements-ordning, slik som Netflix og Spotify.

– Aways sier de innførte en ordinær abonnementstjeneste a la Netflix og Spotify: Altså med rundt ett trekk i måneden. Det er en bløff: Hans selskap trakk småbeløp ut av kontoen min 52 ganger i løpet av tre måneder i høst og avsluttet med å tappe kontoen min seks ganger på en dag, sier kvinnen.

– Samlet har Always Ride.am hentet ut 4708 kroner uten at jeg har tatt en eneste tur med dem.

– Har du ikke kjørt med dem?

– Nei, jeg lastet ned appen deres og forsøkte en gang før sommeren, men den turen ble aldri noe av.

Emil Aways sier han mener kvinnen må ha opprettet flere brukere, siden hun har blitt trukket så mange ganger. Se hele hans tilsvar lenger nede i artikkelen.

«Memberfee»

Transaksjonene som kvinnen er trukket for, er merket som «Ride AM», «access for Ride AM», «memberfee», «periodic» eller «Ride».

Hun har vist VG en kontoutskrift som dokumenterer tappingen av kontoen hennes.

Kvinnen sier hun brukte lang tid på å oppdage at beløpene ble trukket fra kontoen hennes i høst.

– Jeg jobber prosjekt og hadde fått over et ganske stort beløp fra min arbeidsgiver knyttet til en jobb: Disse beløpene var så små at jeg ikke oppdaget det da Ride.am begynte sin svindel av meg med 78 kroner 7. august.

Tappet 4708 kroner i 52 operasjoner

Fra den datoen frem til 1.november tappet Ride.am henne for:

78 kroner tre ganger.

99 kroner en gang.

95 kroner 25 ganger.

98 kroner tre ganger.

97 kroner 20 ganger.

– I slutten av oktober syntes jeg at jeg burde ha mye mer penger på kontoen. Da sjekket jeg og oppdaget at Ride.am hadde tappet kontoen min 52 ganger i høst. Ren svindel, fra et selskap jeg aldri har brukt, sier kvinnen.

Hun oppsummerer det til 4708 kroner.

– Jeg gikk til Sentrum politistasjon i Oslo og skrev et anmeldelseskjema, men har ikke fått sendt over dokumentasjonen, så jeg håper de åpner etterforskning når de får over min kontoutskrift.

Oslo- politiet har tidligere sagt til VG at de foreløpig har mottatt en annen anmeldelse og at det ikke har utløst at de har prioritert saken.

– Jeg tror nok det er veldig mange flere der ute som er svindlet uten å være klar over det. Etter VGs avsløring håper jeg flere som har vært utsatt for denne svindelen, oppdager det. Alle som har lastet ned denne appen, må sjekke kontoen, sier kvinnen.

– Skuffet over politiet

Også kvinnen som har anmeldt saken og fått avslag fra politiet, sier hun håper omtalen gjør at andre anmelder og at politiet snur.

– Jeg politianmeldte dette selv for noen måneder siden, fordi jeg var sikker på at når det hadde hendt meg, måtte vi være mange, sier hun.

– Jeg hadde bare brukt tjenesten én gang og hadde fjernet appen fra telefonen lenge før beløpene ble trukket. Jeg merket det etter åtte trekk. Jeg sperret kortet med det samme jeg oppdaget det, og gikk til politiet.

Hun sier hun er skuffet over Oslo-politiet.

– Jeg fikk raskt henleggelse i posten, «på grunn av at eieren av selskapet var ukjent». Jeg visste jo navnet til eieren og hadde kontaktet vedkommende på Facebook uten å få svar. Hadde politiet forsøkt å gjøre innsats hadde de funnet det ut med et enkelt Google-søk eller ved å ta kontakt, sier hun.

– Provosert



Kvinnen håper omtalen gjør at politiet tenker seg om.

– Jeg opplevde det som en stor lettelse å se at VG dekker saken: Nå håper jeg politiet også griper fatt i den. Jeg blir utrolig provosert av at en så skitten business finner sted, og som jeg mistenkte at flere har blitt utsatt for, sier kvinnen og legger til:

– Små beløp som blir trukket fra privat personer, blir ikke små beløp for ham når det gjelder såpass mange.

Flere andre Ride.am-kunder har tatt kontakt med VG og fortalt at deres kontoer også er blitt tappet.

En kvinne sier Ride.am har trukket rundt ti ganger fra hennes konto, uten hennes samtykke, samlet rundt 1000 kroner.

– Jeg har også sendt utallige mail og ringt, men har aldri fått tak i ham, sier hun og legger til:

– Det med at de innførte en abonnementsordning/medlemskap har jeg aldri hørt om. Det er i alle fall ikke informert om.

Ride.Am-sjefen: Flere brukere

Aways sier det er tungt for ham å ha kontakt med VG, fordi han opplever at han har blitt hengt ut i saken VG skrev om svindelen.

Han svarer slik på informasjonen om en rekke trekk fra kontoer til kunder som har brukt appen:

– Seks ganger på en dag? Det virker som hun har registrert mer enn en bruker på Ride. Alle transaksjoner gjennføres automatisk, så at noen mener vi sitter å konspirerer om transaksjoner, er helt feil. At hun oppfatter det slik er dog tegn pa at hun har blitt trukket for mer enn en bruker, skriver han i mail til VG.

Han hevder å ha tilbakebetalt til de som ikke ville ha abonnement.

– Vi har tilbakebetalt og stoppet medlemskap for alle som kontaktet oss om medlemskap de ikke ønsket, da endringen ble gjennomført.

VG har også bedt om svar på hvorfor de har foretatt 52 trekk på den ene kvinnens konto uten at hun har brukt deres tjeneste - og på at abonnentene hverken kan bekrefte at abonnementet er stoppet eller at de fikk informasjon om medlemskap.

Det har han ikke svart på.

Oslo politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken, men fremholder at de vil vurdere nærmere når de får ny dokumentasjon.