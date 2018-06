MOTTAK UTENFOR EUROPA: Statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen er ikke fremmed for å diskutere EUs forslag om asylsentre i Afrika. På bildet besøker hun Zaatari-flyktningleiren utenfor Amman i Jordan, med over 80.000 syriske innbyggere. Foto: Harald Henden

Statsministeren er åpen for asylmottak i Afrika, men vil ikke gi Frp æren

For ni år siden foreslo Frp å opprette norske asylmottak i Afrika - og møtte massiv motstand. Nå er regjeringen åpen for et lignende forslag som diskuteres i EU, men Solberg sier dette forslaget er noe helt annet.

EU diskuterer å opprette mottakssentre i Nord- Afrika , som en måte å håndtere flyktningsituasjonen på. Dette er regjeringen åpen for å støtte.

– Forslaget er til diskusjon, og det er langt fra teknisk gjennomførbart, men om dette er noe EU går inn for vil vi være med. Dette er utfordringer som er viktig å håndtere i fellesskap, sier Solberg.

Det er på krisemøtet i Belgias hovedstad at EU-lederne nå diskuterer behovet for en felles europeisk migrasjonspolitikk. Også innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet er åpen for idéen om sentre utenfor Europa, uten at partiet har tatt stilling til dette ennå .

Amundsen (Frp): - Visste jeg hadde rett

I 2009 kom daværende innvandringspolitiske talsperson i Fremskrittspartiet, og tidligere justisminister, Per Willy Amundsen, med et forslag om å sende alle asylsøkere til mottak i Afrika, mens de venter på svar på asylsøknaden .

– Jeg ble kalt både rasist og høyreekstrem, men jeg var aldri i tvil om at jeg kom til å få rett, sier Amundsen i dag.

Han beskriver en massiv motstand fra hele det politiske landskapet, også fra enkelte i eget parti. Nå ser han på det som en oppreisning at dette er et reellt forslag til diskusjon.

– Nå kommer EU og de andre partiene heseblesende etter. Det illustrerer bare at vi kunne forutse utviklingen allerede i 2009. Hadde vi innført dette den gangen hadde vi hatt en helt annen kontroll i dag, sier han.

Solberg: - Et annet forslag

– Frp foreslo mottak i Afrika allerede i 2009. Vil du gi Frp noe ære for at det nå diskuteres, Erna Solberg?

– Det er riktig at Frp har tatt opp dette tidligere, sier hun, men vil ikke kalle det deres seier.

Statsministeren sier at også hun tok avstand fra Frps forslag i 2009, og er tydelig på at det som nå diskuteres er et helt annet forslag, med klare forutsetninger.

– Forskjellen er at dette er et felles europeisk samarbeid, så er det avhengig av innholdet om det kommer til å gå gjennom, sier statsministeren.

Forutsetningene er et samarbeid i Europa om fordeling av flyktninger - såkalt byrdefordeling, at man har et fungerende retursystem og at menneskerettigheter og flyktningkonvensjonen blir fulgt.

– Frp sa at vi ikke skulle behandle noen asylsøknader i Norge, bare ha et system utenfor. Det er ikke nødvendigvis noe man kan unnlate å gjøre, sier hun.

Vil sette hele asylinstituttet til side

Amundsen har problemer med å forstå hva som er forskjellen på hans forslag og det som nå diskuteres i EU og i regjeringen.

– I prinsippet er det det samme forslaget; at man oppholder seg der mens man venter på svar på asylsøknaden. Det er riktig at vi foreslo en løsning som bare gjaldt Norge, men at det er snakk om et europeisk samarbeid gjør det jo bare bedre, sier han.

– Er du da for å ta imot flere kvoteflyktninger, mennesker som har krav på beskyttelse fra mottakene utenfor Europa?

– Jeg og mitt parti er ikke for å ta imot flere kvoteflyktninger.

– Men en del av dette forslaget er en felles fordeling av flyktninger til Europa med rett på beskyttelse?

– Norge er ikke medlem av EU, vi skal styrer vår egen politikk. Tanken om byrdefordeling får EU-landene løse seg i mellom.

Han mener det nå er sent for et slikt forslag, og ser helst at hele asylinstituttet isteden blir satt til side.

– Situasjonen nå er at innvandringen til Europa allerede truer vårt levesett. Slik situasjonen er nå burde vi gått lengre. Uansett er dette bedre enn ingenting, sier han.

– Må ikke bli mer attraktivt

Kritikere har pekt på at det afrikanske kontinentet allerede har svært mange flyktninger å ta hånd om og flere land har allerede sagt nei til en slik avtale. Også Solberg ser at det er mye som må på plass for at en slik ordning skal fungere.

– Det er mange vanskeligheter. Man kan for eksempel ikke bare dumpe folk i land de ikke hører til, derfor er jeg også tydelig på våre forutsetninger. Det må heller ikke føre til at det blir enklere og mer attraktivt å få søknaden sin behandlet på slike senter.