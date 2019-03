«Onaniens mor»: Mine beste råd

I over 40 år har hun undervist kvinner i onani, og forkynt klitoris sin betydning for kvinners nytelse og orgasme. 86 år gammel ser Betty Dodson ingen grunn til å stoppe. Her er hennes beste råd.

For på mange måter er onani et like vanskelig og tabubelagt tema i dag, sier Betty Dodson.

– Jeg ble fremstilt som den siste grove vitsen da jeg begynte med workshops for å lære kvinner å onanere.